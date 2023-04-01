Hốt hoảng khi vợ con 'biến mất' ngay trong đêm, đồ đạc xáo trộn, tôi bật khóc chạy sang nhà bố mẹ thì phải ngã ngửa sự thật đằng sau

Tâm sự 01/04/2023 05:10

Tôi run rẩy bấm gọi cho vợ, chẳng ai bắt máy. Gọi tiếp cho mẹ, đường dây vừa kết nối, tôi mếu máo khóc bảo với bà vợ con tôi gặp nạn rồi, nhà vừa bị trộm. Mẹ tỏ ra lo sợ vô cùng song bà dặn tôi không báo công an vội mà sang ngay bên nhà gặp ông bà.

Cách đây 2 tuần, tối đó hơn 11 giờ tôi mới đi nhậu về. Vừa đến nhà, tôi giật mình thấy cửa mở, bên trong thì tối om. Tại sao giờ đó mà vợ còn mở toang cửa thế này?

Tôi vội chạy vào nhà bật điện đồng thời gọi vợ nhưng không ai trả lời. Ánh đèn sáng lên, tôi đứng tim khi phát hiện đồ đạc thì lộn xộn, bừa bãi. Có cả ly bát vỡ. Tôi bủn rủn cả chân tay, hoảng sợ chạy quanh nhà một lượt tìm vợ con mà không thấy đâu.

Tôi run rẩy bấm gọi cho vợ, chẳng ai bắt máy. Gọi tiếp cho mẹ, đường dây vừa kết nối, tôi mếu máo khóc bảo với bà vợ con tôi gặp nạn rồi, nhà vừa bị trộm. Mẹ tỏ ra lo sợ vô cùng song bà dặn tôi không báo công an vội mà sang ngay bên nhà gặp ông bà.

Suốt quãng đường đi tôi khóc như mưa, trong lòng lo cháy ruột không biết vợ con an nguy thế nào. Giá như tối nay tôi không đi nhậu với bạn thì đã chẳng đến nông nỗi ấy. Tất cả là tại tôi!

Hốt hoảng khi vợ con 'biến mất' ngay trong đêm, đồ đạc xáo trộn, tôi bật khóc chạy sang nhà bố mẹ thì phải ngã ngửa sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nhà bố mẹ, bước vào nhìn người ngồi trên sofa, tôi hóa đá. Vợ tôi lành lặn và khỏe mạnh đang ngồi khoanh chân xem phim, không thấy con đâu, chắc thằng bé đã ngủ rồi.

"Mày thấy sợ chưa? Nhà có mỗi một người đàn ông, thế mà đêm nào cũng tụ tập bạn bè về muộn để vợ con ở nhà. Nhỡ có ngày nó gặp nguy hiểm thì sao? Mày còn cần gia đình, vợ con thì liệu đường mà cư xử!", mẹ tôi mắng con trai.

Hóa ra vợ tôi cố tình làm xáo trộn nhà cửa rồi bế con sang với bố mẹ chồng để cho tôi một bài học, sau khi nói mãi mà chồng không nghe. Quả thực tôi đã được một phen nhớ đời rồi. Lúc đó nghĩ vợ con gặp chuyện chẳng lành, tôi đau đớn đến tan nát tim gan.

Mấy hôm sau đi nhậu với bạn, cứ nghĩ đến cảnh tượng kia, trong lòng tôi lại nóng ruột không yên, vội vàng về sớm. Sau đó tôi dứt khoát ở nhà luôn, trừ trường hợp quan trọng mới ra ngoài vào buổi tối và cũng cố gắng về sớm nhất có thể. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên anh em nào từng ham vui như tôi thì hãy nghĩ đến vợ con ở nhà nhiều hơn nhé!

 

Đêm tân hôn đang mặn nồng, tôi và chồng muối mặt khi nghe tiếng 'rầm' cùng danh tính nhân vật nấp trong tủ đồ

Đêm tân hôn đang mặn nồng, tôi và chồng muối mặt khi nghe tiếng 'rầm' cùng danh tính nhân vật nấp trong tủ đồ

Đến đêm tân hôn, tôi và chồng hào hứng lắm. Chúng tôi đổ người trên giường, hạnh phúc ôm lấy nhau. Nhưng đang khúc cao trào thì tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tủ quần áo.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 24 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường