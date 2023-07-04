Đêm tân hôn, tôi tìm mọi cách 'chủ động' thì chồng tìm mọi cách 'cự tuyệt', đến khi uất ức kể lể với mẹ chồng thì tôi mới biết được sự thật điếng người

Tâm sự 04/07/2023 16:25

Với nhiều người, đêm tân hôn là thời khắc quan trọng nhất, hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất trong cuộc đời mỗi người. Vậy nhưng đối với tôi lại không phải như vậy.

Với nhiều người, đêm tân hôn là thời khắc quan trọng nhất, hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất trong cuộc đời mỗi người. Vậy nhưng đối với N lại không phải như vậy.

Đêm tân hôn, tôi tìm mọi cách 'chủ động' thì chồng tìm mọi cách 'cự tuyệt', đến khi uất ức kể lể với mẹ chồng thì tôi mới biết được sự thật điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, 29 tuổi rồi nhưng N vẫn chưa lấy chồng. Ở quê tuổi đó mà chưa chồng con thì bị gọi là quá lứa nhỡ thì. Vì người dân có quan niệm phong kiến, lạc hậu nên N và gia đình cô chịu rất nhiều áp lực.

Sau đó N và L quen biết qua giới thiệu, Đại Lực nhỏ hơn N 3 tuổi, hai người chưa từng gặp nhau và chỉ biết nhau qua ảnh. Người giới thiệu nói rằng Đại Lực tốt tính, gia đình cũng có điều kiện, vì đã lớn tuổi rồi nên L cũng muốn tìm ai đó để nhanh chóng kết hôn. Mọi điều kiện của L quá tốt vậy nên N và gia đình cô đã đồng ý ngay mà không tìm hiểu gì về đối phương.

Dưới tác động của hai bên gia đình, cặp đôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Vào ngày cưới, khi chú rể đến đón dâu, N đã cảm nhận điều gì đó kỳ lạ ở người chồng sắp cưới vậy nhưng cô không thể nói ra. Đột nhiên lúc đó tiếng pháo nổ và tiếng cười nói của mọi người làm gián đoạn suy nghĩ của N. Sau khi hôn lễ kết thúc, mẹ chồng tiễn những đợt khách cuối cùng thì trời cùng dần tối.

N đi tắm và ngồi đợi chồng ở trong phòng tân hôn, cô hồi hộp vì sau đêm nay cô sẽ thực sự trở thành phụ nữ. Vậy nhưng khi L bước vào phòng, anh ta không nói gì với người vợ mới cưới mà đi tắm luôn. Lúc này, N lại nhớ đến cảm giác là lạ vào buổi sáng. Khi L tắm xong, anh nằm lăn ra giường và ngủ, N không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đêm tân hôn, tôi tìm mọi cách 'chủ động' thì chồng tìm mọi cách 'cự tuyệt', đến khi uất ức kể lể với mẹ chồng thì tôi mới biết được sự thật điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

N chủ động cởi đồ cho chồng nhưng L tỏ thái độ tức giận, không muốn cãi nhau ngay trong ngày cưới, N đã tìm gặp mẹ chồng nhờ bà phân xử. Vậy nhưng khi mẹ chồng vừa bước vào phòng tân hôn đã mắng chửi N. Bà nói rằng: “Cô không biết chồng cô thần kinh có vấn đề hay sao mà còn hành động thô lỗ như vậy khiến nó sợ hãi”. Nghe xong, N bàng hoàng, thì ra cô đã bị lừa, vì L có vấn đề về thần kinh nên gia đình anh ta mới tìm cô để kết hôn. Đến lúc này, N thật sự không biết phải làm sao với cuộc đời mình.

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