Đi làm kiếm tiền vất vả nhưng không vắt kiệt sức của người đàn bà như làm việc nhà, đàn ông có biết không?

Tâm sự 08/09/2023 06:01

Một người đàn ông và phụ nữ cùng đi làm như nhau, sau khi hết giờ làm việc đàn ông được nghỉ ngơi, còn phụ nữ bắt đầu lao vào một cuộc chiến mang tên “việc nhà”.

Trong thực tế, không ít những ông chồng vô tâm luôn cho rằng bản thân mình lớn lao, vĩ đại khi đi làm nuôi sống gia đình còn vợ mình chỉ ở nhà làm nội trợ. Đàn ông đi làm luôn vất vả, còn phụ nữ ở nhà chỉ làm những việc nhỏ như cái móng tay… Đàn ông à, nếu được đổi, phụ nữ sẵn sàng nhường việc chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa cho chồng để bước ra ngoài đi làm. Không phải chuyện công ty, mà chính những công việc nhà mới là điều vắt kiệt sức lao động của phụ nữ.

Đi làm kiếm tiền vất vả nhưng không vắt kiệt sức của người đàn bà như làm việc nhà, đàn ông có biết không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông và phụ nữ cùng đi làm như nhau, sau khi hết giờ làm việc đàn ông được nghỉ ngơi, còn phụ nữ bắt đầu lao vào một cuộc chiến mang tên “việc nhà”. Trong khi chồng than nhức đầu, mệt mỏi vì chuyện công ty thì vợ chưa kịp thay bộ đồ công sở đã lao xuống bếp dọn dẹp, nấu nướng, tắm con, cho con ăn… Nhưng dẫu sao, những người phụ nữ đó cũng không bị mang những danh xưng như “ăn bám”, “ở nhà chồng nuôi” như những người ở nhà nội trợ. Đàn bà ở nhà nội trợ, vừa mệt tấm thân vừa đau tinh thần.

Có bao giờ đàn ông thử nghĩ xem trong một ngày phụ nữ phải làm bao nhiêu công việc nhà? Những việc đó lặp đi, lặp lại không phải một ngày, hai tháng hay vài năm mà là cả đời. Công việc công sở còn có lúc nghỉ ngơi, còn vợ mình có ngày nào được phép nghỉ? Nhiều người phụ nữ đã chua chát nói rằng đôi lúc cảm thấy bản thân còn thua một người giúp việc. Bởi giúp việc người ta còn được trả lương, còn bản thân mình làm không công mà chẳng bao giờ được chồng trân trọng…

Đi làm kiếm tiền vất vả nhưng không vắt kiệt sức của người đàn bà như làm việc nhà, đàn ông có biết không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà vì thương con còn quá nhỏ, vì muốn tốt cho gia đình mới quyết định ở nhà nội trợ. Thật tâm, không một người đàn bà nào muốn kể lể những khó khăn của bản thân. Không hề muốn đặt lên bàn cân so sánh, hơn thua, nặng nhẹ chuyện kiếm tiền của chồng với chuyện ở nhà nội trợ… Nhưng chính sự coi thường, thái độ coi nhẹ của những người chồng khiến biết bao nhiêu người phụ nữ khổ tâm, dằn vặt. Vì chồng không hiểu nên phụ nữ mới lên tiếng đòi công bằng.

Người chồng tốt, quảng đại bao dung không bao giờ so đo, hơn thua với vợ. Ngược lại, họ luôn hiểu và trân trọng những cố gắng của vợ. Sau giờ làm, họ giúp đỡ vợ việc nhà. Không cần làm những việc lớn lao, chỉ cần anh nhặt giùm bó rau, cắm hộ nồi cơm là người vợ đã cảm kích muôn phần… Người chồng tốt chính là người luôn biết vợ cần những điều nhỏ bé như thế thôi.

Đi làm kiếm tiền vất vả nhưng không vắt kiệt sức của người đàn bà như làm việc nhà, đàn ông có biết không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đi làm kiếm tiền hay ở nhà nội trợ đều quan trọng như nhau. Thử hỏi, nếu người vợ không chăm sóc con cái, không vun vén gia đình liệu ai sẽ thay đàn ông làm tốt nhất việc đó? Muốn hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên sự trân trọng và chia sẻ. Không có điều đó, cuộc hôn nhân sẽ trở nên rời rạc, yếm thế và vợ chồng rất dễ xa nhau.

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