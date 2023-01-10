Giữa đêm tân hôn, anh trai bỗng hét ầm ĩ 'gọi cấp cứu', cả nhà ập vào phòng thì sững người nhìn cảnh tượng quằn quại trên giường

Tâm sự 10/01/2023 20:16

Ngày cưới của anh chị đến, anh trai tôi hồi hộp đi rước dâu mà cứ luống cuống không biết làm thế nào. 27 tuổi nhưng anh vẫn như gã trai 18 - 20 tuổi vậy, chưa chín chắn, suy nghĩ nhiều khi vẫn còn trẻ con lắm.

27 tuổi anh trai tôi mới có mối tình đầu. Anh chiều bạn gái lắm, cái gì chị ấy cũng là nhất. Cũng may chị Thoa hiền lành, dễ chịu, thương anh tôi nên cả nhà tôi không phản đối gì. Anh tôi tính thật thà, hơi khờ và vô tư nên gặp được người tử tế, yêu thương anh, gia đình tôi cũng yên tâm. Anh chị yêu nhau 7 tháng thì kết hôn. Lấy được người mình yêu anh thích lắm, đi đâu anh cũng khoe sắp lấy vợ rồi.

Mừng cho anh, bố mẹ đã sắm hết chăn ga gối đệm, giường tủ xịn cho hai anh chị. Nhà neo người lại rộng rãi nên bố mẹ tôi quán triệt cưới xong hai vợ chồng anh không được ở riêng. Thật may anh chị đồng ý, chị dâu không khó chịu hay có vấn đề gì với nhà chồng cả. Nói vậy chứ bố mẹ tôi thương chị dâu lắm, coi chị như con chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ gây khó dễ hay bắt bẻ chị phải sống theo mong muốn cả nhà chồng.

Ngày cưới của anh chị đến, anh trai tôi hồi hộp đi rước dâu mà cứ luống cuống không biết làm thế nào. 27 tuổi nhưng anh vẫn như gã trai 18 - 20 tuổi vậy, chưa chín chắn, suy nghĩ nhiều khi vẫn còn trẻ con lắm. Đưa vợ về nhà, anh cứ nắm chặt tay chị dâu không buông, nhìn anh chị hạnh phúc như vậy tôi cũng mừng. Chị dâu ít nói, không biết nịnh nhưng được cái thẳng tính, dễ chịu. Chị luôn khiến tôi an tâm và coi chị như chị gái vậy.

Giữa đêm tân hôn, anh trai bỗng hét ầm ĩ 'gọi cấp cứu', cả nhà ập vào phòng thì sững người nhìn cảnh tượng quằn quại trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới diễn ra vui vẻ, thế nhưng đêm tân hôn anh chị lại khiến cả nhà tôi náo loạn. Gần 12h đêm, khi cả nhà đã đi ngủ hết bỗng nhiên anh trai tôi hét toáng lên: "Gọi cấp cứu, cứu… cứu vợ con bố mẹ ơi… Vợ ơi, đừng thế anh sợ lắm. Anh xin lỗi, anh không nên làm thế với em…". Không hiểu anh chị có vấn đề gì, bố mẹ và tôi hốt hoảng chạy lên xem. 

Vừa mở cửa phòng ra, cả nhà đã sững sờ với cảnh tượng chị dâu nằm quằn quại trên giường, mặt tái mét, vã mồ hôi còn anh tôi thì sốt sắng, đứng ngồi không yên. Anh nói như khóc, bảo tôi gọi cấp cứu đưa chị dâu đi viện gấp. Anh chỉ có ôm vợ tý thôi không ngờ vợ ra nông nỗi này. Chị dâu thấy cả nhà chồng ập vào, chị dù đau nhưng vẫn cố gắng nói: "Chị đau bụng đến tháng, em đi mua giúp chị viên thuốc được không?"

Thở phào nhẹ nhõm khi biết lý do vì sao chị đau, tôi nói nhỏ với mẹ và bảo anh trai đừng lo chị dâu không sao cả, chuyện thường tình của phụ nữ uống thuốc là đỡ. Nói vậy mà anh không yên tâm, anh vẫn nằng nặc đòi đưa chị đi viện. 

Chạy vội xuống nhà lấy thuốc cho chị uống, chị nghỉ ngơi một chút rồi nằm mệt thiếp đi. Anh tôi cứ ngồi bên canh chị không rời nửa bước, mặt anh tái lại vì lo lắng cho vợ còn mẹ và tôi vừa thương vừa buồn cười trước sự ngây thơ của anh trai. Ai đời tầm tuổi này rồi, anh không biết phụ nữ đau bụng tới tháng đáng sợ như thế nào. May mắn là tôi không bị đau bụng, chỉ hơi mệt mỏi thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy anh trai lọ mọ dưới bếp nấu gì đó. Lần đầu tiên tôi thấy anh vào bếp nấu ăn, ngó vào anh trai khoe đang nấu cháo gà cho vợ. Đêm qua chị dâu đau bụng quá, mất sức nên cần tẩm bổ. Nhìn cách anh chăm chỉ nấu cháo, cẩn thận từng tý tôi biết anh yêu chị thế nào rồi. Sau này tôi chỉ mong lấy được người chồng như anh, hết lòng yêu thương vợ con.

Giữa đêm tân hôn, anh trai bỗng hét ầm ĩ 'gọi cấp cứu', cả nhà ập vào phòng thì sững người nhìn cảnh tượng quằn quại trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì đêm qua anh tôi làm loạn, la hét ầm ĩ mà sáng đi làm hàng xóm cứ hỏi đêm qua hai vợ chồng làm gì quá mức mà phải hò hét nhau gọi cấp cứu. Tôi chẳng biết giải thích sao chỉ gượng cười và đùa rằng anh ngủ mơ nên thế thôi, vợ chồng anh chẳng có gì cả. Cũng vì chuyện này mà anh chị bị mọi người trêu đùa đến ngượng chín mặt. Còn tôi thì thấy đêm tân hôn của anh chị thật đặc biệt, đủ các cung bậc cảm xúc. Thôi thì mong sau này, anh chị mãi yêu thương hạnh phúc như bây giờ. 

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