Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa đi mua sắm về cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Tâm sự 18/10/2021 06:39

Dù đã kết hôn được 7 năm nhưng Tiểu Quân vẫn chưa thể mang thai, một lần đi ra ngoài mua sắm về cô vô tình nghe được câu chuyện của mẹ chồng và chồng nên đã ôm mặt khóc nức nở.

Tiểu Quân năm nay đã 34 tuổi, mặc dù đã kết hôn được 7 năm nhưng đến nay cô vẫn chưa mang thai. Có thể với nhiều gia đình khác, Tiểu Quân và chồng đã ly hôn từ lâu, vậy nhưng phía gia đình nhà chồng lại rất bao dung và yêu quý cô. Chồng cô cũng không bận tâm đến chuyện con cái, anh luôn đối xử tốt với Tiểu Quân. Hai vợ chồng nhiều lần đến bệnh viện để khám bệnh, kết quả cho thấy cả hai đều bình thường nhưng Tiểu Quân vẫn không thể mang thai.

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 Mặc dù đã kết hôn 7 năm nhưng Tiểu Quân vẫn chưa thể mang thai, cô vô cùng áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ dặn dò, không nên tạo áp lực quá nhiều về việc có con, chồng Tiểu Quân có một người anh trai và đã có hai đứa con, từ trước đến nay mẹ chồng luôn sống với anh cả để chăm sóc các cháu. Tiểu Quân luôn tự trách bản thân, cô nghĩ rằng vấn đề do cô nên đến giờ vẫn chưa thể có con.

Mòn mỏi chờ đợi nhưng không có kết quả, Tiểu Quân dần dần hết hy vọng thì cô bất ngờ có tin vui. Sau khi biết tin Tiểu Quân mang thai, mẹ chồng cô đã đến sống cùng hai vợ chồng Tiểu Quân để tiện chăm sóc con dâu. Vì khó có con nên Tiểu Quân xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng không để công động chân động tay vào bất kỳ việc gì.

Một hôm, Tiểu Quân xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ ăn, mẹ chồng dặn cô phải cẩn thận. Vừa về đến nhà, Tiểu Quân đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng. Mẹ chồng Tiểu Quân nói với con trai rằng: “Tiểu Quân có thai rồi, con phải quan tâm đến con bé nhiều hơn. Mấy năm nay con bé không có thai, bản thân cũng chịu nhiều ấm ức. Có lẽ trước đây mọi người đã tạo áp lực quá lớn cho con bé. Sau này con không được bắt nạt Tiểu Quân đâu đấy”.

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 Tiểu Quân vô cùng hạnh phúc khi có chồng và mẹ chồng đặc biệt tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong những lời mẹ chồng nói, Tiểu Quân ôm mặt khóc nức nở, chồng Tiểu Quân liền chạy đến ôm lấy cô và nói: “Em khóc gì thế?”, Tiểu Quân vô cùng cảm động, cô không ngờ mẹ chồng lại tốt với mình như vậy. Tiểu Quân khóc vì quá hạnh phúc, được sống trong một gia đình như thế là niềm vinh dự đối với cô.

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