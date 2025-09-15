Đi đánh ghen cùng bạn thân nhưng khi thấy người đàn ông trong khách sạn, tôi muốn xỉu tại chỗ

Tâm sự 15/09/2025 20:37

Một hôm, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô bạn thân, vì thương bạn khóc lóc cả tuần vì nghi chồng phản bội. Tôi và bạn chạy xe đến địa chỉ khách sạn theo định vị trong điện thoại của chồng cô ấy.

Tôi có một chị gái. Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chị. Anh rể là giám đốc công ty xây dựng, cao ráo điển trai. Anh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất yêu chiều vợ. Không chỉ vậy, anh rể còn giúp đỡ gia đình vợ rất nhiều, cho tiền bố mẹ tôi sửa sang lại nhà cửa. Bởi thế, bố mẹ tôi rất quý người con rể này.

Nhưng cũng vì anh rể quá ưu tú nên chồng tôi nhiều lúc thấy tự ti, vì anh không giỏi như anh rể. Chồng tôi cũng không có lương cao để giúp đỡ bố mẹ vợ. Do đó, ông bà nhiều khi thiên vị anh rể, làm chồng tôi buồn. Nhưng rõ ràng vợ chồng chị gái ở một tầng lớp khác vợ chồng tôi, có muốn đố kị cũng không được.

Nhưng vợ chồng chị gái tôi ở với nhau đã 4 năm vẫn chưa có con. Chị gái tôi nói đã đi khám, bác sĩ nói bình thường nên anh chị cũng để tự nhiên. Sau đó, chị gái tôi có mang thai một lần nhưng không giữ được. Thời gian đó, anh rể rất thương vợ, chỉ quanh quẩn ở nhà an ủi vợ.

Tôi cứ nghĩ chị gái mình may mắn quá, nào ngờ được còn có sự thật phũ phàng chưa được phơi bày.

Đi đánh ghen cùng bạn thân nhưng khi thấy người đàn ông trong khách sạn, tôi muốn xỉu tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô bạn thân, vì thương bạn khóc lóc cả tuần vì nghi chồng phản bội. Tôi và bạn chạy xe đến địa chỉ khách sạn theo định vị trong điện thoại của chồng cô ấy.

Chúng tôi vào khách sạn làm lớn chuyện, hăm dọa nếu không đưa chìa khóa thì chúng tôi sẽ quay hình đăng lên mạng xã hội. Lễ tân hoảng sợ đưa chìa khóa cho chúng tôi. Dù vậy tôi vẫn khuyên bạn khi gặp chồng thì đừng đánh nhau xô xát, cố gắng về nhà rồi giải quyết.

Cửa phòng khách sạn được mở ra, tôi và cô bạn choáng váng khi thấy khuôn mặt của một trong hai thì tôi càng muốn ngất tại chỗ. Đó là anh rể mẫu mực của tôi.

Anh rể của tôi và chồng của cô bạn thân lén lút qua lại với nhau. Cả hai hoảng sợ vì có người xông vào nên luống cuống tìm quần áo mặc. Cô bạn của tôi quá bất ngờ nên lao vào mắng chửi chồng. Tôi không thể ở lại được nữa, thất thần đi ra ngoài. Tôi không thể tin người chồng tốt đẹp của chị gái mình lại trở nên như thế. Có phải chị gái tôi cũng biết chuyện này nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để có tiền lo cho bố mẹ? Giờ tôi phải làm sao để giúp chị gái của mình đây?

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, dẫn đến một nhân vật bí mật khiến cả nhà sốc ngất

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, dẫn đến một nhân vật bí mật khiến cả nhà sốc ngất

“Tôi xin lỗi bà… đây là con gái của tôi. Lần đó tôi lỗi với bà, còn giấu suốt nhiều năm. Nhưng giờ con bé chỉ còn một mình, tôi không thể sống vô trách nhiệm với máu mủ của mình.”

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Tâm sự 54 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Tâm sự 59 phút trước
Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Bắt gặp người giúp việc vào phòng bố chồng, tôi rình xem qua khe cửa thì chết sững với cảnh tượng trước mắt

Bắt gặp người giúp việc vào phòng bố chồng, tôi rình xem qua khe cửa thì chết sững với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thấy chồng lén lút mang que thử thai, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình thì 1 người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Thấy chồng lén lút mang que thử thai, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình thì 1 người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng bất ngờ đặt đồ ngủ cho vợ, đến khi biết ai tư vấn cho anh mua thì tôi choáng váng sốc ngất

Chồng bất ngờ đặt đồ ngủ cho vợ, đến khi biết ai tư vấn cho anh mua thì tôi choáng váng sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đi đánh ghen cùng bạn thân nhưng khi thấy người đàn ông trong khách sạn, tôi muốn xỉu tại chỗ

Đi đánh ghen cùng bạn thân nhưng khi thấy người đàn ông trong khách sạn, tôi muốn xỉu tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, dẫn đến một nhân vật bí mật khiến cả nhà sốc ngất

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, dẫn đến một nhân vật bí mật khiến cả nhà sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Gần 30 tuổi bị hối cưới, tôi lấy đại cậu bạn thân rồi đêm tân hôn sốc khi phát hiện bí mật của chồng

Gần 30 tuổi bị hối cưới, tôi lấy đại cậu bạn thân rồi đêm tân hôn sốc khi phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Đang biểu diễn trong đám cưới, người phụ nữ bị trăn cắn vào mặt khiến máu chảy rất nhiều

Đang biểu diễn trong đám cưới, người phụ nữ bị trăn cắn vào mặt khiến máu chảy rất nhiều

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại