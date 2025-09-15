Sàm sỡ phụ nữ trên phố, tên biến thái nhận ngay kết đắng khi bị bạn trai của cô đánh bất tỉnh

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, người phụ nữ đang cúi xuống cuộn thảm cỏ nhân tạo để chuẩn bị đóng cửa hàng thì một người qua đường đến gần và sờ vào mông cô. Người đàn ông bất tỉnh tại bãi đỗ xe máy ở Pattaya, miền đông Thái Lan.

