Giả vờ làm gái xinh lên mạng tán tỉnh chồng, nào ngờ anh 'cắn câu' thật, tôi sốc nặng với loạt bí mật mà chồng giấu kín 10 năm nay

Tâm sự 31/01/2023 23:04

Tôi từng khẳng định với nhiều người rằng: "Ai chứ chồng tôi không bao giờ phản bội vợ con".

Cuộc sống vợ chồng tôi đang hòa thuận, hạnh phúc thì bỗng dưng tai họa ập đến, cũng chỉ vì tính tò mò, cả nể của tôi mà vô tình phát hiện ra sự thật mà tôi không hề mong muốn. Lấy nhau được 10 năm, suốt quãng thời gian ấy tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng, thậm chí tôi từng khẳng định với nhiều người rằng: "Ai chứ chồng tôi không bao giờ phản bội vợ con".

Cũng có thể do chính sự tự tin thái quá của tôi mà dẫn đến chồng được tự do, thoải mái hàng ngày, thích đi đâu thì đi, về khuya tôi cũng chẳng phàn nàn gì vì tôi luôn nghĩ anh ấy ra ngoài vì công việc, giao lưu, ngoại giao… Mà không tin tưởng sao được, chồng tôi vốn hiền lành, chịu khó, dù hào hoa, lịch lãm nhưng chưa bao giờ tôi phát hiện ra chồng bông đùa, tán tỉnh bất kỳ người phụ nữ nào.

Đời sống hàng ngày của vợ chồng tôi cũng luôn tràn ngập hạnh phúc, anh ấy thương yêu vợ con, sẵn sàng phụ giúp tôi công việc nhà, chăm sóc con, dạy con học… Hàng tháng chồng tôi cũng đều đưa tiền để cho tôi chi tiêu trong gia đình. Anh ấy cũng yêu mến gia đình nhà vợ, không bao giờ phàn nàn, lảng tránh bất kỳ công việc gì bên nhà vợ.

Giả vờ làm gái xinh lên mạng tán tỉnh chồng, nào ngờ anh 'cắn câu' thật, tôi sốc nặng với loạt bí mật mà chồng giấu kín 10 năm nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cuộc sống yên ổn là thế, vậy mà hễ mỗi lần gặp gỡ mấy đứa bạn thân trong đó có đứa đã ly hôn rồi, tụi nó luôn mất niềm tin vào người khác. Thậm chí đứa bạn thân nhất còn cảnh báo tôi: "Tôi trông chồng bà đúng là rất yêu vợ con thật đấy, nhưng đó là ở nhà, còn ra ngoài thế nào thì chưa thể biết được. Người tinh tế, đẹp trai, phong độ như anh ấy thì khó tránh khỏi ngoại tình. Không tin thì cứ thử anh ấy xem sao, coi như khẳng định thêm niềm tin, hoặc phát hiện ra sự thật nào đó".

Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng vì mấy đứa bạn đều tư vấn là nên thử chồng cho biết, tôi cũng nghĩ coi đây là dịp trêu chồng, hâm nóng tình yêu. Lấy một nickname ấn tượng kèm ảnh là cô gái trẻ đẹp, nóng bỏng, đang cô đơn khi mới du học từ nước ngoài về nước, tôi tìm cách kết bạn và tán tỉnh chồng trên một ứng dụng mạng xã hội.

Mới đầu làm quen, chồng tôi dửng dưng lắm. Tôi thấy yên tâm, nhưng chồng lạnh lùng thế tôi lại càng muốn thử vì bắt đầu cảm thấy việc này khá thú vị. Sau mấy ngày nhắn tin hỏi han, than thở đi du học về thấy "lạc lõng", chưa biết phải bắt đầu với công việc ra sao, cuộc sống cô đơn… chồng tôi bắt đầu cởi mở hơn, sẻ chia nhiều điều. Hai người bắt đầu thân quen, tôi mạnh dạn bày tỏ muốn có bạn trai để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Chồng tôi lúc này mới hiện nguyên hình, chủ động tán tỉnh, hẹn hò và không ngần ngại nói về quan điểm sống "thoáng" của mình: "Nếu em không chê, anh sẵn sàng làm bạn trai của em, chúng ta không cần ràng buộc gì, chỉ cần chia sẻ vui buồn và hòa hợp "chuyện đó". Anh có vợ rồi nhưng cũng trải qua thêm vài cuộc tình bên ngoài, các cô bạn gái cũ của anh đều vui vẻ, thoải mái khi yêu anh và kể cả chia tay rồi".

Giả vờ làm gái xinh lên mạng tán tỉnh chồng, nào ngờ anh 'cắn câu' thật, tôi sốc nặng với loạt bí mật mà chồng giấu kín 10 năm nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta đã vô tình tiết lộ chuyện lăng nhăng bên ngoài, còn chủ động gạ gẫm đi khách sạn với cô gái lạ chưa hề gặp mặt mà tôi là người đóng giả. Tôi cảm thấy bất ngờ đến sốc, không tin nổi vào những điều đã thấy. Tôi rất hụt hẫng khi biết bộ mặt thật về chồng. Đã có bằng chứng chồng là kẻ lăng nhăng, tôi có nên lật tẩy anh ta để không dám tái phạm hay là kết thúc cuộc hôn nhân này?

Bạn trai dẫn về nhà gặp bố mẹ bàn tính chuyện hôn sự, vừa bước vào, tôi kinh hãi, chân như khuỵu xuống khi nhìn thấy ảnh chân dung vợ quá cố của anh

Bạn trai dẫn về nhà gặp bố mẹ bàn tính chuyện hôn sự, vừa bước vào, tôi kinh hãi, chân như khuỵu xuống khi nhìn thấy ảnh chân dung vợ quá cố của anh

Tôi tìm hiểu kĩ thì biết anh góa vợ. Vợ anh qua đời vì ung thư cách đây ba năm. Với tôi điều đó không quan trọng, miễn là anh với tôi thế nào, trước đó mọi việc đều là quá khứ.

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