Gặp lại bạn gái 'quê như thắm' sau 2 năm, ai ngờ em để lại điều khiến tôi ngỡ ngàng chỉ muốn bỏ vợ sắp cưới

Thật ra tôi cũng không phải quá yêu Thủy nhưng ở độ tuổi 27-28 người ta chẳng còn sống vì rung động nhất thời nữa, tình yêu bây giờ có nhiều thực dụng hơn, yêu Thủy là sự tính toán kĩ càng của tôi chứ không phải xuất phát từ trái tim. Thủy vừa xinh, lại có công việc ổn định, nhà cũng gần tôi, yêu em tôi chẳng thiệt thòi gì đổi lại còn môn đăng hộ đối, không giống người yêu cũ trước đó của tôi.

Tôi 29 tuổi, có người yêu 2 năm nay và dự định sẽ cưới vào cuối năm. Vợ sắp cưới của tôi - Thủy là nhân viên truyền thông trong 1 công ty công nghệ, vừa giỏi vừa xinh xắn bố mẹ tôi cũng rất ưng ý em. 2 vợ chồng đi làm nhiều năm cũng gọi là có chút của để dành, số tiền đó hồi tháng trước tôi dồn mua 1 căn chung cư nhỏ giờ đang cho thuê, sau này cưới nhau thì dọn về ở sau.

Có điều, sau cuộc gặp bất ngờ ở đó, cả ngày hôm sau tôi cứ bần thần nhớ về Diệu và về cô gái kia. Tôi không hiểu sao nhưng tôi nhớ Diệu vô cùng dù trước đây chính tôi là người "đá" em.

1 tuần trước là sinh nhật Thủy tôi dự định cho em một bất ngờ nên đặt nhà hàng mời bạn bè rồi ghé cửa hàng mua một đôi nhẫn, dự định đây cũng là nhẫn cưới của tôi và Thủy. Đang lựa hàng thì tôi bất ngờ gặp một người rất giống Diệu - người yêu cũ của tôi ngày xưa nhưng trông thì lại có nhiều điểm không giống lắm. Tôi chỉ ngờ ngợ nhìn rồi thôi vì tôi biết rõ người yêu cũ của tôi không được như cô gái này, có thể là người giống người, hơn nữa nếu là Diệu chắc chắn em sẽ chào tôi, còn cô gái kia tới 1 cái liếc cũng không liếc về phía tôi.

Ngày đó, tôi vừa ra trường thì gặp Diệu, Diệu và tôi cùng là nhân viên trong công ty, em kém tôi 2 tuổi, làm thực tập còn tôi là nhân viên mới nên nhanh chóng kết thân. Có thể nói Diệu là mối tình đầu khó quên của tôi, trước em tôi chỉ rung động với vài người chứ chưa có ai là thực sự nhận lời yêu nghiêm túc.

Diệu hiền lành, cao ráo nhưng lại không biết ăn diện, hồi mới yêu tôi cực kì thích tính cách đó của em, nhưng về sau khi tôi đã phát triển lên tới trưởng phòng, gặp gỡ nhiều người hơn tôi lại thấy người yêu mình quê mùa, kém hiểu biết, những cuộc nói chuyện chỉ còn lại cáu gắt.

Tôi phải công nhận hồi yêu tôi Diệu xem tôi như cả thế giới, bạn bè không có ai, đi làm hết giờ thì về nấu cơm cho tôi, ngày nào cũng bộ dạng nhạt nhòa, nếu không thì cũng là mặc quần đùi, áo phông, mặt lấm lem... Tôi chưa từng thấy em mặc váy, chưa bao giờ thấy em tô son, thậm chí tới làm nũng như con gái em cũng không có. Sau khi yêu 4 năm, tôi nói lời chia tay vì quá chán, kể từ ngày đó tôi có gặp em thêm vài lần, tới bây giờ cũng khoảng hơn 3 năm chưa gặp lại.

Cả ngày vẩn vơ chẳng làm được gì, buổi tối tôi sốc lại tinh thần rồi tới chỗ hẹn với vợ sắp cưới và đám bạn. Hôm ấy tôi muốn cầu hôn Thủy hoành tráng nên ngoài bạn bè còn có thêm sếp của tôi và Thủy cùng bố mẹ 2 bên.

Ảnh minh họa: Internet

Đang ăn uống linh đình thì sếp của Thủy tới muộn, còn dắt theo vợ sắp cưới, từ xa trông cô ấy vô cùng gợi cảm và sang chảnh nhưng khi mở mắt kính, giới thiệu tên thì tôi chết lặng - người đó là Diệu, đồng thời cũng là cô gái tôi đã gặp ở cửa hàng vàng bạc. Tôi cứ đờ đẫn không nói thành lời, trong khi đó Diệu vui vẻ chìa tay về phía tôi, nhoẻn miệng cười thật đẹp, tôi yêu Diệu 4 năm cũng chưa từng thấy em cười tươi tới như thế.

- Giới thiệu với anh, đây là sếp em, còn đây là "phu nhân" của sếp - chị ấy giỏi lắm, còn trẻ mà đã làm chủ 1 chuỗi cửa hàng, lại còn đang làm cho công ty XXX nhé - Thủy cất lời xua tan bầu không khí gượng gạo, tôi cũng giật mình bỏ tay Diệu ra.

Diệu cười cười nói chẳng cần giới thiệu đâu vì tôi và Diệu là bạn cũ, ngày xưa cũng có thời 2 đứa thân như hình với bóng, chỉ là sau này tôi bận nên "bỏ rơi" em. Tôi cố gắng nói đùa vài câu để xua đi cảm giác rung động, buổi tiệc hôm đó tôi uống nhiều, cũng nhìn trộm Diệu nhiều lần, mỗi lần thấy tôi nhìn em đều cười, tôi biết trong lòng em khinh bỉ tôi.

Ngày chia tay tôi xúc phạm em đủ thứ, thậm chí còn chê em như cô thắm không xứng với tôi. Sau đó em không ít lần khóc lóc, níu kéo, nghe nói em còn tự tử vì tôi, người ta phát hiện đưa em vào viện em gọi điện mà tôi phũ phàng nói tôi bận. Nghĩ lại, nếu tôi biết có ngày hôm nay, chưa chắc tôi đã làm như thế.

Tôi đã tìm được Facebook của Diệu, nhìn thấy em thành công, nhiều bạn bè, xinh đẹp, sang chảnh, lại có người mới yêu thương trong lòng tôi dội lên cảm giác ghen tuông. Tôi không hiểu bản thân say mê Diệu của hiện tại, vì vẻ ngoài của Diệu hay vì tôi thực sự còn tình cảm với em. Nhiều ngày nay tôi không nói chuyện với vợ sắp cưới, tôi chán chỉ muốn hủy hôn nhưng nếu làm vậy cũng không thể "cua" Diệu lại từ đầu, tôi so với người mới của em còn kém 1 trời 1 vực, hơn nữa quá khứ tôi từng làm tổn thương em sao em có thể chấp nhận được.

Bây giờ tôi rất rối, tôi phải làm sao đây?