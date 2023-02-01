Em chồng đổ cả một chậu nước bẩn lên người ngay ngày đầu tiên làm dâu, mặt tôi 'trắng bệch' biết được nguyên nhân thực sự

Vừa lên đến nơi thì một chậu nước bẩn từ đâu dội thẳng lên người, thật may tôi đã bám kịp vào lan can của cầu thang nếu không thì trượt chân ngã xuống rồi.

Sau khi chia tay mối tình đầu kéo dài suốt 4 năm đại học, tôi đã yêu Q. Yêu nhau được nửa năm thì Q muốn cưới vì sắp tới em gái đang du học nước ngoài sẽ về quê chơi vài tuần nên cưới dịp này để em gái chung vui cùng. Nghe người yêu nói về cô em gái một cách rất cưng chiều khiến tôi cũng muốn cưới ngay để lấy lòng bà cô chồng. Vào ngày cưới, do đông người quá nên tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để ý đến cô em chồng đã về nước chưa, mặt mũi em ấy thế nào tôi cũng chưa kịp nhìn. Khi đám cưới tan tiệc thì chồng kéo tôi ngay vào phòng tân hôn chẳng để cho vợ kịp nói chuyện với bố mẹ chồng và cô em.

Sau một đêm mệt mỏi, sáng tôi dậy sớm chuẩn bị bữa cho nhà chồng để lấy lòng mọi người. Khi bữa sáng xong xuôi thì cả nhà đã có mặt đầy đủ rồi, duy chỉ có em chồng chưa xuống ăn. Thế là tôi lại phải lọ mọ leo lên tận tầng 3 để gọi em ấy xuống. Vừa lên đến nơi thì một chậu nước bẩn từ đâu dội thẳng lên người, thật may tôi đã bám kịp vào lan can của cầu thang nếu không thì trượt chân ngã xuống rồi. Khi định thần lại thì thấy em chồng vẻ mặt hả hê nhìn tôi. Còn tôi cố kìm nén cơn giận dữ lại và hỏi tại sao ngày đầu tiên lại đối xử thô bạo với chị dâu như vậy. Em chồng cười gằn bảo làm như thế còn quá nhẹ nhàng với tôi. Nói xong em hiên ngang bước xuống dưới tầng, để mặc tôi cả một người bẩn như con chuột lột vừa chui từ trong cống ra.

Ảnh minh họa: Internet Vì là dâu mới nên tôi nén nỗi tức giận vào trong, xuống phòng thay đồ. Khi tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì em chồng nói thẳng: "Tôi tưởng chị dâu mình là ai, thật không ngờ lại là tình địch một thời. Khi biết anh Tiến bao nuôi chị suốt 4 năm ăn học, tôi giận quá đã chia tay ngay. Vài tháng sau tôi đi du học, cứ tưởng anh Tiến và chị đến với nhau. Không ngờ giờ chị lại trở thành chị dâu của tôi cơ đấy. Không biết mắt mũi anh tôi thế nào mà lại nhìn trúng chị?". Những lời của em chồng là bí mật, là sai lầm trong quá khứ, mà tôi cố chôn vùi thế nhưng hôm nay lại bị đào lên khiến mặt tôi trắng bệch. Đúng từ trước đến nay, dù mối tình đầu dài 4 năm nhưng thực sự tôi không yêu Tiến mà chỉ lợi dụng anh ta để có tiền ăn học. Tôi đâu biết bên cạnh việc theo đuổi và chu cấp cho tôi, Tiến còn là bạn trai của cô em chồng này. Mẹ chồng thì buông những câu nhục mạ có ý muốn tống khứ tôi đi càng sớm càng tốt. Chồng tôi bừng bừng lửa giận không thèm ăn gì mà đi làm luôn. Mấy ngày sau đó cả nhà chồng không ai nói với tôi một câu nào, còn chồng thì đi làm rồi ngủ luôn nhà bạn không thèm về. Chuyện của tôi và Tiến chỉ là quá khứ, còn hiện tại tôi là một người con dâu tốt người vợ ngoan hiền thế mà chẳng ai chịu tin tôi. Cuộc hôn nhân đang rơi vào bế tắc, tôi không biết phải làm sao để mọi người bỏ qua quá khứ của mình và nhìn nhận con người hiện tại của tôi rất tốt đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-chong-o-ca-mot-chau-nuoc-ban-len-nguoi-ngay-ngay-au-tien-lam-dau-mat-toi-trang-bech-biet-uoc-nguyen-nhan-thuc-su-551138.html