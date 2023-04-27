Hẹn hò bạn trai đi ăn, nào ngờ anh ta để lại hóa đơn 5 triệu, ngày gặp mặt anh ta ở tại nơi ấy khiến tôi há hốc kinh ngạc

Tâm sự 27/04/2023 20:42

Tôi kinh ngạc quá mọi người ạ, tôi không ngờ lần đầu gặp bạn trai lại ra nông nỗi như vậy.

Mình là phan trung thành của mạng xã hội facebook, ở đó mình tìm được nhiều bạn bè và giải stress rất hiệu quả khi cần tâm sự điều thầm kín cho những người bạn không biết mình là ai.

Trong số bạn bè tôi kết thân với Sang, ngày nào mình không nói chuyện được với anh ấy thì cảm thấy nhớ chịu không nổi. Chúng tôi nói chuyện qua lại và tán tỉnh được một tháng thì Sang chủ động muốn gặp mặt và mình đã đồng ý ngay.

Sang hẹn gặp mình trong một nhà hàng sang trọng, nơi mà tôi chỉ dám nhìn từ xa mà ước ao. Được bạn trai mời đến chỗ đắt đỏ, tôi nghĩ chắc gia thế nhà Sang khá giả nên mừng thầm trong bụng.

Anh gọi rất nhiều món ngon khiến tôi rất ngưỡng mộ sự hào phóng của Sang, trong suốt bữa ăn chúng tôi nói chuyện rất vui. Tôi đúng là số đỏ vớ được người đàn ông vừa có tiền lại khá bảnh trai khéo nói.

Hẹn hò bạn trai đi ăn, nào ngờ anh ta để lại hóa đơn 5 triệu, ngày gặp mặt anh ta ở tại nơi ấy khiến tôi há hốc kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn uống cũng sắp xong thì Sang nói là ra ngoài có chút việc, tôi đoán anh đi ra quầy trả tiền nên cứ bình thản ngồi ăn ngon lành. Thế nhưng khi tôi ăn hết sạch, mọi người cũng đã về hết cả, nhìn đồng hồ cũng 11h đêm rồi mà vẫn không thấy Sang quay trở lại.

Sốt ruột tôi gọi điện thì máy tắt, đến khi nhìn nhân viên phục vụ đưa hóa đơn thanh toán hơn 5 triệu đồng đến trước mặt, thì tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện. Tôi đã bị lừa, anh ta trốn đi từ lâu rồi, còn tôi cứ thật thà ngồi ăn ngon lành.

Không có tiền trả nên tôi phải cắm lại chiếc xe máy và bắt xe ôm về. Sau cú lừa đó tôi không dám tâm sự với ai, vì nói ra mọi người sẽ cho tôi là dại trai thì còn xấu hổ hơn nữa. Từ hôm đó tôi cắt đứt chát chít trên mạng xã hội facebook với những người lạ, có chăng chỉ chơi với đám bạn thân.

Tưởng sẽ không bao giờ gặp lại kẻ lừa tình đó nữa, nào ngờ một năm sau tôi đã gặp anh ta là chú rể, trong tiệc đính hôn của một người đồng nghiệp.

Suốt buổi tôi nhìn chằm chằm vào mặt chú rể, còn anh ta thì luôn cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi. Lúc tôi chuẩn bị ra về thì Sang lại gần nói lời xin lỗi với mình và hứa sẽ trả lại số tiền trong bữa ăn hôm đó cho tôi và mong đừng bao giờ tiết lộ chuyện ngày hôm đó cho ai.

Hẹn hò bạn trai đi ăn, nào ngờ anh ta để lại hóa đơn 5 triệu, ngày gặp mặt anh ta ở tại nơi ấy khiến tôi há hốc kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bảo sẽ nói hết bản mặt sở khanh của anh ta cho cô dâu biết để tránh đi cho nhanh. Bạn tôi gia thế giàu có, lại xinh đẹp phải xứng đáng lấy một người chồng tốt, chứ không phải kẻ từng đi lừa miếng ăn để sướng cái miệng.

Thấy tôi quá cứng rắn Sang lại bình thản cổ vũ tôi cứ đi nói thoải mái với mọi người, không có chứng cứ thì nói cũng không ai thèm tin và không cẩn thận anh ta kiện ngược lại tôi, cái tội vu khống cho người vô tội.

Anh ta nói đến đây tôi thực sự đuối lý, mình đúng là kẻ ngu ngốc thật rồi. Bây giờ tôi rất muốn nói bản chất lừa lọc của Sang cho người bạn đồng nghiệp biết nhưng không biết cô ấy có tin không.

Mọi người nghĩ tôi im lặng cho qua vụ này hay cứ nói cho cô bạn về bản tính người chồng sắp cưới đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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