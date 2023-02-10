Hạnh phúc cùng chồng xuống nhà bố mẹ đẻ chơi, muốn tạo cho anh bất ngờ, vừa đưa chiếc hộp cho anh, tôi cay đắng nhận cú tát trời giáng vào mặt từ anh ta

Chính tôi là người chủ động tấn công anh trước. Sau khoảng vài tháng thì hai đứa chính thức hẹn hò. Tôi thực sự tin anh là định mệnh cuộc đời mình. Anh chưa bao giờ kể về gia đình, thậm chí cả khi tôi hỏi, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu "Hôm nào anh đưa em về nhà, em sẽ hiểu".

Tôi và chồng học cùng trường, chồng trên tôi 2 khóa. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi tham gia một câu lạc bộ tình nguyện của trường. Tôi ấn tượng anh là một người đàn ông giàu yêu thương, tình cảm, trách nhiệm và cũng rất ga lăng. Mỗi cuộc tụ tập đều rộn rã tiếng cười vì những lời tếu táo và những trò vui của anh.

Nghe xong tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Cuộc sống vợ chồng vô cùng êm ấm hòa thuận cho đến một ngày.

Thực ra cũng có chút hoang mang bởi con người ai cũng tự hào về gia đình mình nhưng tôi tin anh, tin hành động của anh. Rồi cái ngày ấy cũng đến. Nhà anh cách thành phố không xa, căn nhà khá đơn sơ và có chỉ duy nhất mình bố anh sống. Lúc vào bếp, bố anh có nói nhỏ với tôi rằng "cháu tuyệt đối đừng nhắc đến mẹ thằng H. nhé, bà ấy theo người đàn ông khác giàu có hơn nên nó rất hận bà ấy".

Ảnh minh họa: Internet

Lần đó là sinh nhật lần thứ 30 của chồng. Bố chồng tôi vào miền Nam thăm họ hàng xa nên tôi bảo chồng về nhà đẻ để tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Trước khi về, nhà tôi có nhận được một hộp quà. Tôi đoán là của người quen anh ấy tặng vì không đề tên người gửi chỉ có người nhận là tên ngày bé của anh.

Tôi nghĩ người này chắc hẳn phải thân thiết lắm thì mới biết tên ở nhà của anh. Tò mò và có phần hoang mang nên tôi liều mở ra. Đó là những hộp quà rất nhỏ với dòng chữ happy birthday con trai từ năm 10 tuổi cho đến tận 29 tuổi. Không khó để đoán đó là mẹ anh ấy. Tôi mở từng gói quà và đọc từng lời chúc của bà dành cho anh. Tất cả đều chan chứa yêu thương và rằng bà ra đi là có lý do. Thực sự cảm thông cho một người mẹ.

Tôi gói gém lại cẩn thận rồi cất trong cốp xe chờ chồng về ngoại. Tối đó, trong lúc cả nhà đang vui vẻ chúc mừng anh, tôi nói với anh rằng "Mẹ anh có tặng anh một món quà" đồng thời đưa hộp quà đó cho anh. Khuôn mặt anh biến sắc, anh hất tung hộp quà đó và nói tại sao tôi lại nhận nó mà không hỏi ý kiến anh.

Tôi biện minh rằng anh nên đọc nó thì bị anh tát một cái nảy lửa ngay trước mặt bố mẹ đẻ. Anh gào lên "tôi cấm cô nhắc tới người đàn bà đáng ghét đó". Nói xong anh bỏ đi.

Tôi choáng váng đứng không vững sau cú tát bất ngờ đó của chồng. Bao nhiêu năm qua anh đã hiểu lầm bà và hận bà.

Tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe, ông bà cũng khuyên tôi đừng nhắc đến người đàn bà đó nữa. Nhưng quả thực, những dòng chữ, những món quà đầy yêu thương mẹ anh gửi cho anh khiến tôi rất ám ảnh.

Bà ấy có lẽ đã rất hối hận nhưng sẽ thật khó để anh có thể nguôi ngoai nỗi đau quá lớn đó trong quá khứ. Nhưng tôi cảm nhận, sâu thẳm anh vẫn rất yêu thương bà. Tôi thực sự rất muốn họ có thể hàn gắn nhưng làm sao bây giờ đây...