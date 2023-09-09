Đi làm về bỗng nghe tiếng chị giúp việc õng ẹo, mời gọi trong nhà tắm, vợ đạp cửa phi vào để bắt gian, ai ngờ chết sững vì cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 09/09/2023 11:16

Vợ chồng Thuý bàn với em trai Tùng thuê giúp việc, vừa để chăm sóc mẹ chồng cô, vừa để lo cơm nước nhà cửa.

Sau cưới do chưa có điều kiện nên Thuý với Tùng – chồng cô vẫn phải sống chung với gia đình nhà chồng, tính làm ăn tích cóp vài năm, đủ tiền sẽ mua một căn hộ ra sống riêng cho thoải mái. Bởi nhà Tùng cũng không phải quá rộng, cộng thêm vợ chồng em trai Tùng cũng đang sống cùng nữa. Tính ra nhà có 50 mét vuông, 3 tầng mà cả 3 hộ gia đình sinh hoạt ở đó là khá bất tiện.

Thời gian đầu, công việc nhà cửa, nội trợ đều do mẹ chồng Thuý đảm nhiệm. Bà khỏe, chịu khó lại thương con nên 2 nàng dâu được nhờ rất nhiều. Song cách đây hơn năm bà bị tai biến, may giữ được tính mạng nhưng sức khỏe yếu đi nhiều, không thể làm việc nhà được nữa.

Không còn cách nào, vợ chồng Thuý bàn với em trai Tùng thuê giúp việc, vừa để chăm sóc mẹ chồng cô, vừa để lo cơm nước nhà cửa.

Qua trung tâm giới thiệu, gia đình Tùng quyết định thuê Thuý về làm giúp việc. Ngọc kém Thuý 2 tuổi, đã có chồng con dưới quê rồi. Vì hoàn cảnh khó khăn mới phải lên thành phố tìm việc.

Đi làm về bỗng nghe tiếng chị giúp việc õng ẹo, mời gọi trong nhà tắm, vợ đạp cửa phi vào để bắt gian, ai ngờ chết sững vì cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn Ngọc gọn gàng sạch sẽ, lại thạo việc nên Thuý rất ưng. Đặc biệt tính Ngọc cởi mở hòa đồng nên trong nhà ai cũng quý mến. Nhất là Tùng, không thấy mặt giúp việc thì thôi, chứ cứ nhìn thấy là tếu táo trêu đùa.

Ban đầu Thuý cũng không để ý, sau thấy chồng với giúp việc có vẻ thân thiện quá, Thuý bắt đầu nhắc chồng: "Em thấy anh có vẻ thân với Ngọc ghê. Hay lại si mê vẻ đẹp nơi thôn dã rồi thế?".

Nghe vợ nói, Tùng chẹp miệng xua tay: "Em toàn ăn nói lung tung. Để người ngoài nghe thấy họ sẽ nghĩ anh là người thế nào". Tùng nói thì nói vậy chứ trong lòng Thuý vẫn đề phòng.

Đến hôm ấy, Tùng bảo mệt nên xin nghỉ làm. Ngồi trên cơ quan làm việc Thuý thấy nóng ruột, nhà chỉ có Tùng với giúp việc, mẹ chồng cô thì nằm liệt chẳng đi lại được, nghĩ tới đây, Thuý thấy gờn gợn. Vậy là tranh thủ giờ nghỉ trưa cô phóng xe về qua nhà xem thế nào.

Tới nơi, nhìn nhà cửa yên ắng, Thuý nhẹ nhàng đi vào. Qua phòng mẹ chồng, Thuý thấy bà đã ngủ say, cô lặng lẽ lên tầng 2, ngờ đâu vừa đi qua phòng tắm cạnh hành lang, cô đã nghe thấy tiếng giúp việc cười nói ẻo lả trong đó: "Anh chẳng chịu tắm cho em gì cả, chỉ toàn đòi...".

Thuý nghe mà tím cả mặt, đoán Tùng đang "sung sướng" bên trong, Thuý liền đẩy cửa vào. Song nhìn người đàn ông đang ôm quấn giúp việc dưới vòi nước cô mới sốc nặng. Người đang "tắm" cho giúp việc không phải là Tùng như cô nghĩ, mà là em trai Tùng. Thì ra vợ đi công tác miền Nam 2 tháng, em chồng ở nhà tằng tịu luôn với giúp việc. Còn Tùng hôm ấy xin nghỉ nhưng có việc đột xuất, anh vẫn phải đi.

Đi làm về bỗng nghe tiếng chị giúp việc õng ẹo, mời gọi trong nhà tắm, vợ đạp cửa phi vào để bắt gian, ai ngờ chết sững vì cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ thấy Thuý vào, cô giúp việc kinh hãi cuống cuồng mặc lại đồ rồi dọn đi ngay chiều hôm đó. Còn em chồng Thuý vừa xấu hổ, vừa sợ Thuý nói sự thật với vợ nên cứ van xin chị dâu không nói chuyện này với vợ.

Thuý kể, hôm ấy cô về nói chuyện với Tùng để anh khuyên nhủ em trai. Tạm thời vợ chồng cô vẫn chưa cho em dâu biết chuyện. Nhưng Thuý cũng bóng gió nhắc nhở em dâu chú ý để mắt tới chồng hơn. Còn về phần Thuý, sau hôm thót tim hú hồn ấy, cô quyết định dù vất vả mấy cũng cố làm để không phải thuê giúp việc, không dễ mất chồng như chơi.

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