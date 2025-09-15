Ô tô chạy quá tốc độ đâm vào xe máy, khiến cả 2 phương tiện cùng tài xế đều rơi xuống đường ray

Một chiếc xe mất lái ở Delhi, Ấn Độ, đã đâm xuyên qua cầu vượt ở Mukarba Chowk. Được biết, chiếc xe đã chạy quá tốc độ và đâm vào một người đi xe máy trên cầu vượt rồi rơi thẳng xuống đường ray bên dưới, làm vỡ lan can. May mắn thay, lúc đó không có tàu hỏa nào di chuyển trên đường ray.

