Vợ lấy hết tiền cưới cho mẹ chữa bệnh, mấy hôm sau nhận tin nhắn cảm ơn mà tôi giận run người, đòi ly hôn

Tâm sự 24/02/2023 11:01

Cầm điện thoại trên tay, tôi hỏi vợ đã đem số tiền mừng cưới cho ai. Nếu không trả lời thật, tôi sẽ ly hôn vì không thể sống với người phụ nữ lừa dối.

Chúng tôi vừa kết hôn cách đây 1 tháng. Ngày chúng tôi cưới, khách mời của bố mẹ và bạn bè tôi đều đến chung vui. Nhờ thế, chúng tôi có được một khoản tiền mừng cưới kha khá.

Vì chưa có việc gì phải sử dụng đến số tiền này nên tôi bàn với vợ đem gửi vào ngân hàng. Tôi định sẽ để dành tiền cho đến lúc vợ sinh con. Tuy nhiên không hiểu sao, vợ tôi lại không đồng ý.

Cô ấy nói, số tiền nhỏ, gửi ngân hàng không được mấy đồng tiền lời. Đã thế, khi cần tiêu lại không thể rút nếu chưa đến kỳ hạn.

Tôi đồng ý, không bàn thêm, để mặc cho cô ấy tự xử lý. Biết tôi có tiền mừng cưới chưa dùng đến, em trai tôi đến hỏi vay. Cậu ấy định mua chiếc ô tô để chạy dịch vụ. Tôi thấy hợp lý nên bàn với vợ. Nào ngờ, cô ấy nói đã lấy hết tiền cho người khác vay rồi.

Tôi rất bất ngờ và không tin vì trước đây, dù làm việc gì, cô ấy đều hỏi qua ý kiến tôi. Tôi nói, tôi không trách việc vợ cho vay tiền mà không hỏi ý kiến chồng. Tôi chỉ lo vợ cả tin, cho vay rồi không đòi lại được, đến lúc sinh con lại không có tiền.

Nghe đến đây, cô ấy tỏ ra lo sợ và liên tục xin lỗi tôi. Sự lo sợ của vợ khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Tôi nổi giận vì có cảm giác mình bị vợ lừa dối, xem thường.

Thấy tôi giận, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, nói: “Em lấy tiền đó cho mẹ em chữa bệnh rồi”. Tôi biết mẹ vợ có bệnh từ lâu, phải thuốc thang liên tục nhiều năm nay.

Có lẽ mấy hôm nay bệnh tình bà trở nặng, phải phẫu thuật nên cần số tiền lớn. Nghĩ vậy, tôi tự trách mình vô tâm nên không hỏi thêm về số tiền ấy nữa.

Vợ lấy hết tiền cưới cho mẹ chữa bệnh, mấy hôm sau nhận tin nhắn cảm ơn mà tôi giận run người, đòi ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, ít hôm sau, tôi vô tình thấy dòng tin nhắn: “Anh đã được phẫu thuật. Số tiền ấy sau này nhất định anh sẽ gửi lại cho em. Cám ơn em nhiều lắm” hiện lên trên màn hình điện thoại của vợ.

Tôi đã bị lừa dối. Cô ấy không đem tiền cho về cho mẹ chữa bệnh mà đem cho một người đàn ông nào đó.

Cầm điện thoại trên tay, tôi hỏi vợ đã đem số tiền mừng cưới cho ai. Nếu không trả lời thật, tôi sẽ ly hôn vì không thể sống với người phụ nữ lừa dối.

Biết không thể giấu thêm, cô ấy nói đã đem hết tiền mừng cưới cho người yêu cũ chữa bệnh. Trong nước mắt, vợ tôi kể. “Chúng em chia tay trước khi em yêu anh. Nhưng anh ấy là người em mang ơn.

Lúc đó, em bị suy thận độ 4. Có người cho thận nhưng em không có tiền mổ. Thương em, anh ấy vay mượn, bán chiếc xe máy mới mua để có tiền cho em phẫu thuật.

Bây giờ, anh ấy là bố đơn thân vì vừa mất vợ. Tháng trước, anh gặp tai nạn cần phẫu thuật nhưng không đủ tiền. Anh ấy không nhờ em nhưng em cảm thấy mình phải đáp đền những ân tình ngày trước. Em xin lỗi và mong anh hiểu cho em”.

Nghe vợ giải thích, tôi phần nào nguôi ngoai. Thế nhưng trong lòng tôi lại gợn lên những nghi ngờ. Liệu cô ấy có thật đã hết tình cảm với người cũ khi mà suốt thời gian qua, cả hai vẫn quan tâm, trò chuyện với nhau sau lưng tôi? Tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Biết chồng và nhân tình hẹn gặp, đồng nghiệp rủ tôi cùng đi đánh ghen, cầm điện thoại quay tôi suýt ngất thấy khuôn mặt 'tiểu tam'

Biết chồng và nhân tình hẹn gặp, đồng nghiệp rủ tôi cùng đi đánh ghen, cầm điện thoại quay tôi suýt ngất thấy khuôn mặt 'tiểu tam'

Trước khi bước vào nhà hàng, cô bạn nhờ tôi cầm điện thoại, bật chế độ quay video, hướng về phía cô ấy đang di chuyển. Tôi hồi hộp theo sau, vừa nhìn vào điện thoại vừa quan sát bên ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva ngoại tình người yêu cũ kết hôn

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường