Đêm cuối trước ngày ra tòa ly hôn, chồng đòi ngủ chung với vợ, ai ngờ câu nói thì thầm lúc nửa đêm khiến vợ có quyết định không ngờ!

Tâm sự 11/08/2023 11:56

Lâm quờ quạng khắp người vợ rồi bỗng tay anh dừng lại ở chỗ mềm mềm thơm thơm mùi sữa của cô rồi bỗng như không kìm chế được, anh đè luôn vợ xuống giường.

Bất kể là lỗi của ai, họ cũng đã quyết định nộp đơn ra tòa. Nhưng quá trình dẫn đến cuộc ly hôn giữa vợ chồng họ đã xảy ra không biết bao cuộc cãi vã. Mỗi lần cãi nhau, Ngân lại cấm vận không cho chồng đụng vào người.

Vì thế, chuyện chăn gối của vợ chồng Ngân càng ngày càng ít, cuối cùng gần như không có. Chính vì thế, Lâm thỉnh thoảng cũng không chịu được mà ra ngoài bóc bánh trả tiền.

Sau khi nộp đơn ly dị, vợ chồng Ngân được tòa hẹn ngày mai ra giải quyết, cả 2 đều cảm thấy vừa mừng vừa lo. Ngân nhìn đứa con mà rớt nước mắt nhưng vì cái tôi quá lớn cô không chấp nhận được người chồng như Lâm.

Đêm đó, Ngân đang ôm con ru con ngủ trong phòng thì thấy chồng bước vào, Ngân hậm hực:

- Anh vào đây làm gì? Đã nói ngủ ở ngoài kia cơ mà.

Đêm cuối trước ngày ra tòa ly hôn, chồng đòi ngủ chung với vợ, ai ngờ câu nói thì thầm lúc nửa đêm khiến vợ có quyết định không ngờ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lâm nhìn vợ rồi tiến đến nựng má con:

- Thôi ngày mai ra tòa rồi, đừng cãi nhau nữa, ngủ chung nốt bữa cuối đi. Tôi ngủ ngoài kia lạnh đau hết cả người rồi.

Nói rồi anh không cần biết vợ có đồng ý hay không liền leo lên giường đắp chăn. Ngân nổi điên chửi:

- Đúng là mặt dày, tôi chưa thấy ai như anh đấy.

Nghe tiếng mẹ quát, đứa bé tỉnh dậy khóc oe oe, Ngân bèn vừa dỗ vừa cho con bú. Nhưng khi vợ vừa vạch vú ra thì Lâm bỗng tò tò đi lại gần:

- Sao ngực em dạo này to thế? Lại còn căng bóng nhỉ.

Ngân phá lên cười:

- Người ta bảo gái 1 con trông mòn con mắt, ai như anh, vợ đẻ xong lại chê sồ sề bụng mỡ. Loại như anh là loại không có mắt thẩm mỹ.

Thấy con gái thiu thiu ngủ, Ngân liền kéo áo xuống rồi đưa con vào nôi. Sau đó cô leo lên giường, Lâm cũng đi theo ngay sau nhưng khi vợ quay người lại thì Lâm bỗng cảm thấy khó chịu. Anh lân la hỏi:

- Anh đã chê em bao giờ? Đó là tự em tưởng tượng ra chứ. 

Ngân tức mình đáp:

- Tôi mà tưởng tượng ư? Anh liếc con hàng xóm như thế nào, anh đẩy đưa con gội đầu giữa xóm nữa đừng tưởng tôi mù không biết. Anh nào có quan tâm đến vợ con.

Lâm nghe vợ nói vậy thì thản nhiên:

- Chuyện đó anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, em đừng nói bậy bạ nữa, người ta cười cho.

Đêm cuối trước ngày ra tòa ly hôn, chồng đòi ngủ chung với vợ, ai ngờ câu nói thì thầm lúc nửa đêm khiến vợ có quyết định không ngờ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ định dương gân cổ cãi, Lâm ngắt lời luôn:

- Thôi, mai ra tòa rồi, im lặng ngủ nốt đêm nay đi.

Ngân cũng đành nghe chồng nhưng đến nửa đêm cô cứ ngứa ngáy cả người, thì ra có con kiến bò vào trong áo. Ngân hí hoáy rồi lẩm bẩm “cha bố mày chứ, bà bắt được mày thì mày chết”.

Đang chửi thì bỗng thấy 1 bàn tay luồn vào áo cô. Lâm quờ quạng khắp người vợ rồi bỗng như không kìm chế được, anh đè luôn vợ xuống giường. Sau đêm sung sướng đó, sáng ngày mai tòa gọi ra nhưng Ngân tuyên bố:

- Chúng tôi quyết định làm hòa, không ly hôn nữa.

Nhờ vậy, cô mới hiểu được chuyện chăn gối quan trọng như thế nào trong tình cảm vợ chồng. Không thể cứ giận hờn là cẫm vận chồng, càng làm thế càng dễ mất chồng đấy chị em ạ.

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