Hôn lễ đang diễn ra linh đình, bỗng giật bắn khi thấy người đàn ông nghèo khổ xuất hiện nhận là cha của chồng, mọi ánh mắt đổ dồn đầy hoài nghi cho đến khi mẹ chồng tái mặt tiết lộ

Tâm sự 26/01/2023 04:29

Hôn lễ của tôi và anh được tổ chức linh đình, tôi còn có ấn tượng tốt về mẹ chồng cho đến khi chuyện bất ngờ xảy đến trong ngày.

Nhìn bố mẹ T yêu thương, chăm sóc nhau mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa quý trọng. Thậm chí tôi còn cảm thấy cuộc đời này thật đẹp vì vẫn có tình yêu chân chính.

Tôi và T yêu nhau suốt 4 năm. Trong thời gian đó, T thường xuyên ca ngợi bố mẹ mình như là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc. Anh nói chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ mong sau này có thể có một gia đình bình yên, một người vợ chung thủy như mẹ mình đối với bố.

Có lẽ vì sống trong một gia đình ấm êm nên tính cách T rất đáng yêu, ngây ngô. Tôi vẫn nhớ khi lần đầu gặp mặt, T còn chê tôi ăn nói sỗ sàng, tính cách quá thẳng thắn. Nhưng tính tôi vốn thế, nghĩ gì nói đó, không biết giấu giếm cảm xúc. Tôi không tin tưởng ai bởi gia đình tôi vốn phức tạp. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Chị gái tôi lấy chồng nhưng cũng không hạnh phúc vì chồng ngoại tình. Hiện giờ chị ấy đã thành mẹ đơn thân và rất hận đàn ông.

Hôn lễ đang diễn ra linh đình, bỗng giật bắn khi thấy người đàn ông nghèo khổ xuất hiện nhận là cha của chồng, mọi ánh mắt đổ dồn đầy hoài nghi cho đến khi mẹ chồng tái mặt tiết lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn T thì khác, anh nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng và chẳng nghi ngờ ai. Quen nhau 1 năm, T bị bạn thân lừa gạt, mất trắng số tiền dành dụm suốt 4 năm đi làm. Anh nghe lời bạn, bỏ tiền làm ăn rồi bị bạn cuỗm hết tiền. Thời gian đó, anh suy sụp đến tội nghiệp. Tôi phải khuyên can mãi, thậm chí dọa dẫm chia tay, anh mới lấy lại tinh thần, bắt tay vào làm lại từ đầu.

Cứ thế, chúng tôi với hai tính cách trái ngược lại có thể ở bên nhau tới 4 năm ròng. Đầu năm nay, T dẫn tôi về ra mắt gia đình. Ngay lần đầu tiên gặp mẹ anh, tôi đã cảm thấy rất mến, rất thích. Bà cư xử nhẹ nhàng, ăn nói tế nhị, lịch sự lại ngọt ngào. Trong bữa cơm, nhìn cách mẹ anh đối xử với chồng mà tôi hiểu vì sao T lại thần tượng mẹ đến thế. Hơn nữa, bố anh cũng rất ngọt ngào với vợ. Cả hai dù ở bên nhau mấy mươi năm rồi mà cứ như đang yêu nhau, thậm chí còn tình cảm, lãng mạn hơn cả chúng tôi.

Hôn lễ đang diễn ra linh đình, bỗng giật bắn khi thấy người đàn ông nghèo khổ xuất hiện nhận là cha của chồng, mọi ánh mắt đổ dồn đầy hoài nghi cho đến khi mẹ chồng tái mặt tiết lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ T còn dặn dò tôi cách để làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Càng tiếp xúc, tôi càng thích bà hơn. Tôi còn nghĩ số mình may mắn, gặp được một gia đình chồng chuẩn mực, hiền lành. Chỉ có điều, tôi càng nhìn càng nhận ra T không hề giống bố và cũng chẳng giống mẹ. Họ ở bên nhau nhưng cứ như người xa lạ, không có quan hệ ruột thịt. Bố anh đối xử tốt với vợ nhưng lại có khoảng cách nhất định với con trai mình. Tù có suy nghĩ ấy nhưng tôi giấu đi, không nói ra, cũng không hỏi T.

Nhưng rồi ngay trong ngày tổ chức hôn lễ, bao nhiêu tình cảm đẹp tôi dành cho bố mẹ chồng vỡ tan tành chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông nghèo khổ, bán vé số ngoài đường. Không chỉ thế, chồng tôi cũng điêu đứng, suy sụp đến mức không thể trụ vững.

 

Đi công tác về sớm, tôi trốn trong tủ khiến chồng bất ngờ một phen, nào ngờ khe cửa chưa khép chặt, tôi bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng ấy mà run rẩy bàng hoàng

Đi công tác về sớm, tôi trốn trong tủ khiến chồng bất ngờ một phen, nào ngờ khe cửa chưa khép chặt, tôi bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng ấy mà run rẩy bàng hoàng

Như một bộ phim 3D tôi chứng kiến, hai người quấn quýt nhau từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ còn mỗi thứ ấy trên người...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 45 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống