Dù được yêu đến mấy, vợ chớ chạm vào 3 điểm cấm kỵ này của chồng kẻo hôn nhân đổ vỡ

Tuy nhiên nếu bạn là người vợ may mắn ấy thì cũng cần ghi nhớ một điều, đó là ai cũng có giới hạn của riêng mình. Ở người đàn ông sẽ có những điểm yếu ớt, nhạy cảm mà dù yêu vợ thế nào anh ấy cũng không chấp nhận bị xâm phạm. Người vợ thông minh hiểu tâm lý chồng sẽ không bao giờ làm những việc ngốc nghếch dưới đây:

Phụ nữ nhiều khi rất chín chắn trưởng thành nhưng lắm lúc cũng rất trẻ con, được đà lấn tới. Khi được chồng yêu chiều nâng niu, nhiều người vợ trở nên chủ quan, nghĩ mình có thể làm mưa làm gió, dù phạm sai lầm đến mức nào vẫn sẽ được tha thứ.

Đã là con người thì ai cũng có lòng tự trọng, đối với đàn ông hai chữ “tự trọng” lại càng cao hơn nữa. Bởi vì tự bản thân họ ý thức mình là phái mạnh, là người che chở như bờ vai vững chãi cho gia đình, vợ con dựa vào.

Khi được chồng yêu chiều nâng niu, nhiều người vợ trở nên chủ quan... - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng bao giờ coi thường, hạ thấp chồng, nhất là trước mặt người khác. Đó là điều mà nhiều cô vợ đỏng đảnh, cậy mình được chồng yêu nhiều khi quên mất. Chỉ vì chồng không chiều lòng mình, cô vợ sẵn sàng buông những lời khó nghe, xúc phạm đến lòng tự trọng của anh ấy.

Đàn ông nhiều khi không thích thể hiện cảm xúc, suy nghĩ trong lòng ra ngoài. Nếu người vợ tái diễn hành động đó, tình cảm trong lòng chồng tất yếu bị bào mòn, đến một ngày nhận lá đơn ly hôn, bạn muốn cứu vãn cũng đã muộn.

2. Xúc phạm gia đình chồng

Gia đình luôn là nơi thiêng liêng không bao giờ có thể thay thế được đối với mỗi người. Một người vợ khôn ngoan nếu không thể thân thiết được với gia đình chồng thì cũng không bao giờ thốt ra lời xúc phạm họ. Trong trường hợp không hòa hợp, tốt nhất là vợ chồng nên tìm cách ra ở riêng.

Dù người vợ có bất mãn với nhà chồng thế nào thì cũng nên lựa chọn từ ngữ thích hợp. Đừng bao giờ buông những lời lẽ xúc phạm gia đình chồng, bởi dù có thế nào đi nữa thì đó cũng là những người đã sinh ra và nuôi lớn chồng. Khi bạn lại đang được chồng yêu thương thì càng nên trân trọng tình yêu ấy, có cách ứng xử thông minh hơn với gia đình chồng.

Dù bố mẹ chồng thật sự làm sai và bạn đúng nhưng nếu bạn cứ liên tục có lời lẽ không hay ho về gia đình chồng trước mặt anh ấy thì người chồng cũng sẽ cảm thấy phản cảm. Tình yêu và sự áy náy trong lòng anh ấy sớm muộn cũng sẽ nhạt phai.

Dù người vợ có bất mãn với nhà chồng thế nào thì cũng nên lựa chọn từ ngữ thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

3. Bắt chồng phải từ bỏ sự nghiệp vì vợ

Sự nghiệp đối với mỗi người đàn ông nói không ngoa thì quan trọng như mạng sống của họ vậy. Sự nghiệp thành công mang đến cho người đàn ông sự tự tin, hãnh diện, giúp họ có tiềm lực báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ người thân và lo cho vợ con cuộc sống tốt.

Một công việc mà người chồng đam mê, sự nghiệp họ bỏ thời gian gây dựng là những thứ mà họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ vì bất kỳ lý do nào.

Bởi vậy nếu bạn thực sự hiểu chồng thì sẽ không bao giờ bắt anh ấy từ bỏ niềm đam mê của bản thân, công việc mà anh ấy theo đuổi chỉ vì bạn không thích, bố mẹ bạn không ưng ý… hay vì lý do gì khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng vì yêu bạn tha thiết mà anh ấy sẵn sàng làm tất cả vì bạn dù là hái trăng hái sao trên trời. Đó là một suy nghĩ sai lầm.

Phụ nữ chớ nên tự tin thái quá về tình yêu của chồng dành cho mình, bởi vì điều gì cũng có thể thay đổi. Tình yêu muốn bền lâu cũng cần giữ gìn, chăm sóc. Nếu bạn xâm phạm những điều cấm kỵ của chồng, tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt và hôn nhân đổ vỡ lúc nào không hay.