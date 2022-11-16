Que thử hai vạch lần 2 ngỡ là tin vui nhưng chồng tôi lại giận dữ tiết lộ một tin động trời

Tâm sự 16/11/2022 02:18

Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi vợ chồng tôi sẽ ly hôn mất thôi...

X mất ngủ mấy đêm nay. X đang mang bầu lần thứ hai nhưng tinh thần chưa bao giờ khủng hoảng đến thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi vợ chồng X sẽ ly hôn mất thôi.

Que thử hai vạch lần 2 ngỡ là tin vui nhưng chồng tôi lại giận dữ tiết lộ một tin động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuần trước, X phát hiện mình có bầu lần thứ hai. Chồng X vốn không muốn sinh thêm con vì anh luôn nói chỉ cần một đứa con để chăm sóc cho tốt. Nhưng X lại khác, X muốn có thêm đứa con thứ hai cho con gái lớn có chị có em, vả lại đông con cái cũng vui cửa vui nhà hơn. Vì thế, khi biết có bầu lần hai, X mừng lắm.

X hớn hở đưa giấy siêu âm thai cho chồng xem vì nghĩ rằng nếu vợ đã có bầu thì anh không thể ép X bỏ thai được. Không ngờ anh giận dữ, suýt tát X rồi vu cho X tội "ngoại tình". Anh lấy tờ chứng nhận triệt sản gần 2 tháng nay vứt lên bàn rồi bỏ đi.

Mấy hôm nay, chúng X không nói chuyện với nhau. X thật sự không hiểu vì sao chồng đã triệt sản mà bản thân vẫn có bầu. X càng đau đớn hơn khi chồng giấu giếm vợ đi triệt sản chỉ vì không muốn vợ tiếp tục sinh con thứ hai. X buồn và khủng hoảng tinh thần quá. X phải làm sao?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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