Đến phòng khám phụ sản, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang dìu cô gái bụng to vượt mặt đi vào

Tâm sự 20/02/2023 05:21

Hôm ấy, tôi bảo chồng đưa tôi đi phá, anh cáo bận công việc chỉ đưa tiền và một địa chỉ khám thai nói tôi đến đó vì đấy là chỗ người quen của anh, chắc họ sẽ làm an toàn.

Tôi lấy chồng được hơn năm, mới có một cậu con trai đầu lòng được gần 9 tháng. Kinh tế hai vợ chồng chẳng khá giả gì vẫn ở nhà thuê, tiền tháng nào hết tháng đó. Chồng tôi không đưa lương cho vợ, anh chỉ lo những khoản chính, còn mọi việc khác trong nhà đều do một mình tôi quán xuyến. Đôi lúc mệt mỏi ngửa tay xin tiền chồng thì anh cáu gắt. Đúng lúc ấy thì tôi phát hiện mình có thai lần 2.

Chồng tôi nói phải bỏ đứa con này vì không thể nuôi nổi hơn nữa đứa lớn cũng vẫn còn bé quá. Nếu sinh nó ra, chúng tôi sẽ không thể nuôi nổi nó, như vậy thì càng khổ hơn. Thực tình bỏ con chưa bao giờ là điều tôi muốn nhưng đúng như chồng tôi nói, chúng tôi không đủ năng lực kinh tế, một đứa đã phải vay lên vay xuống huống chi đến đứa thứ 2 này.

Đến phòng khám phụ sản, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang dìu cô gái bụng to vượt mặt đi vào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, tôi bảo chồng đưa tôi đi phá, anh cáo bận công việc chỉ đưa tiền và một địa chỉ khám thai nói tôi đến đó vì đấy là chỗ người quen của anh, chắc họ sẽ làm an toàn.

Tôi gửi con, tranh thủ đi tới địa chỉ ấy. Đau đớn ký vào tờ giấy xác nhận phá thai. Xong xuôi, người ngợm tôi như mất hồn, tôi thất thểu đi ra thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở bãi giữ xe. Đúng, chẳng là ai khác chính chồng tôi. Nhưng anh không đi một mình, anh đang dìu một người phụ nữ trẻ với chiếc bụng khá lớn. Tôi đoán cũng phải 7, 8 tháng.

Tôi vừa trải qua một cơn đau chết đi sống lại ấy vậy mà cùng lúc biết được sự thật quá tàn nhẫn về chồng. Anh ta phản bội tôi, anh ta nói tôi phải đi phá đứa con trong khi anh ta đang nâng niu một đứa con của người đàn bà khác.

Đến phòng khám phụ sản, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang dìu cô gái bụng to vượt mặt đi vào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chẳng còn sức mà đánh ghen nữa, chỉ tiến đến gần chỗ chồng buông cho anh ta một ánh mắt căm thù nhất rồi quay đi. Anh ta mặt mũi tái mét nhìn tôi mà chẳng nói nổi câu nào. Trong những tháng ngày tôi chật vật lo cho con từng hộp sữa, cái tã thì anh ta hú hí với nhân tình. Tôi phải thắt ruột gan một mình bỏ đi đứa con thì anh ta lại ngang nhiên đưa bồ đi khám thai. Người chồng này làm sao tôi có thể sống chung nổi đây...Phía trước nhiều chông gai nhưng tôi tin nhất định mẹ con tôi sẽ sống tốt.

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Tối ấy tôi vờ hỏi chồng trong lúc tôi đi vắng có vị khách nào ghé thăm hay không. Anh trả lời chắc nịch rằng không có. Rõ ràng anh ấy nói dối. Nhưng tại sao phải giấu giếm vợ?

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân góc tâm sự

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