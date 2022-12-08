Hễ mỗi nửa đêm thức giấc không thấy chồng đâu, tôi lén theo dõi thì bất ngờ nghe tiếng chồng và một phụ nữ phát ra từ trong nhà vệ sinh

Tâm sự 08/12/2022 14:52

Cho đến dạo gần đây dù rất mệt mỏi nhưng con cũng đã lớn hơn chút mẹ tôi lại lên chăm nên đỡ phần nào, tôi được ngủ nghỉ nhiều hơn, vì thế đêm khi anh thức giấc đi vệ sinh tôi đều tỉnh.

Kết hôn được 4 năm tôi đã có 2 thiên thần bé nhỏ 1 trai 1 gái chỉ cách nhau hơn tuổi nên chăm khá vất vả dù được mẹ và mẹ chồng thay nhau đỡ đần. Nhưng nói thật sau khi chăm con xong đêm đến tôi chỉ ao ước đặt lưng xuống để ngủ.

Nhìn người phụ nữ khác có chồng bên cạnh cùng chăm con đôi khi dỗ con cho vợ nghỉ mà tôi thèm khát, nói mãi anh chẳng thay đổi nên tôi chán nản chẳng buồn góp ý gì nữa.

Số là chồng tôi lên chức đi công tác nhiều hơn, chuyện vợ chồng thì tuần có tuần không vì thực sự tôi chẳng còn sức, khi nghe mọi người nói tới ngoại tình cặp bồ đôi khi tôi chợt nghĩ có khi nào anh phản bội mà tôi chẳng hay biết.

Hễ mỗi nửa đêm thức giấc không thấy chồng đâu, tôi lén theo dõi thì bất ngờ nghe tiếng chồng và một phụ nữ phát ra từ trong nhà vệ sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến dạo gần đây dù rất mệt mỏi nhưng con cũng đã lớn hơn chút mẹ tôi lại lên chăm nên đỡ phần nào, tôi được ngủ nghỉ nhiều hơn, vì thế đêm khi anh thức giấc đi vệ sinh tôi đều tỉnh, và lạ 1 điều rất nhiều lần cứ mỗi khi anh vào nhà vệ sinh là tôi nghe tiếng người thì thầm nói chuyện.

Lần đó tôi mới quyết tâm lén theo dõi, thật chẳng thể ngờ thấy anh không đi vệ sinh mà đang vươn mình qua cái cửa sổ nhỏ để nói chuyện với cô hàng xóm - vì nhà ở chung cư nên sát nhau, anh thì đứng trên bệ vệ sinh để tâm tình với cô ta.

Hễ mỗi nửa đêm thức giấc không thấy chồng đâu, tôi lén theo dõi thì bất ngờ nghe tiếng chồng và một phụ nữ phát ra từ trong nhà vệ sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi điếng người có lẽ anh ngoại tình lâu rồi, cô ta cũng tới đó ở từ lâu hai người ban ngày có khi còn đi với nhau tối lại tranh thủ quấn quýt tôi vô cùng đau khổ. Hóa ra tôi đầu tắt mặt tối chăm con tới chẳng còn sức để ăn mà anh lại nỡ làm vậy.

Giờ tôi nên làm thế nào đây nhìn hai con mà tôi xót xa quá, thật sự tôi bế tắc lắm!

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Ngày tôi cưới, bố mẹ tôi mừng lắm, cười hỉ hả như trút được gánh nặng vậy. Đám cưới nhà tôi diễn ra linh đình lắm.

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