Được bố chồng cho 10 triệu mỗi tháng, tôi khóc như mưa khi biết được sự thật

Ấn tượng của em về bố chồng là ông rất thờ ơ, không quan tâm đến cuộc sống riêng của các con. Ai mà ngờ được sau đám cưới 1 tháng, ông gọi chúng em về rồi bảo rất thương hai đứa mới cưới đã phải ra ngoài tự lập. Bởi vậy mỗi tháng ông sẽ cho thêm 10 triệu chi tiêu. Đặc biệt ông đưa tiền cho em chứ không đưa cho con trai. Chồng em nói ông đã cho thì cứ cầm lấy, không cần phải nghĩ ngợi gì.

Vừa cưới xong bố chồng tuyên bố cho chúng em ra ở riêng. Mẹ chồng em mất lâu rồi, bố chồng còn trẻ khỏe, ông có cuộc sống riêng, không muốn sống chung với các con gây mất tự do. Ở riêng chúng em phải thuê nhà tốn thêm khoản tiền, bù lại hai đứa cũng được thoải mái hơn, thôi thì cũng tốt.

Tối thứ bảy vừa rồi, em hầm được một nồi giả cầy ngon nên mang cho bố chồng để ông ăn tối. Bố chồng vui vẻ cảm ơn, em vội về ăn cơm với chồng nên xin phép về ngay. Ra đến đường mới nhớ ra quên điện thoại liền quay lại lấy, đứng ngoài cửa nhà bố chồng mà em giật mình nghe tiếng ông nói chuyện điện thoại:

Nhận tiền của ông, em xúc động thầm nghĩ từ giờ mình phải chăm sóc, báo hiếu ông thật tốt. Từ tháng sau, bố chồng đều đặn chuyển khoản cho em 10 triệu không bao giờ quên. Còn em có gì ngon cũng mang cho ông nếm thử, đi công tác luôn nhớ mua quà cho ông. Em thầm cảm thấy may mắn vì mình có một người bố chồng tốt.

- Tháng này ông không gửi tiền à? Không sao đâu mà, ông là bố dượng mà tháng nào cũng cho con gái riêng của vợ 10 triệu, tôi thấy ông là tốt số 1 trên đời rồi đấy. Có một tháng không gửi cũng chẳng cần phải xin lỗi hay áy náy đâu…

Mà tôi cứ là trung gian chuyển tiền thế này mãi cũng ngại quá. Chúng nó không biết lòng tốt của ông, cứ tưởng là tiền tôi cho, con bé cảm ơn tôi rất tận tình… Thôi được rồi, biết ông khó xử nên tôi sẽ vẫn gửi giúp ông vậy. Nhưng chỗ đồng niên với nhau tôi khuyên ông cứ giữ tiền mà dưỡng già, chúng nó trưởng thành rồi để chúng nó tự lập…

Em đứng như trời trồng vì phát hiện ra một bí mật không tưởng. Hóa ra người chu cấp thêm cho vợ chồng em 10 triệu/tháng không phải bố chồng mà chính là bố dượng em. Đó là người mà em vẫn có thành kiến và không hề dành cho ông chút quý mến nào.

Bố đẻ em mất sớm, 10 năm sau, lúc đó em đang học cấp 3 thì mẹ tái hôn. Ở cái tuổi ẩm ương đó em nghĩ mẹ đã làm một việc sai trái, mẹ không còn thương em nữa, nhất là sau đó mẹ lại sinh một đứa con trai với chồng mới. Mối quan hệ giữa em với mẹ rạn nứt, tất nhiên quan hệ giữa em với bố dượng lại càng chẳng tốt đẹp gì.

Sau đó em đi học đại học xa nhà, sau này đi làm lại càng ít về thăm mẹ, đến giờ thì kết hôn ra ngoài sống riêng. Cho đến thời điểm này, nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện em mới nhận ra bố dượng chưa bao giờ làm gì khiến em phải buồn, tủi thân cả. Trái lại, từ khi có ông thì cuộc sống của hai mẹ con em tốt hơn hẳn. Ông chưa bao giờ đưa tiền cho em trực tiếp nhưng em được ăn học đàng hoàng, không thiếu thốn gì chắc chắn là nhờ công lớn của ông.



Trên đường về nhà, em vừa đi vừa khóc như mưa - Ảnh minh họa: Internet

Em biết bố dượng cũng có chút điều kiện nhưng 10 triệu/tháng cho con gái riêng của vợ cũng là số tiền khá lớn. Thế mà ông vô cùng hào phóng chẳng chút toan tính.

Ông không tiết lộ danh tính, chấp nhận để ông thông gia nhận hết công lao, em hiểu tại sao ông lại làm như vậy. Nếu ông hoặc mẹ em đưa, chắc chắn em sẽ vì tự ái mà từ chối, đưa cho chồng em mà liên lạc qua lại thì sớm muộn cũng bị lộ. Có lẽ bố chồng em là người thích hợp nhất.

Trên đường về nhà, em vừa đi vừa khóc như mưa. Chồng em cũng kinh ngạc khó tin khi biết chuyện. Em đã quyết định rồi, hai vợ chồng sẽ về nhà thăm bố mẹ, thẳng thắn xin lỗi bố dượng em và cả mẹ nữa. Nhưng em phải làm thế nào để bù đắp lỗi lầm của mình suốt nhiều năm trời, xin các chị cho chúng em lời khuyên?