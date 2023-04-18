Hôm nay tôi nhận được lời cầu hôn từ anh, nhưng lần này tôi quyết không bước vào hôn nhân lần nữa

Tâm sự 18/04/2023 18:39

Chị đã không còn đủ sự tận tâm và trái tim nồng nhiệt để làm vợ.

- Chúng ta yêu nhau như lúc này thôi, đừng tính chuyện trăm năm, đừng bắt em phải làm vợ thêm một lần nào nữa.

Chị tựa đầu vào vai anh, đôi mắt ngấn lệ. Hôm nay anh cầu hôn và chị đã thẳng thừng từ chối. Điều này khiến anh khá sốc và cảm thấy khó chịu. Biết tâm trạng của anh, chị đã nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai và thổ lộ lòng mình để anh hiểu.

Hôm nay tôi nhận được lời cầu hôn từ anh, nhưng lần này tôi quyết không bước vào hôn nhân lần nữa - Ảnh 1
Hôm nay anh cầu hôn và chị đã thẳng thừng từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Chị đã quá sợ cuộc sống hôn nhân rồi. Chị sợ phải có trách nhiệm với ai đó. Chị sợ lại bị tổn thương và chứng kiến cảnh đổ vỡ của một mối quan hệ vốn đã từng rất tốt đẹp.

Người đàn bà đã đi qua một lần đò, chẳng sợ gì chỉ sợ lại phải dấn thân vào hôn nhân. Họ như con chim sợ cành cong, sợ lại phải thấy hình ảnh đáng thương của mình khi đó. Quá khứ đã khiến họ quá mệt mỏi rồi, vì vậy họ chỉ muốn tương lai được bình yên, hạnh phúc hơn.

Anh rất thương mẹ con chị. Nhiều lần chị yếu lòng muốn cùng anh nên nghĩa vợ chồng. Nhưng rồi chị lại sợ hãi và từ chối lời cầu hôn của anh hết lần này đến lần khác. Chị từng nói với anh, làm tình nhân thì được chứ bản thân đã quá mệt mỏi với việc sẽ chịu trách nhiệm với ai đó.

Hôm nay tôi nhận được lời cầu hôn từ anh, nhưng lần này tôi quyết không bước vào hôn nhân lần nữa - Ảnh 2
Phụ nữ đã trải qua một lần đò, tốt nhất chỉ nên yêu ai đó, đừng bước vào hôn nhân lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chị đã không còn đủ sự tận tâm và trái tim nồng nhiệt để làm vợ. Ngày xưa chị đã vất vả lắm mới thoát khỏi nên giờ đây không muốn giam mình trong chiếc lồng hôn nhân nữa. Chị đã lầm lỗi một lần và không còn muốn mắc sai lầm đến lần thứ hai.

Hơn nữa, khi còn yêu, anh có thể đối xử tốt với con của chị. Nhưng khi đã về chung nhà, liệu anh có còn chân thành như trước hay không? Đó là điều mà chị không thể lường trước được. Cuộc đời này, đáng sợ nhất là lòng người, bạc bẽo nhất cũng là lòng người.

Chồng cũ của chị cũng đã từng rất chân thành như vậy. Nhưng rồi anh ta cũng thay đổi theo thời gian. Giờ đây chị chẳng còn tin ai ngoài bản thân mình. Người đến với chị, chị sẽ chấp nhận nhưng chỉ dừng ở mức tình nhân chứ chẳng muốn đi thêm bước nữa. Chị không muốn cuộc sống của mình phải lao đao, con cái phải chịu khổ vì những quyết định của mình.

Phụ nữ khi đi qua tổn thương chỉ muốn được bình yên. Yêu thêm cũng được nhưng tuyệt đối sẽ không kết hôn, sẽ không tự chuốc thêm khổ sở vào mình. Bởi họ biết cuộc sống hôn nhân vốn chẳng đơn giản như những lời người ta thường thề hẹn với nhau. Sau tình yêu còn là trách nhiệm chứ chẳng đơn thuần chỉ là "một túp lều tranh, hai quả tim vàng".

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