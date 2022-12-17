Đến nhà chị gái lúc chị đi vắng, tôi bỗng nghe thứ 'âm thanh lạ' phát ra từ nhà tắm, đến gần, cánh cửa hé một nửa, tôi hãi hùng khi nhìn thấy cảnh tượng thấp thoáng của anh rể đang ‘làm chuyện ấy’

Tâm sự 17/12/2022 08:27

Tôi không kiềm chế được đã kêu lên khiến cho hai người trong nhà tắm nghe thấy. Tôi quá sợ hãi, quay người bỏ chạy nhưng anh rể kịp túm được tôi. Lúc này anh ta đã quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Nhìn khuôn mặt tái mét sợ hãi của anh ta khi bị tôi phát hiện bí mật mà thấy thật nực cười.

Nhà tôi có hai chị em gái, chị tôi đã kết hôn còn tôi thì vừa mới ra trường chưa lâu, đang thử việc ở một công ty quảng cáo. Mối quan hệ giữa hai chị em rất tốt, có gì cũng hay thủ thỉ chuyện trò với nhau.

Anh rể tôi vừa đẹp trai, có điều kiện, lại rất mực chiều chuộng vợ. Anh cũng khá quan tâm đến cô em vợ là tôi, Ngày lễ ngày Tết có quà cho vợ cũng không quên quà cho em gái vợ. Nói chung tôi thấy chị gái may mắn khi có một người chồng như vậy. Chị tôi ở riêng ngay sau khi kết hôn, không phải sống chung với gia đình chồng. Nhà chung cư là anh rể tậu từ trước đám cưới. Ai cũng khen chị tôi số sướng cũng vì lẽ đó. 

Vậy nhưng hôm qua đã có một chuyện xảy ra khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ và rối tung không biết nên quyết định ra sao. Chị gái tôi đi công tác, tôi muốn mượn bộ trang điểm của chị để chuẩn bị đi dự sinh nhật cô bạn thân nên đã ghé qua nhà lấy. Lúc đó là khoảng 8h tối.  Chúng tôi thân thiết đến mức tôi có chìa khóa riêng nhà anh chị. Có lần chị gái đã đưa cho tôi, bảo rằng cứ cầm lấy, nhỡ có khi dùng đến. Khi gọi điện cho chị, tôi hỏi về anh rể thì chị bảo anh ấy hôm nay làm tăng ca. Vậy là tôi hồn nhiên dùng chìa khóa mở cửa vào nhà.

Tôi định đi thẳng một mạch vào phòng ngủ tìm bộ mỹ phẩm trên bàn trang điểm. Vậy nhưng có một âm thanh lạ bỗng dội vào tai khiến tôi phải giật nảy mình. Lúc này tôi mới nhận ra là trong nhà không có ai nhưng đèn phòng khách lại sáng. Âm thanh phát ra từ phía nhà tắm.

Đến nhà chị gái lúc chị đi vắng, tôi bỗng nghe thứ 'âm thanh lạ' phát ra từ nhà tắm, đến gần, cánh cửa hé một nửa, tôi hãi hùng khi nhìn thấy cảnh tượng thấp thoáng của anh rể đang ‘làm chuyện ấy’ - Ảnh 1
Trong nhà không có ai nhưng đèn phòng khách lại sáng, âm thanh phát ra từ phía nhà tắm - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chậm rãi bước đến gần, cánh cửa nhà tắm hé ra một nửa. Tôi đứng như trời trồng khi nhìn thấy cảnh tượng thấp thoáng bên trong. Cùng những âm thanh nhạy cảm, nhớp nhúa cứ thế ập vào tay tôi. Anh rể tôi và một người phụ nữ khác đang trần truồng quấn quýt lấy nhau trong nhà tắm.

Tôi không kiềm chế được đã kêu lên khiến cho hai người trong nhà tắm nghe thấy. Tôi quá sợ hãi, quay người bỏ chạy nhưng anh rể kịp túm được tôi. Lúc này anh ta đã quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Nhìn khuôn mặt tái mét sợ hãi của anh ta khi bị tôi phát hiện bí mật mà thấy thật nực cười. Nếu sợ thì thì sao còn phản bội chị gái tôi?

- Anh xin lỗi nhưng đây là chuyện riêng giữa anh và chị gái em, em có thể giữ kín bí mật này được không? Em chưa kết hôn nên không hiểu rõ về đàn ông… Anh thật lòng yêu chị gái em và muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng cuộc sống mà, cũng phải thêm chút gia vị…

Sau khi để người phụ nữ kia về, anh rể đã nói với tôi như vậy. Đi kèm với lời hứa hẹn sẽ đối xử với chị tôi thật tốt, có trách nhiệm với gia đình, anh rể còn muốn tặng tôi một món quà. Là căn hộ chung cư xinh xắn dành cho một người để tôi có thể ra ở riêng. Anh bảo món quà đó vừa là cảm ơn tôi giữ bí mật, cũng là quà lấy danh nghĩa anh rể tặng cho em gái vợ xây dựng cuộc sống độc lập.

 

 

Đến nhà chị gái lúc chị đi vắng, tôi bỗng nghe thứ 'âm thanh lạ' phát ra từ nhà tắm, đến gần, cánh cửa hé một nửa, tôi hãi hùng khi nhìn thấy cảnh tượng thấp thoáng của anh rể đang ‘làm chuyện ấy’ - Ảnh 2
Nhìn khuôn mặt tái mét sợ hãi của anh ta khi bị tôi phát hiện bí mật mà thấy thật nực cười, nếu sợ thì thì sao còn phản bội chị gái tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật sự bị lung lay. Mẹ tôi mất sớm, bố tái hôn. Chị em tôi nhiều phen chịu tủi thân và ấm ức với mẹ kế, con riêng của bố. Hiện tại tôi ở nhà như một người thừa, chị thì đã kết hôn Tôi rất muốn ra ngoài ở riêng nhưng chưa có điều kiện. 

Tôi muốn hỏi mọi người, đàn ông như anh rể có phải tốt hay không? Bởi vì ngoài chuyện ngoại tình thì anh thật sự quá tuyệt vời, không có điểm nào để chê. Tôi có nên đáp ứng lời đề nghị của anh? Như thế có lỗi với chị gái quá không?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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