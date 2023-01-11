Đến căn hộ mới mua tìm chồng, vừa tới cửa, tôi điếng người khi nghe tiếng rên rỉ, huỳnh huỵch trong phòng ngủ của cả hai

Tâm sự 11/01/2023 11:28

Không hiểu thế nào mà tôi nghĩ ngay đến căn hộ hai vợ chồng mới mua, một mình đến để tìm, tôi chết sững.

Vợ chồng tôi kết hôn 4 năm, có với nhau một cậu con trai hơn 2 tuổi. Anh là nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu, còn em là kế toán. Thu nhập của hai đứa cũng ổn nên mấy năm cũng tiết kiệm mua được một căn hộ chung cư.

Nói thêm về chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm mới cưới, tính nết hai đứa cũng hợp nhau, sống chung không mấy khi cãi vã. Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ cùng vì hợp nhiều thứ nên anh mới cưới tôi, vì so với anh về vẻ bề ngoài, tôi có phần không bằng. Tôi thấp, da đen, mắt hí... còn anh cao ráo tráng trẻo, phong độ, ăn nói được. Tuy nhiên bù lại, tôi nấu ăn ngon, quán xuyến việc nhà đâu vào đấy, vì thế được bố mẹ chồng quý mến. Mấy năm sống với nhau, tôi không có gì bất mãn về chồng cả, cuộc sống khá bình yên.

Đến căn hộ mới mua tìm chồng, vừa tới cửa, tôi điếng người khi nghe tiếng rên rỉ, huỳnh huỵch trong phòng ngủ của cả hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người hay rỉ tai tôi, bảo chồng thế phải đề phòng gái gú, tôi bỏ ngoài tai hết, tin nhau là chính, hơn nữa bao năm nay tôi thấy anh có gì khác với tôi đâu.

Cho đến một hôm, hai vợ chồng đang ăn cơm thì có điên thoại, lúc đấy anh vừa đứng lên lấy đồ, tôi liếc qua thấy số không lưu, gọi anh, anh nhìn thấy cái cầm vội điện thoại ra ngoài nghe. Tôi hỏi ai đấy thì anh bảo anh đồng nghiệp, chuyện công việc thôi không có gì. Tôi không để ý gì cho đến mấy ngày sau, định mượn điện thoại của anh gọi thì thấy anh để bảo vệ mật mã.

Nhớ lại quãng hơn tháng nay, chuyện chăn gối của hai đứa không đều lắm, anh bảo anh mệt nên cứ lảng tránh.

Về chuyện nhà cửa, căn hộ chung cư chúng tôi mua đã chuyển và sắm sanh nhà cửa đâu vào đấy rồi, nhưng hai đứa chưa chuyển ngay vì bố chồng em bị ngã cầu thang, em muốn ở lại chăm sóc đến khi bố đỡ hẳn mới đi, thành ra nhà cứ đóng cửa để đấy, thỉnh thoảng chồng sang ngó nghê tý lại về. Thú thật, từ đợt dọn đồ sang cách đây hơn tháng, tôi cũng chưa quay lại.

Đến căn hộ mới mua tìm chồng, vừa tới cửa, tôi điếng người khi nghe tiếng rên rỉ, huỳnh huỵch trong phòng ngủ của cả hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đấy, chồng nói với tôi đi nhậu cùng đám bạn, lúc đấy khoảng hơn 10 giờ đêm. Tôi bảo nhậu nhẹt gì giờ này nữa, anh nói hôm nay có bóng, cho anh đi với bạn cho vui. Tôi đồng ý nhưng trong lòng cảm thấy bất an ghê lắm.

Anh đi, tôi dỗ con ngủ xong cũng hơn 11 giờ, thử gọi điện cho anh nhưng không được. Tôi phi xe ra đường, chẳng hiểu linh tính thế nào, tôi đi đến căn chung cư mới mua. Đến nơi đã gần 12 giờ đêm. Tôi mở cửa nhẹ nhàng, lặng người khi thấy giày của chồng và đôi cao gót lạ để trên kệ ngoài cửa. Tôi đi vào, bên trong phòng ngủ riếng rên rỉ, vật vã khiến tôi chết điếng.

Chẳng hiểu sao tôi không lao vào bắt quả tang dù rất muốn, nhưng tôi sợ mình không chịu đựng nổi nên quay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc lúc nửa đêm. Không ngờ, anh lại có thể làm điều này với tôi. Giờ tôi nên làm gì đây?

 

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Tất nhiên là tôi chẳng thể tin điều nào đó đã xảy ra ngay tại nhà mình, Hồng mới đến ở đây vì

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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