Đợt vừa rồi tôi có chuyến công tác ở tỉnh xa kéo dài 3 tháng. Trong thời gian đi công tác, dù bận rộn đến mấy tôi vẫn dành thời gian nhắn tin trò chuyện và gọi video với vợ mỗi ngày. Chúng tôi kể cho nhau nghe một ngày của mình trôi qua thế nào, nói những lời yêu thương nhung nhớ, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe .

Tôi và vợ cưới nhau được gần 2 năm nhưng vẫn chưa sinh con. Vợ bảo cô ấy còn trẻ, muốn có thêm thời gian tự do. Tôi tôn trọng ý kiến và mong muốn của vợ, mặc dù bản thân tôi mong muốn được làm bố rồi.

Ba tháng nói dài thì dài mà thật ra trôi qua cũng khá nhanh. Ngày tôi về là thứ 7, vợ dành cả ngày hôm ấy để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sẵn một bàn tiện trong ánh nến lung linh và rượu vang để chào đón chồng trở về.

Tôi không hề khắt khe với vợ, buổi tối cô ấy buồn có thể đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi tin tưởng vợ là người phụ nữ đoan chính và biết giữ mình. Chúng tôi đủ trưởng thành cũng như trân trọng nhau để không bao giờ làm điều gì quá giới hạn, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Đêm ấy chúng tôi hạnh phúc ngập tràn trong màn trùng phùng sau thời gian xa cách. Vợ chồng tôi đều nhung nhớ và khao khát nhau vô cùng, chúng tôi quấn quýt lấy nhau cả đêm, đến tờ mờ sáng mới mệt nhoài ngủ thiếp đi.

Hôm sau là cuối tuần, cứ nghĩ vợ chồng sẽ ôm nhau ngủ nướng đến gần trưa, tôi còn dự định trưa đó rủ vợ đi ăn nhà hàng. Nhưng vợ vẫn dậy rất sớm, tôi dậy theo thì thấy cô ấy đang đứng nấu bữa sáng trong bếp. Bước lại ôm chầm lấy vợ từ phía sau, trong lòng tôi lâng lâng hạnh phúc.

Khi vào toilet vệ sinh cá nhân, đi qua thùng rác thì ánh mắt tôi phải khựng lại khi chạm vào một thứ. Món đồ ấy nhỏ xíu lẫn trong đám rác thải khác nhưng tôi vẫn tình ý phát hiện ra. Đó là một chiếc que thử thai! Tôi cầm lên xem, que thử thai hiển thị 1 vạch, người thử thai rõ ràng không hề có em bé.

Trong nhà chỉ có tôi và vợ, người sử dụng nó không phải vợ tôi thì còn ai vào đây. Vấn đề là tại sao cô ấy lại phải dùng đến que thử thai, trong khi 3 tháng nay tôi đi xa nhà?

Lúc ấy trong lòng tôi cồn cào nổi sóng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với vợ. Ban đầu tất nhiên cô ấy chối quanh co nhưng có lý do gì để biện minh cho việc này nữa?

Cuối cùng vợ phải thú nhận rằng cách đó một tháng cô ấy đến quán bar chơi với bạn và gặp lại người tình cũ đó. Có men rượu trong người lại xa chồng 2 tháng trời rồi, thế là cô ấy và gã tình cũ kia đã xảy ra tình một đêm. Vợ cứ nghĩ hôm đó là kỳ an toàn nhưng vừa rồi thấy chu kỳ bị trễ mới tá hỏa mua que thử thai, may mắn là không có thai.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi ở nhà một mình, ít nấu ăn nên không đổ rác hàng ngày. Que thử thai đó cô ấy dùng 2 ngày trước, khi tôi về cũng quên bẵng đi không nhớ ra phải phi tang vật chứng. Vậy là cuối cùng bị tôi phát hiện ra.

Mặc sự van xin hối lỗi của vợ, tôi vẫn nhất quyết ly hôn. Tôi là đàn ông xa nhà còn chưa bao giờ có ý nghĩ giải tỏa bên ngoài, càng không bao giờ chấp nhận vợ phản bội, dù chỉ 1 lần. Cũng may chúng tôi chưa có con, chuyện ly hôn cũng khá nhẹ nhàng.