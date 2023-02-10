Đêm đó, tôi còn nhớ bạn thân của anh có tổ chức liên hoan muộn, tôi bị chúc say chẳng hiểu sao anh cũng chẳng nói đỡ để tôi uống tới tí bỉ..

Tôi kết hôn năm ngoái khi vừa tròn 30 tuổi, ở cái tuổi cô gái nào cũng đã là phụ nữ có con cái gia đình đuề huề, nhưng vì hoàn cảnh nhà nghèo phải đỡ đần cha mẹ nên tôi cứ làm làm rồi làm tới khi nhìn lại chẳng còn ai.

Ngày đó tôi gặp anh qua mai mối được biết anh khá kỹ tính và có người nói anh kém chọn nên 35 mà chưa vợ thế nhưng chúng tôi hợp nhau vô cùng.

Chúng tôi có chung sở thích cùng quan điểm và cách sống gia đình đều là số 1, cũng lỡ thì quá lứa anh là con trai còn đỡ tôi là con gái nên chẳng ít lời ra tiếng vào.

Thế rồi hai đứa bén duyên nhau từ lúc nào chẳng hay đi cà phê nhiều hơn tâm sự chia sẻ nhiều hơn và yêu nhau từ đó.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hai đứa xác định về chung 1 mái nhà, cha mẹ tôi lẫn gia đình anh mừng lắm bởi lúc này các cụ chỉ mong hai đứa có gia đình mà thôi. Thế là đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc từ bạn bè người thân nhất là cha mẹ...

Đêm đó, tôi còn nhớ bạn thân của anh có tổ chức liên hoan muộn, tôi bị chúc say chẳng hiểu sao anh cũng chẳng nói đỡ để tôi uống tới tí bỉ..

Chuyện chẳng có gì khi mới đây tôi vô tình biết được và chết sững khi biết anh là người lưỡng tính tức là yêu cả nam lẫn nữ và đêm đó anh chuốc tôi say để người bạn thân chính là tình cũ của anh - 1 người đàn ông đã có vợ, ở lại và hai người ngủ với nhau còn tôi say tí bỉ nên ngủ như chết trên giường.

Tôi biết được bởi trong 1 lần mở mail giúp anh tôi vô tình đọc được mail hai người gửi cho nhau, đó là lần cuối cùng họ quan hệ, họ cũng nói từ sau đó sẽ chuyên tâm lo cho gia đình, không liên lạc với nhau nữa..

Giờ tôi nên làm thế nào đây tôi đau khổ vô cùng dù biết hai người giờ đã chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa, nhưng làm sao tôi chấp nhận được đây?

Tình cờ về nhà lúc giữa trưa, tôi điếng người khi nghe giọng phụ nữ lạ trong phòng bố chồng Bẵng đi thời gian, mẹ chồng tôi mất cũng được 2 năm, đến hôm đó khi tôi có việc về nhà bất chợt thấy có tiếng ai đó nói chuyện, tưởng trộm tôi rón rén bước vào mới sững người khi thấy có người đàn bà trong phòng của bố chồng tôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-say-ti-bi-khong-nho-uoc-chuyen-gi-tinh-co-mo-may-tinh-cua-chong-toi-soc-nang-truoc-nguyen-nhan-anh-ta-co-tinh-chuoc-say-toi-vao-cai-em-inh-menh-o-554329.html