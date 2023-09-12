Giữa đêm vừa mới gần gũi xong, chồng đã nói dối đi gặp đối tác, kết quả lại vào khách sạn hú hí với nhân tình, tôi giận ‘tím người’ nấp sau tường âm thầm làm ngay 1 việc động trời

Tâm sự 12/09/2023 06:10

Từ dạo lấy được chồng ‘tốt mã’, tôi lúc nào cũng tự hào với bạn bè, liên tục đăng tải hình ảnh hai đứa lên mạng xã hội để những cô gái ve vãn chồng biết được anh là hoa đã có chủ.

Bạn bè tôi hay đùa vui ‘đẹp trai như chồng mày mà không biết giữ có ngày mất của’. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó đơn giản chỉ là lời khen, nào ngờ càng về sau tôi lại càng thấm, đúng là có ngày mất của thật.

Công việc ở công ty của tôi dạo này không tốt, sau đợt dịch bùng phát vừa rồi lại càng trì trệ hơn, hết cắt giảm nhân sự rồi lại thông báo giảm lương, tôi thấy tình hình không ổn nên có ý định tìm kiếm một công việc làm thêm để tăng thu nhập. Tôi xin làm nhân viên thời vụ cho một khách sạn gần nhà, thật ra cũng không vất vả lắm vì chỉ làm bán thời gian, ban ngày đi làm, tối đến tan ca thì dành vài tiếng làm thêm kiếm tiền trang trải. Nhiều lần định nói với chồng nhưng lại thôi, phần vì dạo này thấy anh bận bịu đi sớm về hôm nên tôi giấu nhẹm không cho anh biết.

Giữa đêm vừa mới gần gũi xong, chồng đã nói dối đi gặp đối tác, kết quả lại vào khách sạn hú hí với nhân tình, tôi giận ‘tím người’ nấp sau tường âm thầm làm ngay 1 việc động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối đó chồng tôi nhắn phải gặp đối tác gấp đến đêm mới về nên không cần chờ cửa, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vội đông ý vì còn đang bận công việc làm thêm. Tới khách sạn, tôi sửng sốt gặp chồng mình đang ôm eo một cô gái, cô ả thì bá vai quang cổ chồng tôi sát rạt.

Có vẻ như anh ta vẫn chưa biết sự hiện diện của tôi, cũng đúng tôi, làm sao anh ta ngờ rằng vợ mình cũng đang ở khách sạn vào giờ này, đúng là ngang trái. Tôi nép sau tường nghe ngóng tình hình, còn anh ta vẫn cứ vô tư đùa cợt với bồ nhí: 

- Đợi anh bỏ con mụ già ở nhà rồi sẽ rước em về, anh chán ngấy mỗi lần gặp bản mặt cô ta, chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới có thể thoái mái như thế này, đêm này chắc sẽ rất tuyệt vời.
- Anh nhớ bỏ chị ta sớm sớm đi nhé, em không chờ nổi đâu.
Tôi nghe đến đây thì chân tay rủn lẩy bẩy, trong đầu hiện lên bao suy nghĩ, liệu có nên vạch mặt hai con người giả dối kia không, nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là nơi tôi làm việc, làm ầm ĩ lên khác nào bôi mặt mình ra bêu rếu, huống hồ đồng nghiệp ở đây lại nhiều. Nghĩ đến đó, tôi quyết định lấy điện thoại quay lại toàn bộ hình ảnh anh ta ngoại tình làm bằng chứng rồi xin về.

Giữa đêm vừa mới gần gũi xong, chồng đã nói dối đi gặp đối tác, kết quả lại vào khách sạn hú hí với nhân tình, tôi giận ‘tím người’ nấp sau tường âm thầm làm ngay 1 việc động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, người chồng mà tôi luôn miệng khoe khoang đầy tự hào lại lừa dối tôi, đúng là rào trước bước không qua, cứ tưởng anh là một người chồng biết thương vợ con, nào ngờ cũng chỉ là gã tồi. Tôi tiếc cho hôn nhân tưởng như hoàn hảo của chính mình, nhưng cũng thầm cảm ơn vì nhờ có công việc làm thêm này mới có thể nhìn thấu con người trăng hoa dối trá ấy. Giờ thì anh ta cần phải lo lắng đối diện với tòa trước những bằng chứng tôi đã ghi lại là vừa. Kẻ ngoại tình như anh ta tuyệt đối không có đường quay về. 

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