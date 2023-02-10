Ánh đèn trong phòng vừa tắt xuống, tôi khóc không thành tiếng trước cách tân hôn của người chồng tri thức, giả tạo

Thời gian thấm thoát trôi cũng 7 tháng kể từ ngày tôi làm bạn gái Hùng. Anh chăm và yêu thương tôi nhiều lắm, khiến tôi cũng quên dần được vết thương lòng và tập yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.

Nhiều người thấy tôi yêu Hùng, ai cũng khuyên tôi nên cưới Hùng đi bởi anh là chàng trai tốt hiểu đạo lý sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn bất kỳ ở bên người đàn ông nào khác. Nghe vậy tôi chỉ cười rồi bỏ lơ luôn.

Anh nắm tay tôi, đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nồng nàn khiến tôi tự tin và vui hơn hẳn. Có lẽ kết hôn với anh là 1 lựa chọn sáng suốt của tôi, anh sẽ khiến tôi hạnh phúc và không bao giờ dày xéo tôi chuyện quá khứ. Nhưng đến đêm tân hôn thì mọi thứ lại khác hoàn toàn…

Rồi 1 ngày nọ Hùng cầu hôn tôi, anh bảo muốn tôi làm vợ anh và anh muốn tôi được hạnh phúc bên anh. Ngần ngừ suy nghĩ 1 tuần trời tôi quyết định lấy anh. Ngày cưới nhìn anh bảnh trai và cực kỳ tri thức, còn tôi lại là 1 cô dâu khá rụt dè và e thẹn trong chiếc váy cưới lộng lẫy.

Tối hôm ấy, khi bóc phong bì xong đâu đấy tôi thở dài đầy mệt mỏi và căng thẳng thì chồng tôi giục tắt điện lên giường ngủ sớm. Vâng lời chồng, tôi ngại ngùng bước lên giường và xà vào lòng anh mà cảm nhận những phút giây hạnh phúc của đêm tân hôn.

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Nhưng không, anh đẩy tôi ra và lột sạch đồ của tôi rồi vớ lấy mấy cái dây thừng ở dưới gầm giường bắt đầu tra tấn đánh đập tôi không thương tiếc.

Khóc thét lên và xin chồng dừng tay, nhưng anh lại ném cái dây thừng đó vào người tôi rồi bóp cổ tôi đến suýt ngạt thở mà trợn mắt bảo.

– Cô nghĩ cô được nhận sự nhẹ nhàng, ngọt ngào trong đêm tân hôn này ư? Thứ đàn bà đê tiện, lăng loàn như cô không xứng. Đây sẽ là cách để tôi xả cơn bực tức trong người và cho cô biết làm vợ tôi là phải biết phục tùng điều gì.

– Anh… sao anh lại thay đổi 180 độ như vậy? Em đã làm gì sai vậy anh? Qúa khứ của em anh đã biết và nói không quan tâm đến nó cơ mà.

– Tôi nói vậy mà cô cũng tin à? Cô nghĩ tôi chấp nhận lấy 1 đứa lên giường với trai không biết bao như lần như cô mà không có mục đích gì ư?

– Vậy anh muốn gì ở em, ngoài thân xác này ra em còn có gì chứ?

– Cô còn chứ, còn 1 thứ rất giá trị đó là mảnh đất mảnh tiền tỷ mẹ cô cho ấy. Giờ cô hiểu vì sao tôi lấy cô và hành hạ cô chuyện này rồi chứ?

– Hóa ra anh chỉ là thằng đàn ông tồi, tham lam đội lốt trí thức à? Đời đúng là chẳng ai biết trước được chữ ngờ.

Vừa nói câu châm chọc chồng như thế, Hùng đã túm lấy tóc tôi tát tới tấp rồi đẩy tôi ngã xuống giường tân hôn theo cách tàn bạo như để trả thù và bộc lộ rõ con người của anh. Ứa nước mắt cay đắng, tôi không thể ngờ đường tình duyên của mình lại khổ sở và nhục nhã thế này.

Hùng giả vờ yêu và chấp nhận cưới tôi vì mảnh đất của tôi thôi, chứ yêu thương gì vậy àm tôi cứ nghĩ anh là người tốt. Yêu đương không vụ lợi gì hết, có lẽ tôi đã lầm, lầm thật rồi. Nhưng bước chân vào cuộc hôn nhân nghiệt ngã này tôi không thể kết thúc nó tại thời điểm này, vì danh tiếng của bố mẹ tôi.

Hả hê với cách tân hôn man rợn của mình, Hùng nằm vật ra ngủ ngon lành không quan tâm gì cả. Nằm bất động trên giường không thể cử động được vì những vết roi anh quất vào người, những cái tát, cào cấu đau điếng của chồng hành tôi làm đau nhói.

Những nỗi đau thể xác ấy cũng không thể nào bằng nỗi đau trong tim tôi được. Gía như có thể tôi chỉ ước mình chết đi để kết thúc mọi đau khổ từ đây, nhưng làm điều đó chỉ khiến tôi trở thành người có tội và khiến chồng sung sướng hơn bao giờ hết. Vậy tôi phải làm gì, phải làm gì để buông bỏ được người chồng trí thức ghê gớm, giả tạo này đây?