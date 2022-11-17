Hết lòng yêu thương con của chồng và vợ cũ để rồi chồng lại trao cho tôi ‘một cú lừa’ về sự thật của đứa bé

Tâm sự 17/11/2022 04:17

Tôi bàng hoàng đến điếng người. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tại sao trên đời lại có chuyện oan nghiệt trái ngang như vậy cơ chứ?

H hiện tại 36 tuổi, lấy chồng từ hai năm trước. Chồng H đã qua một đời vợ, lớn hơn H 3 tuổi. Đặc biệt, anh và vợ cũ đã có một đứa con trai 7 tuổi. Vì kinh tế của anh ổn định hơn, vả lại vợ cũ của anh cũng muốn "nhẹ nợ" nên quyền nuôi con thuộc về anh.

Sau một chuyến công tác, H gặp anh và "đổ" anh ngay tắp lự. Anh là đối tác của công ty tôi. Nếu anh không kể bản thân từng qua vấp ngã hôn nhân thì tôi cứ đinh ninh chàng trai này còn độc thân. Trong thời gian quen anh, anh cho tôi sự hạnh phúc vô bờ, rất chiều chuộng H và còn quan tâm bằng hành động chứ không chỉ dừng ở lời nói. Đã từng vài lần tôi hỏi anh vì sao anh ly dị vợ trước, liệu có phải chị ấy phản bội anh không thì anh chỉ ậm ờ cho qua. H cảm thấy ngại và vấn đề tế nhị nên không hỏi nữa. Song trong lòng vẫn rất tò mò.

Chỉ gần 1 năm quen nhau và tìm hiểu, H và anh đi đến hôn nhân. Bố mẹ tôi dù ban đầu kiêng dè vì anh đã qua một đời vợ song vì phẩm chất của anh giỏi giang, tốt bụng, hiền lành nên hai ông bà cũng chẳng phản đối gì nữa. Đám cưới của chúng tôi chỉ tổ chức nhỏ chứ không khoa trương như bao cặp đôi khác.

Tuy nhiên vấn đề xuất hiện khi vợ chồng H và con trai anh sống chung dưới cùng một mái nhà. Thằng bé láu lỉnh, khá nghịch ngợm và không phải một đứa trẻ ngoan. H còn chưa mang thai mà đã phải "gồng" lên để chăm nuôi con trai anh quả là một nhiệm vụ chẳng đơn giản chút nào. Dẫu vậy, thời điểm H với anh lấy nhau, con trai anh mới chỉ 5 tuổi, còn chưa đi học nên vẫn dễ kiểm soát. Nếu dùng biện pháp đòn roi thì cháu vẫn nghe.

Nhưng dần dần khi con trai anh bắt đầu bước vào lớp 1, nó thay đổi quá nhiều. Không biết ai dạy hư mà con trai riêng của chồng làm nhiều hành động phản kháng mạnh. Nó sẽ chẳng muốn ăn những món tôi nấu, gào lên khi tôi gắt gỏng hoặc không chiều theo nguyện vọng của nó.

Những lúc bất lực, H cầu cứu đến chồng. Vậy mà chồng tôi chỉ nhìn tôi ái ngại rồi dỗ dành con. Thậm chí, anh còn bảo tôi thôi thì nó còn nhỏ, lại thiếu thốn tình cảm của cả cha mẹ đẻ nên tôi nhẫn nại một chút. Rất nhiều lần, chồng nắm tay H, nhìn thẳng vào H rồi nói với giọng cầu xin: "Mong em hãy làm một người mẹ đích thực của con anh. Cả anh và vợ cũ sẽ biết ơn em rất nhiều."

Hết lòng yêu thương con của chồng và vợ cũ để rồi chồng lại trao cho tôi ‘một cú lừa’ về sự thật của đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vì H là người có học thức nên tất nhiên tôi sẽ không hành hạ hay ngược đãi một đứa trẻ. H quyết định sẽ tìm hiểu thông tin trên mạng để học cách hòa hợp với con riêng của chồng. Song đọc mãi mà những tài liệu ấy đều rất sáo rỗng, chẳng thể áp dụng được.

Thời điểm đó, H xem bộ phim "30 chưa phải là hết". Trong phim có nữ chính Cố Giai đã xử lý một tình huống mẹ kế - con riêng của chồng cực kỳ hay. Đại khái là muốn đứa bé ngoan ngoãn, tôi cần phải "trẻ lại" và làm bạn đồng hành với con. Thêm nữa, kiên nhẫn là một chìa khóa cực kỳ quan trọng. H học theo tất cả các mẹo lặt vặt trong phim rồi thực hành với con riêng của chồng.

Quả nhiên đứa bé cũng ngoan ngoan và mở lòng với H hơn. Lần đầu nó gọi H là mẹ, H cực kỳ hạnh phúc tới mức vỡ oà. Những tưởng đây sẽ là khởi đầu tuyệt vời của cuộc hôn nhân giữa H và chồng. Nào ngờ, H đã lầm...

H phát hiện ra chồng có nhắn tin "nhạy cảm" với một người phụ nữ ẩn danh. Tuy nhiên để chắc chắn hơn, H còn tìm số điện thoại trên Zalo nhằm tìm ra "tiểu tam" thực sự là ai. Hóa ra, người mà anh nhắn tin lén lút, thậm chí rủ đi nhà nghỉ lại là vợ cũ. Trong H chất chứa biết bao sự căm phẫn nhưng cũng cực kỳ tò mò. Rằng vì sao chồng H phải tằng tịu cùng vợ cũ cơ chứ.

Hết lòng yêu thương con của chồng và vợ cũ để rồi chồng lại trao cho tôi ‘một cú lừa’ về sự thật của đứa bé - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi thu thập đầy đủ bằng chứng trong tay, H quyết hỏi chồng ba mặt một lời. Anh ta đã thú nhận tất cả. Hóa ra, chồng tôi ly dị vợ cũ vì bất đồng trong việc nuôi dạy con. Cả hai người họ sống tự do, phóng khoáng, ghét ràng buộc bởi nhiều trách nhiệm. Nhưng sâu thẳm trong tâm, vợ chồng họ vẫn còn quyến luyến nhau và đặc biệt rất mãnh liệt trong "chuyện ấy". Sau khi giải thích xong, chồng xin lỗi H và hứa sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm nữa.

H bàng hoàng đến điếng người. H không thể tin vào mắt mình. Tại sao trên đời lại có chuyện oan nghiệt trái ngang như vậy cơ chứ? Tại sao lại là H phải chấp nhận điều này? Tưởng là H dạy dỗ chăm sóc con cho anh thì anh sẽ phải chiều chuộng yêu thương H hơn, nào ngờ tất cả họ coi H không khác gì một bảo mẫu để sau lưng tằng tịu với nhau.

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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