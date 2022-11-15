Các kiểu 'yêu' chứng tỏ chồng chung thủy với vợ?

Tâm sự 15/11/2022 11:52

Tần suất “yêu” còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, công việc, tuổi tác,… nhưng đừng quá thưa thớt để cả hai phải vắt óc suy nghĩ lần “yêu” gần đây nhất là khi nào nhé.

Tần suất yêu của mỗi cặp vợ chồng là khác nhau, chẳng đôi nào giống đôi nào nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc “yêu” từng đó đã đủ? Hoặc với tần suất “yêu” như vậy thì liệu chồng có ra ngoài tòm tem với người khác không? Vậy hãy tìm hiểu theo từng kiểu một xem nhé!

Kiểu 1: “Yêu” mỗi ngày

Nếu các cặp vợ chồng ân ái mỗi ngày thì chứng tỏ chàng rất sung sức và hào hứng chuyện chăn gối, lúc nào cũng muốn gần gũi vợ. Tưởng như nói vui nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra với những cặp vợ chồng mới cưới hay những người trẻ dưới 25 tuổi. Lúc này, dù đi làm mệt đến đâu thì các chàng vẫn có thể “yêu” vợ cuồng nhiệt và có những giây phút mặn nồng bên nhau.

Thế nhưng, đàn ông quan hệ tình dục quá nhiều có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như kiệt sức, rối loạn chức năng sinh lý, ảnh hưởng chức năng thận, cơ thể yếu đi,… Bên cạnh đó, “yêu” với tần suất dày đặc sẽ khiến cơ thể không có đủ thời gian để sản xuất tinh trùng mới, từ đó chất lượng và số lượng tinh trùng cũng giảm sút dần theo thời gian, có thể ảnh hưởng khả năng thụ thai.

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Những cặp vợ chồng mới cưới hay những người trẻ dưới 25 tuổi thường rất sung sức và hào hứng với chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu 2: “Yêu” 3 – 4 lần/tuần

Tần suất này được cho là lý tưởng nhất dành cho các cặp vợ chồng ở mọi lứa tuổi. Theo một nghiên cứu thực hiện vào năm 2004, nhiều cặp đôi cảm thấy hạnh phúc khi quan hệ tình dục 3-4 lần/tuần. Cho nên, cặp vợ chồng nào “yêu” với tần suất này thì phần lớn cả hai đều gắn bó và yêu thương nhau, hôn nhân viên mãn.

Kiểu 3: Thi thoảng nhỏ giọt, 1- 2 lần/tuần

Với các cặp vợ chồng sống bên nhau lâu năm, đôi khi vì bận rộn với công việc, con cái, quá nhiều áp lực cuộc sống nên họ thường cố định lịch “yêu” vào cuối tuần. Điều này giúp hai vợ chồng cảm thấy đủ thư giãn để có cảm hứng dành cho “chuyện ấy”. Tần suất này được xem là tối ưu giúp duy trì kết nối giữa vợ và chồng.

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Quan hệ tình dục 1 lần/ tuần được xem là tần suất tối ưu giúp duy trì kết nối giữa vợ và chồng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu 4: “Ăn chay” trường kì

Với những cặp đôi ngoài 50 tuổi, “ăn chay” trường kỳ là chuyện bình thường vì lúc này sức khỏe không cho phép họ “yêu” như thời còn trẻ nữa. Niềm vui bây giờ của họ là được quay quần bên con cháu.

Tuy nhiên, nếu tần suất này xảy ra với những cặp vợ chồng ở độ tuổi từ 20-40 thì đây lại là tín hiệu “báo động đỏ”. Rất có thể chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng đã trở nên quá nhàm chán, hoặc họ có vấn đề sức khỏe, hoặc đã đi tìm thú vui riêng bên ngoài nên mới có dấu hiệu bỏ bê.  

Tuy nhiên, những con số trên chỉ mang ý nghĩa tương đối, miễn cả hai tìm được niềm vui và cảm thấy thỏa mãn là được. Bởi lẽ, tần suất “yêu” còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, công việc, tuổi tác,… nhưng đừng quá thưa thớt để cả hai phải vắt óc suy nghĩ lần “yêu” gần đây nhất là khi nào nhé. Nếu như vậy thì mối quan hệ giữa vợ và chồng khá lo ngại đấy!

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