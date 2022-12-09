Đêm tân hôn ngậm ngùi ngồi xe cấp cứu vì quá sung sức, vừa lâm trận chồng tôi đã hét lên thất thanh vì thứ này bị gãy

Thế nhưng mãi 25, 26 tuổi mà Nam vẫn chưa có bạn gái thì bố mẹ anh cũng bắt đầu lo lắng. Ông bà cũng bắt đầu tìm cách mai mối nhưng không hiểu sao lần nào con trai cũng bảo chẳng có cảm xúc gì trước mấy cô ấy nên không muốn gặp lần nữa.

Từ nhỏ đến lớn Nam luôn là đứa con biết nghe lời, học hành chăm chỉ lớn lên thì chú tâm vào công việc chứ không chơi bời phá phách như bạn bè cùng trang lứa. Đi đâu bố mẹ anh cũng tự hào về đứa con trai duy nhất của mình lắm.

Bà nghĩ biết đâu gái quê mới lạ lại khiến con trai bà rung động thì sao, chứ các cô trên này cô nào cũng tinh ranh, già dặn trong suy nghĩ đâm ra họ lại nghĩ con trai bà “tồ”. Thế là cuộc hẹn được phụ huynh sắp xếp cho đôi trẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy Hương không hiểu sao Nam đã có cảm tình liền. Nhưng Nam thì cũng thuộc dạng nhát gái mà Hương thì cũng gái quê lần đầu ra thành phố nên buổi đầu cũng chưa nói gì nhiều.

Cứ ngỡ con chưa gặp người phù hợp, nhưng tới 30 tuổi đã có rất nhiều mối tử tế học thức công việc đàng hoàng nhưng Nam vẫn cứ lắc đầu thì bố mẹ anh cũng bắt đầu cuống cuồng lo sợ. Không biết con trai mình có bệnh tật gì không nữa. Lần đó vừa thấy cô cháu gái tên Hương của bà hàng xóm lên chơi, trẻ trung xinh xắn ưng ý lắm nên mẹ Nam mai mối cho con trai liền.

Thấy con trai không tỏ vẻ khó chịu như khi đi gặp mấy cô mai mối trước thì mẹ Nam cũng yêu tâm lắm. Bà nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và quả đúng là như thế thật. Càng tiếp xúc, Nam càng cởi mở hơn, nói nhiều hơn. Tình cảm cũng đã bắt đầu nảy sinh nhưng hai người chỉ dừng lại ở cái nắm tay và hôn môi mà thôi.

Quen nhau được chừng 4 tháng thì mẹ Nam đề cập tới chuyện cưới xin, vì theo bà: “Cưới vợ là cưới liền tay”, bà sợ để lâu nhỡ lại sinh chuyện thì con trai bà ế cả đời. Gia đình Hương cũng ưng thuận nên đám cưới diễn ra nhanh chóng. Tối ấy biết ý nên mẹ Nam giục con trai và con dâu đi nghỉ ngơi cho sớm, dù Hương vẫn muốn ở dưới nhà giúp mẹ chồng dọn dẹp, song bà cứ một mực bảo lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tắm rửa xong Hương cũng chọn cho mình chiếc váy ngủ gợi cảm mà chị gái đã mua cho từ trước. Chị cũng chỉ dạy sơ sơ cô em gái còn trẻ người về vài chuyện tế nhị đêm tân hôn để em đỡ bỡ ngỡ. Nam trở lên thấy cảnh ấy, thì cứ nhìn vợ say đắm. Hương biết chồng cũng bị kích thích rồi nhưng vẫn bảo chồng phải tắm rửa trước đã. Lúc Nam trở ra, anh đã chủ động hôn vợ và bắt đầu chuyện cần thiết phải làm. Nhưng cả hai đều lóng ngóng vụng về.

Nam hì hục một lúc nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve khiến Hương bắt đầu sốt ruột. Tuy nhiên cô cố gắng bình tĩnh chờ chồng, ai ngờ một lúc sau anh quay lên lí nhí hỏi vợ: “Vợ ơi cái chỗ ấy nó ở đâu ấy nhỉ, anh không tìm thấy”. Hương vừa bực vừa buồn cười bảo chồng:

- Anh không biết thật hay giả vờ không biết đấy hả. Đàn ông 30 tuổi rồi chẳng lẽ tới chuyện này cũng không có tí kinh nghiệm nào sao?

- Thì anh không biết thật mà, đây là lần đầu tiên của anh mà.

Xấu hổ với vợ Nam lại hì hục tự xoay sở, cuối cùng cũng lò dò tìm được lối vào được “cửa ải”. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên nên Hương cũng sợ đau, chồng cứ đến gần cô lại tìm cách đẩy chồng ra. Và lúc đó có lẽ đau có nên theo phản xạ Hương đạp mạnh cho chồng một cái, khiến Nam lăn từ trên giường xuống dưới đất, ống đồng đập mạnh vào thành giường khiến anh tưởng cái chân mình đã gãy rời.

“Vợ ơi, anh đau chết mất, hình như gãy rồi”. Hương hoảng hồn lao ngay ra ngoài gọi mẹ chồng: “Mẹ ơi, hình như chồng con gãy rồi…”. Mẹ chồng Hương choáng váng, nhà bà chỉ có mỗi thằng con trai duy nhất, nó mà gãy “cái đó” thì nhà bà tuyệt tự mất rồi. Mẹ Nam lao ngay vào xem con trai thế nào còn bắt chồng phải gọi xe cứu thương ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng Hương lao vào ú ớ hỏi con trai: “Làm gì mà đến nỗi gãy thế hả con, chuyến này thì làm ăn gì được nữa”. “Sao không đẻ được hả mẹ, con chỉ bị sưng chân chứ có phải sưng cái đó đâu…”. Câu nói của Nam khiến mọi người đang lo sốt vó lên cũng phải phì cười. Đêm ấy không chỉ nhà chồng Hương được phen kinh hoàng mà cả khu phố đêm ấy cũng náo loạn vì tiếng còi cứu thương. May là mọi người tưởng Nam bị cấp cứu vì đau bụng chứ không thì đúng là 2 vợ chồng không dám ló mặt ra ngoài vì xấu hổ nữa. Mẹ chồng Hương thì được phen hú vía, con dâu trẻ người con trai lại ngoan quá mức khiến bà một đêm thót tim.