Tôi rất thích những bữa cơm anh nấu, thơm ngon và đảm bảo dinh dưỡng . Nhưng tôi luôn thắc mắc một điều chính là trong bữa cơm, anh cũng luôn lấy thêm một cái bát và một đôi đũa. Vì tò mò, nên tôi hỏi anh. Không ngờ anh trả lời không chút ngại ngùng:

Tôi và anh yêu nhau được 3 tháng, anh là kỹ sư xây dựng còn tôi là nhân viên văn phòng. Tuy chỉ trong 1 thời gian ngắn nhưng tình cảm đã rất sâu đậm. Tuần nào anh cũng rủ tôi đến ăn cơm tối và ngủ lại để trò chuyện với tôi nhiều hơn.

Tôi thắc mắc: "Nếu sau này chúng ta lấy nhau rồi anh cũng vẫn thờ chị ấy sao?"

"Đó là bát dành cho người yêu đã khuất của anh. Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi về người đó tại sao mất thì anh kể là trong một lần đi chơi biển, chị ấy bị sóng cuốn. Cả đời này, anh sẽ không thể quên được cô ấy và tự nhủ sẽ thờ cúng cô ấy cả đời".

Anh gật đầu nói là sẽ luôn để một bát cơm với một đôi đũa mỗi khi ăn cơm để tưởng nhớ cô ấy. Nghe xong, tôi vô cùng sốc, anh quá chung tình với chị ấy khiến tôi thấy ghen tỵ vô cùng.

Anh bảo tôi đừng ghen với người đã khuất. Nếu tôi thật lòng yêu anh, hãy tôn trọng mọi quyết định của anh. Còn nếu không chịu đựng được những đòi hỏi của anh thì có thể chia tay, anh ấy sẽ không ràng buộc và níu kéo. Những lời anh nói sao đơn giản nhưng như dao sắc cứa vào trái tim tôi. Yêu nhau mà anh nói bỏ là bỏ được sao?

Nước mắt lưng tròng, tôi rời khỏi nhà anh. Sao anh không thể nghĩ đến cảm nhận của tôi? Anh có thể thờ cúng trong tim, trong tâm tưởng, hoặc thắp hương cúng bái chị ấy mỗi ngày. Nhưng mỗi lần ăn cơm, đặt lên bàn một bát cơm với một đôi đũa như vậy, có nào nào dằn vặt tôi - người không liên quan đến chuyện tình của anh?

Như vậy, sao nuốt trôi thức ăn vào bụng. Và khi con chúng tôi ra đời, chẳng phải sẽ gián tiếp làm ảnh hưởng gián tiếp đến tâm lý của con hay sao?

Nếu người đàn ông vẫn không thôi nhớ về người cũ, đừng dại tiến đến hôn nhân

Tình yêu là sự lãng mạn và bay bổng, nhưng chưa mang nhiều trách nhiệm. Còn hôn nhân là tình nghĩa vợ chồng với muôn vàn gánh nặng. Nếu người đàn ông không toàn tâm dành cho bạn, ý thức vẫn còn mang nặng mối tình khác, thậm chí không xem trọng suy nghĩ của bạn. Đừng dại tiến đến hôn nhân, vì bạn vẫn mãi là người đến sau.

Phụ nữ hãy chọn người thương mình, tôn trọng tình cảm của mình. Ai cũng có một quá khứ. Nhưng nếu quá khứ ấy ảnh hưởng đến hiện tại, bạn sẽ không bao giờ có được một tương lai tốt đẹp.