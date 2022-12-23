Đêm muộn, bố chồng đột ngột đến tìm để trao đổi một đề nghị 'khó đỡ', nếu giúp ông thì tôi sẽ gây tội với cả nhà chồng

Tâm sự 23/12/2022 18:18

Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 tháng thì đã ra ở riêng. Bố mẹ hai bên đều không giàu có gì nên chúng tôi vẫn phải thuê nhà. Vợ chồng tôi lại vừa mới sinh con nhỏ chưa lâu nên càng thấy ngột ngạt khó chịu. 

Thế nhưng mới đây đã xuất hiện một cơ hội cho chúng tôi có thể mua được nhà. Chuyện là cách đây một tuần, tối đó chồng tôi đi công tác vắng nhà. Lúc ấy trời cũng đã khuya, thời tiết bên ngoài thì rét buốt, đột nhiên tôi nghe tiếng gọi cửa. Khi mở cửa ra không nhờ người đứng trước mặt tôi lại chính là bố chồng. Ông bảo có việc muốn thương lượng với tôi và đề nghị tôi để ông vào nhà nói chuyện.

Để rồi sau khi nghe hết câu chuyện mà bố chồng nói thì tôi không khỏi kinh hãi vô cùng. Bố chồng hứa sẽ cho tôi một căn hộ, với điều kiện tôi phải giúp ông việc quan trọng. Đó là nhận nuôi một đứa trẻ, đứa bé ấy không ai khác chính là đứa con riêng của ông!

Bố chồng tôi năm nay ngoài 50 tuổi nhưng vẫn trẻ khỏe và phong độ. Con trai riêng của ông năm nay mới lên 6 tuổi thôi. Đó là kết quả một mối tình vụng trộm của ông bên ngoài. Ông không kể rõ với tôi về chuyện quen với người phụ nữ kia thế nào, đại để là những năm qua ông vẫn chu cấp đều đặn cho mẹ con họ. Nhưng hiện tại người phụ nữ đó đã bất ngờ không may qua đời trong một tai nạn và để lại đứa con chung của hai người họ. 

Đêm muộn, bố chồng đột ngột đến tìm để trao đổi một đề nghị 'khó đỡ', nếu giúp ông thì tôi sẽ gây tội với cả nhà chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng không đành lòng giao con trai riêng cho họ hàng bên ngoại của thằng bé chăm sóc. Ông muốn đón nó về, để nó sống bên cạnh mình nhưng lại không thể đưa về nhà. Do đó ông nghĩ ra cách nhờ tôi đưa thằng bé về chăm sóc. Ông có thể sang chơi thường xuyên với con trai, cũng công khai quan tâm nó được. Ông là đàn ông lại đã lớn tuổi, không thể chăm sóc trẻ nhỏ. Mà thằng bé lại rất cần có bàn tay một người phụ nữ trẻ nuôi nấng nó thay cho người mẹ đã mất. 

Ông yêu cầu tôi chăm sóc thằng bé đến khi nó đủ 18 tuổi. Thù lao cho tôi chính là một căn hộ. Trước mắt ông sẽ đứng tên căn hộ ấy và để vợ chồng tôi dọn vào ở. Sau khoảng 5 năm, nếu tôi thể hiện tốt thì ông sẽ sang tên căn hộ đó cho riêng tôi chứ chồng tôi cũng chẳng có phần. Tôi có thể nói dối chồng là bố mẹ tôi cho riêng con gái căn nhà đó. Còn về thằng bé, tôi tùy ý nghĩ ra cho nó một thân phận mới sao cho hợp lý để chồng tôi chấp thuận là được. 

Ông cho tôi thời gian 2 tuần suy nghĩ. Đồng thời tôi cũng phải giữ bí mật với chồng và mẹ chồng vì ông không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên khiến danh dự gia đình và sự bình yên hiện tại bị phá vỡ.

Sau đó bố chồng cũng lập tức ra về. Thú thực tôi đã bị dao động với điều kiện mà bố chồng đưa ra. Tôi cũng là mẹ nên thấy thương cho đứa trẻ ấy, khi mà mẹ đã qua đời còn bố thì không thể thừa nhận thân phận của nó. Chăm sóc cho đứa trẻ ấy cũng coi như tôi làm phúc. Hiện tại vợ chồng tôi đang thuê nhà, nếu có một căn hộ để làm nơi ở cố định thì thật sự không còn gì tốt bằng. 

Đêm muộn, bố chồng đột ngột đến tìm để trao đổi một đề nghị 'khó đỡ', nếu giúp ông thì tôi sẽ gây tội với cả nhà chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu làm như vậy thì tôi sẽ phải nói dối chồng và mẹ chồng, ít nhất là giữ bí mật ấy đến khi thằng bé được 18 tuổi. Qua đây tôi cũng nhận thấy bố chồng tôi có của ăn của để nhưng ông giấu giếm vợ con, nhờ thế ông mới có tiền mua nhà cho tôi để làm điều kiện trao đổi chứ. Có lẽ ông không yêu mẹ chồng tôi, vì thế cũng không quý mến gì đứa con đẻ là chồng tôi cho nên ông mới không cho chúng tôi tiền mua nhà. 

Hiện tại tôi rất khó xử không biết phải quyết định thế nào? Có nên vì căn nhà mà nhận nuôi đứa trẻ không hả mọi người?

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