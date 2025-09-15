Đang đứng trên sân trường, nam sinh lớp 10 ngã gục rồi tử vong khiến người chứng tại hiện trường hoảng loạn

Một học sinh lớp 10 đã ngã gục và tử vong tại trường tư thục ở quận Hanumakonda, Telangana, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra khi Jayanth đang chơi đùa trên sân cùng các học sinh khác. Em bất ngờ ngã bất tỉnh, chảy máu tai và mũi. Vụ việc khiến các học sinh khác có mặt tại hiện trường hoảng loạn.

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

