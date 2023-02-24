Bất ngờ bị vô sinh sau 3 năm ly hôn, tôi quỳ rạp xuống đất mong tái hôn với vợ cũ sau khi nhìn thấy đặc điểm lạ của đứa trẻ đứng trước cửa nhà vợ

Sau kết hôn mới phát hiện tính cách hai người không hợp nhau, thường vì một số chuyện nhỏ mà cãi vã. Khương chán nản, sau đó bắt đầu uống rượu mỗi ngày. Say rượu xong trở về nhà, lại cãi nhau. Vợ phản đối Khương uống rượu, những cuộc cãi vã ngày càng dữ dội hơn. Khương nói: “Dù sao đã như vậy, cô xem, nhân lúc chúng ta chưa có con, nếu cảm thấy không muốn sống chung nữa thì sớm rời đi, đi tìm hạnh phúc của cô đi” Vợ Khương tức giận, đồng ý ly hôn luôn.

Khương và vợ cũ do được người khác giới thiệu mà quen biết nhau. Hai nhà ở hai khu phố lân cận, sau khi gặp nhau mới biết hóa ra là bạn học cùng lớp Trung học cơ sở nhưng ngày trước ít giao lưu, nói chuyện. Coi như đã biết nhau sẵn nên đôi bên cũng chưa nói chuyện gì sâu sắc đã nhanh chóng kết hôn.

Nhưng ở đời chẳng ai đoán trước được điều gì. Một lần đi giao hàng, xe đang bon trên đường cao tốc, Khương đột nhiên phải cố gắng tránh va quệt với một chiếc xe hơi khiến xe lao ra khỏi lan can ven đường, xoay tròn rồi rơi xuống gầm cầu.

Sau ly hôn, Khương cả ngày buồn bực, không có việc gì làm. Về sau nhờ chị gái giới thiệu mà tìm được công việc lái xe đường dài, mỗi ngày đều phải đi giao hàng xa, không còn thời gian mà ở nhà buồn bực. Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, tâm trạng của Khương cũng tốt hơn rất nhiều. Cứ như thế, anh chạy xe đường dài trong 3 năm.

Lúc Khương thức dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thì toàn thân đã băng bó khắp nơi. Ỷ vào tuổi trẻ, phục hồi rất nhanh, anh sớm được xuất viện sau hơn 10 ngày nằm viện. Trước khi rời đi, bác sĩ gọi Khương đến văn phòng nói chuyện. Điều đầu tiên ông hỏi là anh đã có vợ chưa, có con chưa? Sau đó với khuôn mặt hơi buồn, ông nói tai nạn thảm khốc như vậy, may mắn là Khương vẫn giữ được mạng sống nhưng lại để lại một số di chứng, sau này khó có thể có con được nữa.

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Khương nghe xong như bị sét đánh giữa trời quang. Ly hôn 3 năm nay, anh vẫn chưa tìm được người phụ nữ nào khác thích hợp, ở đâu mà sinh con đẻ cái? Như người mất hồn, Khương lảo đảo rời khỏi bệnh viện.

Chuyện vô sinh luôn luẩn quẩn quanh đầu Khương, khiến trái tim anh đau đớn đến không thể chịu đựng được. Anh rất muốn có những đứa con của riêng mình, tự ghét bản thân năm xưa đòi ly dị, cũng hận bản thân không thể sinh con, nhưng giờ hối đã không kịp. Mỗi lần nhìn thấy con cái nhà người khác vui đùa anh chỉ muốn chạy lại “cướp” lấy.

Một ngày nọ, trong lúc đang nửa mơ nửa tỉnh, Khương đi qua cửa nhà vợ cũ. Lúc đi qua lại nhìn thấy một đứa trẻ đứng ở cửa nhà, thằng bé còn chủ động mỉm cười với anh. Khương bình tĩnh hồi tâm lại, trái tim đột nhiên như bị điện giật. Thằng bé đó trông rất giống anh hồi nhỏ. Khương vội vàng chạy đến, kéo cổ áo thằng bé xuống xem, ở cùng một nơi như anh, thằng bé cũng có một vết bớt. Liệu đây có phải con của Khương không?

Khương kéo đứa trẻ và chạy vào nhà và hỏi vợ cũ: “Thằng bé này… có phải con anh không?” Vợ cũ đáp: “Nếu anh đã nhìn ra, tôi cũng không giấu anh nữa, Không sai, nó là con của chúng ta. Nhưng sau khi tôi và anh ly hôn, tôi mới sinh nó. Mấy năm nay đều là tôi vất vả nuôi nó lớn, nó là con của một mình tôi, không có bất kỳ quan hệ nào với anh!”

Nghe xong, Khương mừng đến phát khóc, hai chân quỳ rạp xuống đất, cầu hôn vợ cũ. Anh trách cô: “Lúc ly hôn em có thai, sao không nói anh biết? Trước đây là lỗi của anh, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Mấy năm nay anh biết em cũng vẫn còn độc thân, cũng sống rất vất vả. Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, để cho anh đời này chăm sóc tốt hai mẹ con!”

Con cái là của trời cho, là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng và là một phần thăng hoa của cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng hai người đã ly hôn mà chỉ lấy con cái ra làm cái cớ để kết nối trở lại thì e rằng không phải muốn là được. Hai trái tim muốn sống bên nhau bền lâu thì mỗi người cần phải bớt cái tôi của mình xuống một chút, không nhất thiết phải hòa hợp về tính cách nhưng thấu hiểu và bao dung với nhau, biến những điểm khác biệt thành điểm nổi bật của đối phương và yêu cả những sự không giống nhau ấy.

Vợ cũ của Khương có đồng ý quay lại hay không còn phụ thuộc vào tình cảm và nhu cầu của cô ấy. Trong khi đó, Khương trong lúc đánh mất nhiều thứ, trong đó có việc không thể sinh con mới ân hận và muốn quay lại với vợ thì anh cần phải nói rõ tình trạng của mình với cô ấy. Vợ của của anh hoàn toàn có quyền được biết sự thật để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cô ấy. Đừng để tái hôn rồi lại đường ai nấy đi lần thứ 2!