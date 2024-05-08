Đến nhà bạn trai chơi, tôi tò mò mở chiếc hộp đen trong hốc tủ ra xem thì chết đứng, ngay lập tức tìm đường bỏ trốn khỏi căn nhà nguy hiểm này

Tâm sự 08/05/2024 14:59

Tôi sững sờ, có cảm giác khó tin và hoang mang. Nghe tiếng bước chân của Khang, tôi vội đóng hộp lại rồi vờ như không có gì.

Khang, bạn trai tôi có vẻ bề ngoài rất nam tính. Anh lại tập gym, ăn uống điều độ nên cơ thể săn chắc, cơ bắp rõ ràng. Vì yêu nhau đã lâu nên chuyện giường chiếu giữa chúng tôi diễn ra thường xuyên. Tôi và anh rất hòa hợp trong "chuyện ấy" và đã định đến việc kết hôn.

Tôi thường hay đến nhà Khang chơi và có mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ anh. Nhưng chưa bao giờ tôi lên phòng anh cả. Dù gì tôi cũng chưa cưới hỏi, giữ kẽ một chút cũng là điều nên làm.

Đến nhà bạn trai chơi, tôi tò mò mở chiếc hộp đen trong hốc tủ ra xem thì chết đứng, ngay lập tức tìm đường bỏ trốn khỏi căn nhà nguy hiểm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mãi hôm qua, khi đến nhà anh chơi, ăn cơm xong, tôi bị đau bụng nên phải lên phòng Khang nằm nghỉ. Lúc anh xuống nhà bếp phụ dọn dẹp với mẹ, tôi lướt nhìn cả căn phòng. Tuy là con trai nhưng phòng anh rất gọn gàng, sạch sẽ. Trên kệ tủ còn có mấy tấm ảnh từ hồi bé anh đi học được nhận thưởng. Rồi vài cái huy chương thể thao.

Rồi một cái hộp gỗ màu đen nằm ở góc tủ lọt vào mắt tôi. Tò mò, tôi mở ra xem rồi chết sững khi thấy những vật dụng được xếp gọn gàng trong đó. Đó là một hộp đồ nghề trang điểm với đủ loại, thậm chí còn xịn và đầy đủ hơn cả bộ trang điểm của tôi. Một bộ tóc giả màu nâu, uốn xoăn dịu dàng. Một cái váy đỏ ren. Và cả một đôi giày cao gót to hơn chân tôi 2 size.

Tôi sững sờ, có cảm giác khó tin và hoang mang. Nghe tiếng bước chân của Khang, tôi vội đóng hộp lại rồi lên giường nằm. Khang vừa vào phòng đã bê cái hộp cất ngay vào tủ rồi mới hỏi han tôi. Không hiểu sao lúc đó, tôi lại có cảm giác anh đang cố tình giấu giếm tôi một bí mật khủng khiếp nào đó.

Từ hôm qua đến giờ, tôi bối rối và hoang mang lắm. Tôi có nên hỏi Khang về cái hộp gỗ kia không?

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