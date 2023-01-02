Em dâu ăn nhầm món của mẹ chồng, vừa nhấp môi đã nôn oẹ tứ tung khiến cả nhà cãi nhau tan tác

Trong họ có hai người ghê gớm nhất: Mẹ chồng và em dâu. Song cách mà họ thể hiện ra lại chẳng giống nhau. Mẹ chồng dù là phụ nữ nhưng lại cực kỳ gia trưởng, khiến bố chồng còn phải khiếp vía.

Có lẽ bởi anh ấy học thức rộng, tiếp xúc với văn hóa nước ngoài trong những năm du học, cộng thêm tư duy khách quan nên mới hình thành phẩm chất tốt. Cũng may vì chồng tôi tính cách khác biệt nên anh giống như một tấm khiên chắn bảo vệ tôi khỏi những người họ hàng khác.

Ả ta còn vênh váo gấp nhiều lần các chị dâu. Nếu có gì ngon, gì lạ cũng phải cho em dâu nếm thử. Tôi còn từng nghe được chuyện em dâu hay ăn vụng đồ ngon của lạ nhưng lại đổ lỗi cho chồng để bao che tính xấu của mình. Được cái em dâu lại rất mắn đẻ, về làm dâu nhà này mới 3 năm nhưng đã sinh 2 con trai. Với tính cách đó của em dâu, tôi biết sớm muộn gia đình cũng xảy ra tranh cãi lớn. Mới hôm trước, một tình huống bất ngờ gây mâu thuẫn cực kỳ gay gắt. Nhân vật chính không ai khác chính là mẹ chồng - em dâu út.

Trong nhà này, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ nhặt, mẹ chồng đều đứng ra nhúng tay chỉ đạo. Việc gì bà ấy phải đứng ngoài thì luôn tỏ vẻ khó chịu. Nhà này có 3 ông con trai thì luôn phải tôn thờ, cung phụng mẹ lên nhất. Bà ấy càng được thể hống hách, bắt nạt con dâu hơn. Nhưng lại xuất hiện 1 "kẻ địch" với mẹ chồng - đó chính là em dâu út, quả đúng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Em dâu tuy không có gia thế nhà ngoại quá đỉnh nhưng lại được chồng chiều hết mực.

Hôm đó mẹ chồng gọi các con tới làm một bữa ăn liên hoan. Thường thì lúc nào cũng vậy, có mỗi tôi - dâu trưởng và em dâu thứ đi chợ, vào bếp. Dâu út thì chỉ giỏi viện cớ bận chăm con, tới bữa mới dắt díu nhau đến, ngồi xuống mâm đánh chén. Đã vậy, ăn xong cũng không chịu dọn dẹp, để hai chị dâu làm quần quật. Thật lạ là mẹ chồng cũng chẳng dám nói gì cô ta, suốt bao nhiêu năm rồi nên tôi đành nhẫn nhịn.

Ảnh minh họa: Internet

Lại nói khi tôi và em dâu thứ đang nấu ăn trong bếp thì mẹ chồng bước vào để một bát nhỏ trong nồi cơm. Vì đang mải mê nấu nướng nên tôi cũng chẳng để ý hay hỏi bát ấy chứa gì. Hôm đó em dâu út đến sớm, tôi nói nhỏ với dâu thứ: "Hôm nay trời chắc mưa giông thì bà này mới vác mặt đến sớm."

Em dâu út tuy đến sớm nhưng vẫn chẳng giúp đỡ hai chị dâu mà chỉ lượn qua lượn lại rất vướng chỗ. Rồi cô ta bỗng mở nắp nồi cơm, khói bay nghi ngút. Tôi tưởng em dâu lấy thìa đảo cơm cho đều. Ai ngờ em dâu út xúc ngay một miếng nhỏ từ cái bát mẹ chồng hấp trong đó lên miệng ăn.

Nhấp môi được một hai miếng, em dâu vội nôn ọe ra và miệng liên tục móc mỉa "Khiếp eo ơi ai để cái bát này trong nồi cơm đây, gớm quá đi mất!"

Mẹ chồng nghe thấy tiếng hét liền chạy vội vào. Bà ấy "cãi tay đôi" với con dâu út:

"Bát yến của tôi, tôi hấp tôi ăn. Liên quan gì đến chị mà chị động mồm vào? Vô duyên nó vừa thôi chứ. Cái gì cũng muốn thử, muốn ăn."

Khi nhìn vào thứ để trong bát, tôi còn rùng mình. Mẹ chồng ăn yến theo cách thật... khác người! Bà ấy thậm chí còn chẳng nhặt lông, để nguyên hấp. Chắc mẹ chồng cũng mới tập ăn yến nên không biết cách chế biến. Mà cũng lạ, rõ là em dâu cũng khá sành ăn, thế mà chẳng nhận ra cái gì để trong bát.

Bữa hôm ấy, mẹ chồng chỉ ăn số yến hấp trong nồi cơm mà không ngồi xuống mâm ăn với các con. Bà ấy tỏ thái độ giận dữ ra mặt. Em dâu út thì không vừa, liên tục mỉa mai "Bữa này đạm bạc quá, chắc chỉ bằng 1 phần nhỏ của bát yến kia thôi!" Mất bao công chuẩn bị đồ ăn công phu, tôi lẫn em dâu thứ ức chế trong lòng. Đây đúng là kiểu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết"! Sống trong một gia đình kiểu như thế này, thật khó xử!