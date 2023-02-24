'Hóa đá' khi vợ mới cưới của chồng cũ lại là bạn thân của mình, nhớ lại lời cô ta nói trước đây tôi cảm thấy ghê tởm

Nhưng đến khi có tiền rồi, mọi thứ thay đổi một cách chóng vánh. Chồng tôi thích giao du, chơi bời nên thường xuyên vắng mặt ở nhà. Anh ấy làm ra bao nhiêu tiền là nướng sạch vào ăn chơi, bỏ bê vợ con tự chăm bẵm nhau. Tôi khổ sở vì những tháng ngày triền miên như vậy, đến nỗi chồng tôi cả năm không thèm về quê vợ lấy một lần, quá sức chịu đựng nên tôi đã chủ động đề nghị ly hôn.

Tôi và chồng vốn bằng tuổi nhau, từ lúc yêu cho đến tận bây giờ, cả hai hòa hợp về mọi thứ. Lúc sinh bé đầu tiên, vợ chồng tôi khó khăn lắm, tôi ở nhà chăm con, mọi việc do chồng gánh vác. May thay, mọi việc đều ổn và chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp được với cuộc sống, nhờ thế mà vợ chồng tôi ngày một khấm khá.

Sau ly hôn, tôi bất ngờ nhận được tin báo từ người thân rằng chồng tôi chuẩn bị cưới cô bạn thân của tôi. Họ cũng tiết lộ cho tôi rằng hai người đã cặp với nhau từ lâu, nên sau khi ly hôn là đã chung sống với nhau luôn và chuẩn bị cưới.

Chồng tôi mới đầu không đồng ý, sau rồi chấp thuận với lý do anh ta đang nợ nần chồng chất, nguy cơ phá sản là rất cao. Tôi ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp bởi trong mắt họ gia đình tôi luôn hạnh phúc, bình yên. Mọi người đâu có biết rằng tôi đã khổ sở thế nào vì bị chồng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần suốt một thời gian dài.

Tôi khá bất ngờ với thông tin này, đứa bạn tôi nó vốn không ưa gì chồng tôi, còn hay nói xấu chồng tôi như: Có tướng lăng nhăng, ăn nói vô duyên… Thế mà họ cặp với nhau lúc nào tôi không biết.

Tôi vốn không quan tâm bởi đã kết thúc hôn nhân rồi, song cũng muốn hỏi chồng cũ xem chuyện là thế nào thì nhận được câu trả lời rất sốc: "Tôi và cô ta yêu nhau mấy năm rồi, tôi đã làm mọi thứ để được sống với nhau, nên bây giờ cả hai đang rất hạnh phúc. Chỉ có cô không quan tâm, trân trọng tôi nên giờ mới biết chuyện này. Giá như cô buông tha cho tôi sớm hơn. Giờ hối hận lắm phải không?".

Chẳng tiếc rẻ gì gã chồng lăng nhăng, vô trách nhiệm đó. Nhưng nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi thấy thật đau đớn khi bị chồng cố tình làm mọi cách để cho tôi chán nản, chủ động ly hôn trước, tôi bị mang tiếng là bỏ chồng.

Tôi đã bao lần khóc lóc, khuyên can chồng vì con mà bớt ăn nhậu, chơi bời. Mỗi lần chồng đi xa hay về muộn, tôi đều lo lắng cho sức khỏe của anh ta. Có ngờ đâu, trong lúc tôi quan tâm, chờ đợi thì cũng là lúc anh ta đang vui vẻ với nhân tình của mình.

Cặp với bạn thân của tôi thì đúng là tôi có nằm mơ cũng không nhận ra được vì cô bạn rất quan tâm đến tôi, thường xuyên hỏi tôi đang làm gì, ở đâu… nên cô ta và chồng tôi cặp kè thoải mái khó mà phát hiện. Hai người họ đã lên kế hoạch từ trước, chồng tôi không mang tiền về cho vợ con mà mang cho bồ, để sau này chung sống với nhau.

Bây giờ tôi chỉ mong sao công việc của mình thuận lợi, có thu nhập để duy trì cuộc sống và mấy mẹ con luôn khỏe mạnh. Không bận tâm đến chuyện giữa hai bọn họ, nhưng tôi muốn làm rõ chuyện này để mọi người biết chuyện ly hôn của tôi là do chồng gây ra chứ không phải tôi.

Liệu tôi có nên bóc mẽ cặp đôi ngoại tình sau lưng tôi cả mấy năm trời, cho mọi người biết được bộ mặt thật của hai kẻ đó?