Đã lâu lắm rồi, ngoài vấn đề về học hành của con, gần như chúng tôi không trao đổi nhiều chuyện, những cuộc vui lãng mạn gần như là biến mất. 3 năm rồi chúng tôi không kỷ niệm ngày cưới, không đi xem phim. Nếu có ngày nghỉ, vợ chồng tôi thường tranh thủ ở nhà và bù đắp cho con quãng thời gian xa bố mẹ.

Tôi là một người phụ nữ khá xinh và thành đạt. Chồng tôi cũng thành đạt không kém. Công việc bận rộn và những đợt công tác thường xuyên khiến chúng tôi quay cuồng trong danh vọng và ít có thời gian dành cho nhau.

Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, có một cô gái xinh đẹp tầm 30 tuổi đến gõ cửa nhà tôi. Đúng hôm chồng tôi đi công tác. Cô ta đang mang bầu khá to, giọng điệu thì trơ trẽn khủng khiếp. Cô ta giới thiệu luôn từ cửa là tình yêu mới của chồng tôi, đã qua lại với nhau 2 năm nay, cô ta cần nói chuyện với tôi. Dù rất sốc, tôi vẫn đồng ý cho cô ta vào nhà vì muốn làm rõ mọi chuyện.

Anh vẫn luôn nhẹ nhàng và đưa tiền về nhà ngày càng nhiều, không ăn diện, không giấu pass điện thoại. Vì vậy, tôi tin tưởng chồng chỉ bận rộn sự nghiệp chứ không có quan hệ trai gái bên ngoài.

Không ngần ngại, cô ta nói thẳng: "Chị có thấy là gia đình chị rất lâu rồi không có tình cảm lãng mạn, hay đúng hơn là bao lâu rồi anh chị không gần gũi. Đấy là vì chồng chị không còn yêu chị. Anh ấy chán ngán người đàn bà chỉ biết công việc và con cái. Anh ấy cần một người chiều chuộng và làm mới đời sống tình dục. Chị ly hôn đi để giải thoát cho anh ấy. Con của chúng tôi cũng cần có cha để sống một cuộc đời trọn vẹn".

Tôi cười phá lên, kẻ thứ ba này cũng can đảm thật. Dù rất bực mình nhưng tôi vừa cười vừa nói: "Cô có chắc cái thai là của chồng tôi không? Đời sống tình dục không quyết định việc đàn ông bỏ vợ. Chúng tôi ngoài tình yêu còn có tình nghĩa 15 năm vợ chồng. Con cô cần cuộc đời trọn vẹn, con tôi không cần hả? Biến đi và đừng mơ chúng tôi ly hôn. Cứ đẻ con nếu cô thích".

Cô ta cười gằn và đưa ra một thứ khiến tôi gục ngã hoàn toàn, đấy là chiếc nhẫn cưới và đồng hồ kỷ niệm tôi đã tặng chồng khi chúng tôi vừa kết hôn. Khi anh lúng túng bảo làm mất hai thứ đồ quan trọng chỉ cách nhau một tháng, tôi đã động viên sẽ tặng anh đồng hồ khác. Còn nhẫn cưới, tôi cũng tháo ra đeo vào sợi dây chuyền vì nghĩ chúng tôi qua cái tuổi dùng nhẫn để chứng minh mình có gia đình.

"Đây là lời hứa của chồng chị với tôi. Anh ấy hứa sau chuyến công tác này sẽ yêu cầu chị ly hôn. Anh ấy sẵn sàng vứt bỏ kỷ vật của chị ở bên tôi. Còn nữa, từ khi tôi có bầu anh ấy đã thề không gần gũi chị nữa".

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Tôi rơi nước mắt vì bất lực và bấm máy chồng tôi. Nhưng đáp lại tôi là hồi chuông vô vọng. Kẻ thứ ba ngồi trơ tráo trước mặt tôi cùng chờ đợi và sau cùng tôi nhận được một tin nhắn từ chồng tôi: "Xin lỗi em, anh đã bảo cô ấy đến gặp em vì anh không đủ can đảm đối mặt. Em hãy ký đơn ly hôn để giải thoát cho anh. Đơn cô ấy đã mang theo".

Tôi đuổi cô ta ra khỏi nhà, xé nát tờ đơn ly hôn và ném vào thùng rác. Đã 2 tuần chồng tôi không về nhà, cũng không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn. Kẻ phản bội hèn nhát ra đi không một lời từ biệt khiến tôi phát điên.

Giờ đây, con trai tôi vẫn đang vô tư ngồi cạnh tôi, tôi không thể ngủ được nhưng chưa dám nói với nó sự thật về người bố tuyệt vời của nó. Chưa bao giờ nó hết yêu bố. Cuộc hôn nhân đến ngày hôm nay là lỗi tại tôi hay anh ta? Tại sao anh ta không thể đối mặt với tôi? Hay kẻ thứ ba quỷ quyệt kia đã lấy cái thai ra để đe dọa anh ta không được trở về nhà?