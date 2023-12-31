Háo hức chờ động phòng sau cưới, bỗng chồng nằm im bất động, không chịu động vào người, tôi tá hoả khi biết được sự thật này

Tâm sự 31/12/2023 04:55

Vậy nhưng khi Đại Lực bước vào phòng, anh ta không nói gì với người vợ mới cưới mà đi tắm luôn. Lúc này, Mỹ Ni lại nhớ đến cảm giác là lạ vào buổi sáng. Khi Đại Lực tắm xong, anh nằm lăn ra giường và ngủ, Mỹ Ni không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Với nhiều người, đêm tân hôn là thời khắc quan trọng nhất, hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất trong cuộc đời mỗi người. Vậy nhưng đối với Mỹ Ni lại không phải như vậy.

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, 29 tuổi rồi nhưng Mỹ Ni vẫn chưa lấy chồng. Ở quê tuổi đó mà chưa chồng con thì bị gọi là quá lứa nhỡ thì. Vì người dân có quan niệm phong kiến, lạc hậu nên Mỹ Ni và gia đình cô chịu rất nhiều áp lực.

Sau đó Mỹ Ni và Đại Lực quen biết qua giới thiệu, Đại Lực nhỏ hơn Mỹ Ni 3 tuổi, hai người chưa từng gặp nhau và chỉ biết nhau qua ảnh. Người giới thiệu nói rằng Đại Lực tốt tính, gia đình cũng có điều kiện, vì đã lớn tuổi rồi nên Đại Lực cũng muốn tìm ai đó để nhanh chóng kết hôn. Mọi điều kiện của Đại Lực quá tốt vậy nên Mỹ Ni và gia đình cô đã đồng ý ngay mà không tìm hiểu gì về đối phương.

Háo hức chờ động phòng sau cưới, bỗng chồng nằm im bất động, không chịu động vào người, tôi tá hoả khi biết được sự thật này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới tác động của hai bên gia đình, cặp đôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Vào ngày cưới, khi chú rể đến đón dâu, Mỹ Ni đã cảm nhận điều gì đó kỳ lạ ở người chồng sắp cưới vậy nhưng cô không thể nói ra. Đột nhiên lúc đó tiếng pháo nổ và tiếng cười nói của mọi người làm gián đoạn suy nghĩ của Mỹ Ni. Sau khi hôn lễ kết thúc, mẹ chồng tiễn những đợt khách cuối cùng thì trời cùng dần tối.

Mỹ Ni đi tắm và ngồi đợi chồng ở trong phòng tân hôn, cô hồi hộp vì sau đêm nay cô sẽ thực sự trở thành phụ nữ. Vậy nhưng khi Đại Lực bước vào phòng, anh ta không nói gì với người vợ mới cưới mà đi tắm luôn. Lúc này, Mỹ Ni lại nhớ đến cảm giác là lạ vào buổi sáng. Khi Đại Lực tắm xong, anh nằm lăn ra giường và ngủ, Mỹ Ni không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mỹ Ni chủ động cởi đồ cho chồng nhưng Đại Lực tỏ thái độ tức giận, không muốn cãi nhau ngay trong ngày cưới, Mỹ Ni đã tìm gặp mẹ chồng nhờ bà phân xử. Vậy nhưng khi mẹ chồng vừa bước vào phòng tân hôn đã mắng chửi Mỹ Ni. Bà nói rằng: “Cô không biết chồng cô thần kinh có vấn đề hay sao mà còn hành động thô lỗ như vậy khiến nó sợ hãi”. Nghe xong, Mỹ Ni bàng hoàng, thì ra cô đã bị lừa, vì Đại Lực có vấn đề về thần kinh nên gia đình anh ta mới tìm cô để kết hôn. Đến lúc này, Mỹ Ni thật sự không biết phải làm sao với cuộc đời mình.

Đi công tác lạ chỗ nên thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tim, thấy người này thì tôi liền muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ nên thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tim, thấy người này thì tôi liền muốn ly hôn ngay

Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp. 

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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