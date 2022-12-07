Đòi hỏi ái ân nhưng bị cự tuyệt, chồng liền làm những hành động này khiến tôi vừa giận vừa thương

Tâm sự 07/12/2022 02:45

Sau nhiều lần nỗ lực nhưng tôi vẫn “lạnh lùng”, chồng tôi sinh ra hờn dỗi. Anh nghi ngờ tôi cặp kè, bồ bịch với người khác nên về nhà mới lạnh nhạt với chồng.

Tôi năm nay 36 tuổi, đã là mẹ của 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Chồng hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi đã cưới nhau được 11 năm và có với nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi với chồng từng bị gia đình ngăn cản do xuất thân không tương xứng. Cả hai chịu nhiều áp lực, đau khổ trước khi chính thức bước vào hôn trường.

Tôi sinh 2 đứa con, đều không có bà nội, bà ngoại giúp đỡ, chỉ có chồng tôi luôn bên cạnh, chăm lo cho cả 3 mẹ con. Tôi yêu và biết ơn chồng nhiều. Tuy nhiên, khoảng 2-3 năm gần đây, có một chuyện làm tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt. Tôi luôn ở trong tâm trạng căng thẳng, khó nghĩ.

Trước đó khi còn yêu nhau, tôi với chồng rất hòa hợp trong chuyện kia. Chỉ cần nhìn thấy nhau là cả hai đều cảm thấy rạo rực, bứt rứt, muốn gần gũi nhau. Vậy mà thời gian gần đây, tôi bỗng dưng mất hẳn ham muốn chuyện ấy. Người tôi lúc nào cũng “khô như ngói”, chai lỳ với mọi kích thích.

 

Đòi hỏi ái ân nhưng bị cự tuyệt, chồng liền làm những hành động này khiến tôi vừa giận vừa thương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ sau 2 lần sinh nở, nội tiết tố trong cơ thể tôi thay đổi nên mất dần ham muốn ái ân. Hơn nữa, công việc kiểm toán khiến tôi luôn cảm thấy căng thẳng, chưa kể, việc chăm sóc 2 đứa con khi về nhà khiến tôi luôn bận rộn.

Tôi đã nói chuyện này với chồng, anh cũng hiểu nên đã chuẩn bị cho tôi rất kỹ. Anh nói với tôi những lời ngọt ngào, mua cho tôi mặc đồ đẹp, quần áo lót đẹp… Anh thậm chí còn làm hầu hết việc nhà cho tôi. Nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, tôi không cảm thấy ham muốn và thường xuyên cảm thấy đau rát, gượng gạo.

Đòi hỏi ái ân nhưng bị cự tuyệt, chồng liền làm những hành động này khiến tôi vừa giận vừa thương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần nỗ lực nhưng tôi vẫn “lạnh lùng”, chồng tôi sinh ra hờn dỗi. Anh nghi ngờ tôi cặp kè, bồ bịch với người khác nên về nhà mới lạnh nhạt với chồng. Tôi đã phải khóc rất nhiều khi tâm sự và giải thích với chồng về chuyện này. Tôi có uống thêm một vài loại thuốc hỗ trợ tăng cường sinh lý nữ nhưng mọi chuyện có vẻ chưa cải thiện lắm. Chồng tôi chỉ buồn rầu nói rằng: “Thôi được rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa.” Tôi nghĩ chắc do chồng giận dỗi nên mới nói vậy.

Dạo gần đây, tôi thấy chồng thường uống một viên thuốc gì đó vào mỗi sáng. Tôi hỏi nhưng anh nói đó chỉ là thuốc bổ, do dạo này anh hay bị mất ngủ. Ban ngày, vợ chồng tôi rất hòa hợp. Đêm xuống, chồng chỉ vuốt ve rồi ôm tôi ngủ chứ không đòi hỏi chuyện kia như trước. Chồng tôi vốn là người có nhu cầu cao nên dạo gần đây cách cư xử của anh khiến tôi tò mò, lo sợ.

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