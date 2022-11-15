Chồng thân mật với người đàn ông cao to ngay trong ngày cưới của chúng tôi, đó chưa là gì so với bí mật tày đình được bật mí sau đó

Tâm sự 15/11/2022 15:47

Sự thật quá rõ ràng như ban ngày, tôi phải làm sao đây, dừng lại hay bước tiếp?

Hôm nay lẽ ra là ngày K hạnh phúc, vui vẻ nhất, bởi là ngày cưới của K. Nhưng oái oăm thay, giờ K lại rơi vào cảnh hoang mang và chao đảo. Chồng K là một người đàn ông tốt, hiểu tâm lí phụ nữ và rất chu đáo, nhiệt tình với gia đình vợ. Bố mẹ K khen anh nhiều, còn nói K may mắn hơn hai chị gái khi gặp được người đàn ông như anh.

Chính K cũng cảm thấy như thế. Anh quan tâm K từng chi tiết nhỏ. Nói ra sợ mọi người không tin nhưng chồng K có tay nghề makeup rất tuyệt vời. Từ lúc yêu nhau, chính anh là người thường xuyên makeup cho K mỗi khi đi chơi. Thậm chí anh còn có cả một bộ đồ nghề trang điểm mà bất cứ đứa con gái nào cũng phải thích thú và thèm thuồng. Ban đầu K còn nghi ngờ vì anh có những sở thích rất giống con gái. Nhưng rồi khi làm "chuyện ấy", K mới nhận ra mình nhầm. Chồng K có nhu cầu khá cao và kinh nghiệm giường chiếu rất tốt.

Chồng thân mật với người đàn ông cao to ngay trong ngày cưới của chúng tôi, đó chưa là gì so với bí mật tày đình được bật mí sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau một năm yêu nhau, cả hai quyết định tổ chức đám cưới. Nhưng ngay trong ngày cưới, K lại nghe được một bí mật của chồng. Và bí mật này khiến K chao đảo hoang mang.

Khi đang đi tiếp khách, có một cô gái xinh đẹp đã ghé vào tai K thì thầm: "Anh ấy có bạn trai mà cô không biết à? Bạn trai anh ấy đang ngồi bàn bên kia kìa". K sững sờ, nhìn qua thì thấy chồng đang tụm lại nói chuyện rất thân mật với một anh chàng điển trai, cao to khác. K bần thần cầm hoa cưới và ly rượu đi qua thì hai người họ giãn ra một tí. Chồng K giới thiệu anh kia là bạn thân của anh, quen nhau 5 năm trước ở phòng tập gym. Nhưng anh ấy lại chưa bao giờ kể cho K nghe về anh bạn kia cả.

Chồng thân mật với người đàn ông cao to ngay trong ngày cưới của chúng tôi, đó chưa là gì so với bí mật tày đình được bật mí sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đêm tân hôn, chồng xin xỏ K cho anh đi chơi với bạn bè một chút, vì nghĩ anh muốn đi cảm ơn bạn bè đến chung vui nên K đồng ý, vậy mà anh đi một mạch tới 11 giờ đêm. K gọi điện giục về thì anh bảo chúng K quan hệ nhiều rồi, có phải đợi đến đêm tân hôn đâu, K nôn nóng làm gì, 30 phút nữa anh sẽ về.

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