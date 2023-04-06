Ép buộc được vợ cũ vào nhà nghỉ, khi cô ấy tụt áo xuống khiến tôi 'sốc nặng', chỉ biết năm im mà không dám làm gì cả đêm

Tâm sự 06/04/2023 05:30

Sau khi vào khách sạn, vợ cũ đi tắm, tôi ngồi đợi bên ngoài. Một lúc sau, vợ cũ khoác chiếc áo choàng tắm bước ra.

Từ ngày muốn quay lại với vợ cũ, tôi dốc sức theo đuổi. Sau khi qua lại đã 4 tháng, cuối cùng tôi cũng kéo được cô ấy vào khách sạn, vợ cũ không hề từ chối. Chúng tôi đã là vợ chồng 8 năm nhưng đã 2 năm xa cách, tôi cảm thấy mong chờ một đêm được gần gũi thân mật với vợ cũ. Nhưng có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Sau khi vào khách sạn, vợ cũ đi tắm, tôi ngồi đợi bên ngoài. Một lúc sau, vợ cũ khoác chiếc áo choàng tắm bước ra. Nhưng khi chiếc áo tụt xuống, tôi cứng đờ chết lặng. Vì từng là vợ chồng, tôi rất quen thuộc với cơ thể của vợ cũ. Cơ thể của vợ cũ bây giờ trông nóng bỏng và hấp dẫn hơn ngày xưa rất nhiều. Vòng eo thon gọn hơn, vòng một và vòng ba căng tròn đầy đặn hơn trước.

Ép buộc được vợ cũ vào nhà nghỉ, khi cô ấy tụt áo xuống khiến tôi 'sốc nặng', chỉ biết năm im mà không dám làm gì cả đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng tôi lại không có chút nào hứng thú, tôi lặng người không muốn làm gì nữa. Tôi biết ngay vợ cũ đã phẩu thuật thẩm mỹ. Tôi yêu thích cơ thể cũ của cô ấy, dù có thay đổi nhiều khi sinh nhưng vẫn rất tự nhiên hút mắt. Với cơ thể bây giờ của vợ cũ, dù có đẹp hơn trước rất nhiều nhưng tôi lại thấy rất giả tạo, không muốn chạm vào.

Tôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn với tôi thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu, cô ấy nói phụ nữ làm đẹp thì đâu cần phải vì người khác. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy. Dù tôi biết phụ nữ thích làm đẹp, nhưng đụng chạm dao kéo lên cơ thể thì có gì tốt, cái gì tự nhiện mới thuận mắt chứ?

Suốt đêm đó, tôi và vợ cũ nằm cùng giường nhưng chẳng đụng chạm vào nhau. Tôi hỏi thử vợ cũ liệu có thể tìm cách để cơ thể cô ấy trở lại như trước không? Cô ấy dứt khoát không đồng ý. Chúng tôi tranh cãi to, tôi ngán ngẩm chán nản. Thú thật, tôi muốn nối lại tình xưa với vợ cũ là vì còn thương cô ấy, cũng muốn cho hai con một gia đình đủ đầy. Nhưng giờ cô ấy như thế thì tôi biết làm sao đây?

Đang làm việc thì tôi bỗng ngất lịm, tỉnh giấc thấy chồng ngồi kế bên nhưng anh nói ra một điều vô cùng chấn động

Đang làm việc thì tôi bỗng ngất lịm, tỉnh giấc thấy chồng ngồi kế bên nhưng anh nói ra một điều vô cùng chấn động

Và rồi không ngờ, mới đây tôi lại nhận thêm một cú sốc nữa, lần này đến từ chồng mình. Hôm đó tôi đang làm việc nhà, vo gạo rửa rau thì bỗng thấy choáng.

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