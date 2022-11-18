Đêm tân hôn, mẹ chồng vào tận phòng yêu cầu 'giao nộp' của hồi môn, còn tiết lộ bí mật động trời khiến tôi đứng không vững vì quá sốc

Tâm sự 18/11/2022 15:27

Mẹ chồng gõ cửa đêm tân hôn yêu cầu giao nộp tiền, vàng hồi môn trong đám cưới, đồng thời tiết lộ bí mật mà chồng đã che giấu bấy lâu nay khiến tôi choáng váng.

Tôi và anh Thành yêu nhau được gần 1 năm thì đã nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi bị chinh phục bởi anh ấy phong thái lịch lãm, người từng trải và hơn tôi tận 8 tuổi. Thú thực, tôi mới chỉ là cô gái mới ra trường, đi làm chưa được lâu đã chìm đắm trong tình yêu. Mặc dù, trước đó nhiều bạn học, người trong công ty tán tỉnh, song tôi vẫn thận trọng.

Yêu nhau chưa lâu thì anh ấy đã ngỏ lời muốn kết hôn với tôi, ban đầu tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều dự định trước mắt. Tôi cũng biết, ban đầu mẹ anh ấy cũng không đồng tình cho lắm cho rằng tôi còn trẻ, gia đình không khá giả... Song với sự quyết tâm của con trai, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng phải đồng ý. Mọi thứ đến rất nhanh, trong sự khẩn trương của hai gia đình. 

Đêm tân hôn, mẹ chồng vào tận phòng yêu cầu 'giao nộp' của hồi môn, còn tiết lộ bí mật động trời khiến tôi đứng không vững vì quá sốc - Ảnh 1

Lễ cưới của tôi diễn ra đầy đủ mọi lễ thức, nhà trai cũng trang trọng tổ chức lễ cưới, xin dâu… Ai cũng vui vẻ, hân hoan trong lễ cưới của chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi còn chưa biết phải làm gì vì quá mệt mỏi sau mấy ngày qua.

Nhưng mẹ chồng tôi đã sớm cho tôi một cảm giác bất an khi bà lạnh lùng nói thẳng vào mặt tôi: "Khách khứa về hết rồi, còn không nhanh thay váy, tẩy trang để còn dọn dẹp cùng mọi người. Làm cô dâu chứ có phải bà hoàng đâu mà cứ ngồi ườn ra đấy xem mọi người tất bật mà không thấy động tay, động chân ra giúp à?".

Tôi lập tức bắt tay vào công việc, mẹ chồng tôi bắt các em chồng nghỉ ngơi, để mình tôi dọn nhà. Tôi còn nghe rõ mẹ chồng: "Các con từ giờ nhàn rồi nhé, đã có chị dâu rồi. Từ giờ về sau, việc nhà cứ để chị dâu". Dọn dẹp các thứ đã xong, tôi lên phòng nghỉ. 

Đêm tân hôn, mẹ chồng vào tận phòng yêu cầu 'giao nộp' của hồi môn, còn tiết lộ bí mật động trời khiến tôi đứng không vững vì quá sốc - Ảnh 2

Tôi định tắt điện đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, mẹ chồng tôi vào phòng nói có chuyện quan trọng. Mẹ chồng tôi yêu cầu giao nộp tiền, vàng hồi môn trong đám cưới, đồng thời tiết lộ một điều khiến tôi choáng váng: 

"Chuyện cưới xin cũng đã xong rồi, chỉ là vợ hai chứ không có gì oai oách mà ảo tưởng nữa. Sắp tới, chồng có đón con riêng về sống cùng, cố gắng mà chăm sóc, yêu thương nó. Được làm dâu nhà tôi là tốt số rồi, đừng có giở thói kêu ca, lười nhác kẻo lại bị bỏ giống đứa trước".

Tôi rất sốc vì giờ mới biết mình là vợ hai của chồng, tôi quá thất vọng vì chồng giấu tôi chuyện như vậy, tôi cũng lo sợ vì vừa bước chân vào nhà chồng đã bị mẹ chồng sai đủ đường, cư xử thiếu tôn trọng tôi. Hôm sau, chồng tôi đã thú nhận mọi chuyện, anh ấy xin lỗi tôi cho rằng nếu để tôi biết sẽ không đồng ý cưới…Tôi rất buồn và đến giờ vẫn còn sốc. Tôi sợ rằng mình giống như vợ trước của anh ấy, chỉ vì mẹ chồng và các em chồng không ưa, chồng thiếu quan tâm là bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.

Bị chồng lừa dối như vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Tha thứ cho anh ta, hay về nhà mẹ đẻ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quyết định tương lai hôn nhân của mình?

Đêm tân hôn, vừa ân ái xong chưa kịp mặc lại quần áo đã bị chồng tặng 2 'cú tát' trời giáng, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ân hận cả đời

Đêm tân hôn, vừa ân ái xong chưa kịp mặc lại quần áo đã bị chồng tặng 2 'cú tát' trời giáng, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ân hận cả đời

Để rồi đến đêm tân hôn ấy, tôi bị ăn ngay 2 cái tát. Cũng chẳng thèm giải thích gì cả, tôi ôm mặt khóc và đi ngủ ngay sau đó, thế rồi tôi âm thầm lên kế hoạch khiến anh hối hận...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 4 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau