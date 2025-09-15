Đang biểu diễn trong đám cưới, người phụ nữ bị trăn cắn vào mặt khiến máu chảy rất nhiều

Sự việc kinh hoàng xảy ra trong một buổi biểu diễn đám cưới ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, vào ngày 12/9. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người phụ nữ đang hôn một con trăn trong đám cưới thì bất ngờ bị nó cắn vào mặt, máu chảy ra ngay lập tức.

