Chồng thân mật với người đàn ông cao to ngay trong ngày cưới của chúng tôi, đó chưa là gì so với bí mật tày đình được bật mí sau đó

Hôm nay lẽ ra là ngày K hạnh phúc, vui vẻ nhất, bởi là ngày cưới của K. Nhưng oái oăm thay, giờ K lại rơi vào cảnh hoang mang và chao đảo. Chồng K là một người đàn ông tốt, hiểu tâm lí phụ nữ và rất chu đáo, nhiệt tình với gia đình vợ. Bố mẹ K khen anh nhiều, còn nói K may mắn hơn hai chị gái khi gặp được người đàn ông như anh.

Chính K cũng cảm thấy như thế. Anh quan tâm K từng chi tiết nhỏ. Nói ra sợ mọi người không tin nhưng chồng K có tay nghề makeup rất tuyệt vời. Từ lúc yêu nhau, chính anh là người thường xuyên makeup cho K mỗi khi đi chơi. Thậm chí anh còn có cả một bộ đồ nghề trang điểm mà bất cứ đứa con gái nào cũng phải thích thú và thèm thuồng. Ban đầu K còn nghi ngờ vì anh có những sở thích rất giống con gái. Nhưng rồi khi làm "chuyện ấy", K mới nhận ra mình nhầm. Chồng K có nhu cầu khá cao và kinh nghiệm giường chiếu rất tốt.