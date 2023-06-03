Gái một đời chồng sung sướng kết hôn với trai tân, đang sung sức đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi nghe mẹ chồng hét thất thanh bên ngoài

Tâm sự 03/06/2023 09:15

Tôi hạnh phúc được chàng trai trẻ, bảnh bao lại chưa từng kết hôn đem lòng yêu thương. Bạn bè ai cũng ghen tị tôi có người yêu tuyệt vời.

Tôi quen Nghĩa 2 năm trước nhưng cách đây nửa năm mới chính thức trở thành người yêu. Hiện tại chúng tôi vừa làm đám cưới được 1 tuần. Chuyến du lịch trăng mật đã lên kế hoạch trước cũng bị hủy vì có một chuyện vô cùng sốc xảy ra.

Tôi ly hôn chồng vì khó có con, anh ta ngoại tình có con riêng bên ngoài, về nhà đòi chia tay. Ngậm đắng nuốt cay ly dị, tôi lao vào làm việc không ngừng nghỉ. Sau 3 năm đã tích lũy được số vốn kha khá, vừa đi làm vừa kinh doanh thêm. Còn Nghĩa là trai tân đàng hoàng, sức khỏe bình thường, anh đẹp trai lại khéo léo lắm. Tôi hơn Nghĩa 1 tuổi, về mọi mặt đều không xứng với chồng. Song Nghĩa nói anh thương tôi, anh không ngại chuyện tôi khó có con, cưới về hai đứa chữa chạy là được, giờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại lắm.

 

Tôi hạnh phúc được chàng trai trẻ, bảnh bao lại chưa từng kết hôn đem lòng yêu thương. Bạn bè ai cũng ghen tị tôi có người yêu tuyệt vời. Bản thân tôi chẳng tiếc gì Nghĩa cả, chẳng những không đòi hỏi gì mà còn sẵn sàng chiều lòng bạn trai, mua tặng anh nhiều món quà đắt tiền. Rồi chúng tôi quyết định làm đám cưới sau nửa năm yêu đương. Mẹ Nghĩa ban đầu phản đối nhưng không lay chuyển được con trai, bà đành đồng ý.

Gái một đời chồng sung sướng kết hôn với trai tân, đang sung sức đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi nghe mẹ chồng hét thất thanh bên ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nửa đêm, hai đứa mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng sớm, đang ngủ say tôi giật thót nghe được tiếng hét thất thanh dưới nhà vọng lên, rõ ràng là tiếng của mẹ chồng tôi. Nghĩa ậm ừ không muốn dậy, tôi bèn xuống nhà xem có chuyện gì. Tôi nhìn bộ dạng của mẹ chồng mà kinh hãi. Trên tay bà đang bế một đứa bé nhỏ xíu, chắc chỉ mới sinh không lâu.

 

Tôi bước nhanh đến, phát hiện có 1 tờ giấy rơi trên đất, mở ra xem mới biết là lá thư mà mẹ đứa bé để lại. Nhưng càng đọc tôi càng bủn rủn cả chân tay. Trong thư nói rõ cô ta là người yêu cũ của Nghĩa, bị anh ta bỏ rơi phũ phàng cách đây hơn nửa năm, dù biết cô ta đã mang thai mấy tháng. Đứa bé này đã được 1 tháng, cô ta còn trẻ, còn muốn tìm hạnh phúc khác nên đưa trả cho Nghĩa nuôi. Anh là bố ruột của đứa bé nên phải có trách nhiệm.

Chuyện này không thể nói dối được vì chỉ cần đi xét nghiệm ADN là rõ ngay đứa bé có phải con Nghĩa hay không. Mẹ chồng bảo nghe tiếng gọi bên ngoài bà bèn ra mở cửa, người kia thấy bà xuất hiện liền bỏ em bé lại đi luôn. Ban đầu bà không biết, lúc nhìn thấy là một đứa trẻ mới hét lên. Chuyện người yêu cũ Nghĩa, bà không hay biết gì.

Lát sau chính miệng Nghĩa xác nhận có chuyện đấy, anh ta bảo dù sao cũng là con ruột, mẹ nó không cần thì anh ta phải nuôi. Anh ta gọi điện cho cô người cũ, họ nói chuyện một hồi rồi anh tuyên bố từ giờ đứa bé sẽ ở đây, do tôi với mẹ phụ nhau chăm sóc. “Em có con đâu, chẳng cần đẻ cũng có con nuôi, sướng thế còn gì!”, Nghĩa buông 1 câu khiến tôi không thể tưởng tượng được.

Chuyện đã đến nước này, dù đau khổ khi bị Nghĩa lừa dối nhưng tôi đành cắn răng chấp nhận con riêng của anh. Có điều tôi nhận ra dường như sau đám cưới Nghĩa thay đổi hẳn thái độ với vợ, không còn quan tâm, yêu thương tôi như trước. Cảm giác như Nghĩa đến với tôi vì thấy tôi có điều kiện vậy.

 

Gái 'một lần đò' lấy được trai tân, chuẩn bị động phòng, tôi bỗng bủn rủn khi nghe mẹ chồng hét thất thanh phía ngoài cửa

Gái 'một lần đò' lấy được trai tân, chuẩn bị động phòng, tôi bỗng bủn rủn khi nghe mẹ chồng hét thất thanh phía ngoài cửa

Nửa đêm, hai đứa mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng sớm, đang ngủ say tôi giật thót nghe được tiếng hét thất thanh dưới nhà vọng lên, rõ ràng là tiếng của mẹ chồng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 31 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 31 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền