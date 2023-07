Thành công đưa được em đồng nghiệp bốc lửa lên giường, chuẩn bị 'hành sự' tôi nhất quyết bỏ về khi nghe cô ả thốt ra câu nói này

Mối quan hệ của Tuyên và Đào ngày càng thân thiết, gắn bó. Tuy nhiên Tuyên vẫn ý thức được anh là đàn ông đã có gia đình nên luôn cố gắng giữ giới hạn với Đào. Cho dù nhiều lúc nhìn nụ cười rạng rỡ của Đào, Tuyên không khỏi xao xuyến trong lòng. Anh tự biện minh cho bản thân rằng phàm là đàn ông thì thật khó cưỡng lại được sức hút của cô nàng. Hơn nữa anh và Đào chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, giữa hai người chưa hề có lời nói mờ ám hay hành động nào vượt quá giới hạn.

Tối ấy phòng làm việc của Tuyên tổ chức liên hoan nhân dịp vừa ký được một hợp đồng tốt. Mọi người đều vui vẻ, ai cũng uống khá nhiều rượu. Hai má Đào ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Tuyên chăm chú khiến anh chợt thấy rung động trong lòng. Đêm ấy chính anh là người đưa Đào về nhà, dìu cô nàng vào tận phòng ngủ.

Đỡ Đào vào giường, Tuyên đang định đặt cô nàng xuống thì Đào quàng tay qua cổ Tuyên rồi nhướn người muốn hôn anh. Tuyên quay mặt đi tránh nụ hôn của Đào, để nụ hôn ấy rơi vào má.

Có lẽ hành động của Tuyên khiến Đào rất thất vọng và tức giận. Để rồi một cô gái thông minh như Đào lại thốt ra câu hỏi cho thấy sự nhỏ nhen và đố kỵ đang sục sôi trong lòng: “Em không đẹp hơn vợ anh hay sao?”.

Đào đã ngắm kỹ không sót bức ảnh nào vợ Tuyên đăng trên facebook, cô ta thừa hiểu giữa bản thân và vợ Tuyên ai là người xinh đẹp, hấp dẫn hơn. Do đó câu hỏi của Đào thực chất là lời hờn dỗi, trách móc sự vô tình của Tuyên. Sao anh có thể đành lòng từ chối sự dâng hiến từ một người phụ nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống và nhiệt tình như Đào?

Đào cứ nghĩ Tuyên sẽ mềm lòng sau câu hỏi đầy nũng nịu và có phần trách cứ của cô ta. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như Đào nghĩ. Trái lại, Tuyên lập tức đứng hình rồi tỏ rõ vẻ hoảng hốt. Sau đó anh lập tức đẩy Đào ra trước sự kinh hãi của cô nàng:

“Em nghỉ sớm đi nhé, anh phải về đây kẻo vợ anh mong. Còn câu hỏi của em thì anh nghĩ anh không cần thiết phải trả lời. Bởi chúng ta có là gì của nhau đâu. Em có đẹp hơn thì cũng không liên quan gì đến anh cả. Cô ấy mới là người quan trọng trong cuộc sống của anh, không thể thay thế được”.

“Đêm ấy trên đường về trong lòng tôi chỉ còn sự hoảng hốt và hối hận vô cùng. Bản thân tôi đã dễ dãi và yếu lòng để cô ta tiếp cận mình. Câu nói đó của Đào thật sự thức tỉnh tôi…”, Tuyên cho hay.

Anh không phủ nhận một trong những điểm hấp dẫn ở Đào đó là sự tươi trẻ và ngoại hình ưa nhìn. Nếu so sánh nhan sắc hiện tại của Đào và vợ Tuyên thì chắc chắn vợ Tuyên không thể so bì được. Bởi Đào Thắng vợ anh ở 10 năm tuổi trẻ, sự so sánh trong trường hợp này thật khập khiễng.

Nói về vợ Tuyên khi xưa, cô cũng không thua kém Đào là bao, mỗi người mỗi vẻ đẹp. Giờ đây cô già đi và xuống sắc hơn. Làn da cô không còn căng bóng mịn màng, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc có phần xơ cứng, đặc biệt là phần bụng với những vết rạn xấu xí. Tất cả là vì đâu? Vì anh, vì các con và vì gia đình chứ chẳng vì ai khác!

Tuyên chưa bao giờ chê vợ xấu cho dù anh có ngưỡng mộ vẻ đẹp của Đào đi chăng nữa. Giây phút nghe câu hỏi của Đào, anh thảng thốt nhận ra một điều kể cả bây giờ thì vợ anh vẫn thật đẹp. Vẻ đẹp trải qua năm tháng, chứa đựng những vất vả, hy sinh dành cho gia đình. Và hơn ai hết, anh cần phải nâng niu, yêu thương cô nhiều hơn.

Đêm ấy Tuyên về nhà thì vợ con đã ngủ say. Anh khẽ khàng lên giường ôm chặt vợ vào lòng. Ngửi mùi hương quen thuộc của cô và nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, trong lòng anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Thật may mắn là anh vẫn chưa làm điều gì có lỗi với vợ, đã biết dừng chân đúng lúc để bảo vệ sự yên bình và trân quý hiện tại này.