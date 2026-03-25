Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân

Tâm sự 25/03/2026 21:41

Nói đoạn, anh thở dài tâm sự, bản thân đã đi khám khắp nơi, hễ ở đâu có người nhận chữa hiếm muộn là lại cất công lên đường. Thế nhưng sau bao nỗ lực, vợ chồng anh chị vẫn không có tin vui. Thấy nhà cửa cô quạnh, nhiều lần anh A đề nghị xin con nuôi, có điều vợ anh vẫn phản đối. Chị nói chẳng ai bằng con đẻ, nghe vậy, anh cũng không dám trái lời vợ.

Anh H (36 tuổi) chia sẻ: "Mình và vợ lấy nhau 8 năm rồi. Kinh tế gia đình ổn định, hai bên bố mẹ cũng rất tâm lý. Có điều chẳng ai trên đời là hoàn hảo, cưới nhau được 8 năm, vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có con".

 

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

Người đàn ông mà chị nói chính là người yêu cũ của chị. Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên là chiều nào chị cũng đi bộ. Đợt này người ta cấm tụ tập, chị vẫn lững thững đi. Thế rồi anh đi theo và phát hiện, vợ mình đến bãi tha ma. Sợ bứt dây động rừng, anh bắt đầu tìm thêm chứng cứ.

Trước đây, anh đi làm cả ngày, đêm mệt ngủ sớm nên không biết vợ ở nhà làm những gì. Bây giờ anh mới biết, tối nào vợ cũng uống loại thuốc gì đó. Hôm ấy nhân lúc vợ ngủ, anh mới lấy chìa khoá mở ngăn kéo thì bàng hoàng phát hiện đó là thuốc tránh thai. Chuyện đến nước này, anh kêu vợ dậy nói chuyện.

Những lời sau đó khiến anh chao đảo. Chị khóc, miệng tỉ tê: "Em đã hứa với anh ấy, em không sinh con cho ai ngoài anh ấy". Người đàn ông mà chị nói chính là người yêu cũ của chị. Hai người vì âm dương cách biệt mà không đến được với nhau. Bây giờ chị vẫn vậy, một lòng không sinh con vì lời hứa với người cũ.

Thấy vợ vẫn ôm lòng với người cũ, anh chẳng biết thế nào. 8 năm mòn mỏi chờ con là 8 năm anh sống trong lừa dối. Anh ước mình chưa từng biết chuyện này, lúc đó có lẽ, anh sẽ thương vợ nhiều hơn.

Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân. Tuy nhiên, trong góc khuất mỗi con người, họ đều giữ lại những bí mật của riêng mình. Có những bí mật khiến người khác phải chịu tổn thương và dằn vặt suốt nhiều năm trời.

Xem thêm
TIN MỚI NHẤT

Sau đêm ân ái "nhạt nhẽo", chồng vứt cục tiền vào mặt tôi kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì sốc

Sau đêm ân ái "nhạt nhẽo", chồng vứt cục tiền vào mặt tôi kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì sốc

Tôi vừa vung tay đánh vợ lần đầu khi chứng kiến cô ấy tiếc rẻ với bố đẻ

Tôi vừa vung tay đánh vợ lần đầu khi chứng kiến cô ấy tiếc rẻ với bố đẻ

Sự thật "ngã ngửa" về cảnh tượng bố chồng hì hục dòn nhà, còn vợ đang nằm sofa khi chồng đột ngột về nhà sớm

Sự thật "ngã ngửa" về cảnh tượng bố chồng hì hục dòn nhà, còn vợ đang nằm sofa khi chồng đột ngột về nhà sớm

Đàn bà khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ nằm ở cách bạn sống

Đàn bà khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ nằm ở cách bạn sống

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy "cà tàng" ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi thấy anh bước xuống từ siêu xe

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy "cà tàng" ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi thấy anh bước xuống từ siêu xe

Bắt con dâu hụt "bỏ" cháu để rồi lúc trăng trối lại đòi trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng cũ chết lặng trước câu trả lời của tôi

Bắt con dâu hụt "bỏ" cháu để rồi lúc trăng trối lại đòi trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng cũ chết lặng trước câu trả lời của tôi

Tái hợp sau ly hôn, vừa định "ân ái" cùng vợ cũ thì cô ấy tụt khăn tắm xuống khiến tôi chết sững

Tái hợp sau ly hôn, vừa định "ân ái" cùng vợ cũ thì cô ấy tụt khăn tắm xuống khiến tôi chết sững

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Nằng nặc đòi giữ hộ vàng cưới của con dâu, mẹ chồng bàng hoàng đem trả ngay lập tức khi phát hiện bí mật bên trong

Nằng nặc đòi giữ hộ vàng cưới của con dâu, mẹ chồng bàng hoàng đem trả ngay lập tức khi phát hiện bí mật bên trong

Ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện, tôi rón rén ra ngoài thì thấy thứ này được nhét dưới chân cửa

Ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện, tôi rón rén ra ngoài thì thấy thứ này được nhét dưới chân cửa

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

Người ta cưới vợ thì sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, còn gia đình tôi lại có một vấn đề nan giải khác

Người ta cưới vợ thì sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, còn gia đình tôi lại có một vấn đề nan giải khác

Tôi nhớ ngày đó chồng đã rất nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, nói rằng anh đã yêu người khác

Tôi nhớ ngày đó chồng đã rất nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, nói rằng anh đã yêu người khác

Sau đêm ân ái "nhạt nhẽo", chồng vứt cục tiền vào mặt tôi kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì sốc

Sau đêm ân ái "nhạt nhẽo", chồng vứt cục tiền vào mặt tôi kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì sốc

Đàn bà khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ nằm ở cách bạn sống

Đàn bà khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ nằm ở cách bạn sống

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy "cà tàng" ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi thấy anh bước xuống từ siêu xe

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy "cà tàng" ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi thấy anh bước xuống từ siêu xe

Bắt con dâu hụt "bỏ" cháu để rồi lúc trăng trối lại đòi trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng cũ chết lặng trước câu trả lời của tôi

Bắt con dâu hụt "bỏ" cháu để rồi lúc trăng trối lại đòi trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng cũ chết lặng trước câu trả lời của tôi