Tặc lưỡi đồng ý trai một đời vợ, đêm tân hôn nhìn anh vừa cởi quần xuống tôi chết lặng hiểu vì sao vợ cũ của anh bỏ trốn

Tâm sự 10/02/2023 10:54

Đêm tân hôn, tôi cũng như bao cô gái khác, đợi chờ cái khoảnh khắc hồi hộp đó. Chồng tôi bảo tôi lên phòng trước để anh tiếp vài người bạn sẽ lên sau. Tôi nhìn khắp căn phòng, nó được trang trí khá đẹp và lộng lẫy. Đúng là nhà chồng đại gia, nghĩ bụng có lẽ đời tôi sẽ được lên tiên từ đây chăng.

Ngoài 30 tuổi tôi mới lấy được chồng và chồng tôi là do mai mối. Tôi không xinh, gia đình cũng chẳng có điều kiện, công việc thì bình thường thế nên 32 tuổi tôi vẫn chẳng có mối tình vắt vai nào.

 

Tặc lưỡi đồng ý trai một đời vợ, đêm tân hôn nhìn anh vừa cởi quần xuống tôi chết lặng hiểu vì sao vợ cũ của anh bỏ trốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ đời tôi cứ như vậy mà trôi đi nhưng bố mẹ tôi lại không nghĩ vậy. Ông bà nhất quyết tống cứ tôi ra khỏi nhà cho bằng được. Bữa đó, nhà tôi tiếp đón 3 vị khách, nói đúng hơn là bố mẹ chồng và chồng tương lai. Ban đầu tôi còn tưởng bạn bố mẹ tôi nhưng sau mới biết, họ đến bàn chuyện cưới xin.

Tôi ấm ức thì bố tôi quát "có thằng rước là phúc cho bay lắm rồi, huống chi nhà người ta còn có điều kiện". Chồng tôi không còn trẻ, vóc dáng lùn tịt, da ngăm đen, hơn nữa chân đi lại còn không được cân bằng. và nghe đâu, chồng tôi đã trải qua một đời vợ nhưng đêm tân hôn cô ta mang bao nhiêu vàng bạc bỏ trốn. Thiết nghĩ thôi thì phó mặc duyên số, đến đâu hay đến đó.

Đám cưới diễn ra không lâu sau đó, nhà chồng tôi đúng là có điều kiện. Sính lễ, tiền lễ đen, rồi còn đám cưới nhà trai đều lo hết. Bố mẹ tôi cười như được mùa từ đầu buổi hôn lễ cho tới khi tiễn tôi về nhà chồng. Tôi thì chẳng vui nổi, chẳng hiểu sao có cảm giác như bố mẹ đang bán mình đi vậy.

Đêm tân hôn, tôi cũng như bao cô gái khác, đợi chờ cái khoảnh khắc hồi hộp đó. Chồng tôi bảo tôi lên phòng trước để anh tiếp vài người bạn sẽ lên sau. Tôi nhìn khắp căn phòng, nó được trang trí khá đẹp và lộng lẫy. Đúng là nhà chồng đại gia, nghĩ bụng có lẽ đời tôi sẽ được lên tiên từ đây chăng.

Tắm xong xuôi thì cũng là lúc chồng tôi vào. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường và nhìn tôi, cảm tưởng như anh có thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Điều đó càng làm cho tôi thẹn thùng. Anh bảo với tôi:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh cứ nói đi.
- Anh muốn cho em xem cái này.
Vừa nói chồng tôi vừa cởi quần ra. Tôi chết lặng tại chỗ khi chứng kiến 1 bên chân giả của anh, còn chiếc chân còn lại thì xăm trổ kín mít. Anh bắt đầu tâm sự rằng anh thực chất là dân xã hội đen, trong một lần đụng độ bị đánh gẫy chân.
Anh bảo tôi có thể mang vàng bạc tiền cưới đi đâu đó tùy mà không cần phải bỏ trốn như cô dâu lần trước. Hóa ra, bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao vợ cũ của anh bỏ đi ngay đêm tân hôn khi biết sự thật về anh. Anh còn nói thêm "nếu em ngoan ngoãn, nhất định anh sẽ không để cho em phải khổ".

Tôi sợ ảnh hưởng tới gia đình, cũng sợ mang tiếng nên im lặng ở lại. Dù sao số phận tôi ông trời cũng định như thế. Nếu tôi mà bỏ đi, anh ta tìm bằng được tôi thì sao. Số phận tôi đúng là cay đắng mà...

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